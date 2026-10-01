Mazowsze szkoli z obrony cywilnej. Jak przygotować się na zagrożenie z powietrza?

Szkolenia w ramach Akademii OLiOC mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia atakiem z powietrza. Uczestnicy treningów dowiedzą się, jak skutecznie przygotować się na taką ewentualność, w tym jak rozpoznać sygnały alarmowe i co oznaczają poszczególne komunikaty. Szczególny nacisk zostanie położony na właściwe reagowanie na Alert RCB oraz kolejne komunikaty ostrzegawcze.

Ponadto, mieszkańcy zostaną przeszkoleni w zakresie wyboru i odnalezienia bezpiecznego miejsca, dostosowanego do konkretnej sytuacji. Będą mogli nauczyć się, jak postępować w budynku – gdzie się udać i jak wybrać bezpieczne pomieszczenie, minimalizując ryzyko. W przypadku, gdy alarm zastanie nas na zewnątrz, treningi wskażą, gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia. Co więcej, zostanie zaprezentowana aplikacja „Gdzie się ukryć”, która umożliwia wcześniejsze sprawdzenie dostępnych miejsc schronienia.

Mazowiecka mapa bezpieczeństwa: Gdzie odbędą się treningi?

Treningi zorganizowane w ramach Akademii OLiOC obejmą imponującą liczbę lokalizacji, rozlokowanych w niemal wszystkich powiatach Mazowsza. Będą one prowadzone w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie zaplanowano ponad 300 punktów na terenie całego województwa.

Wśród powiatów, które wezmą udział w akcji, wymieniono między innymi: białobrzeski (6 lokalizacji), ciechanowski (9), garwoliński (14), gostyniński (6), grodziski (6), grójecki (10), kozienicki (8), legionowski (6), lipski (7), łosicki (7), makowski (11), miński (14), mławski (8), nowodworski (7), ostrołęcki i Ostrołęka (15), ostrowski (11), otwocki (9), piaseczyński (7), płocki i Płock (19), płoński (12), pruszkowski (6), przasnyski (7), przysuski (8), pułtuski (7), radomski i Radom (16), siedlecki i Siedlce (15), sierpecki (7), sochaczewski (8), sokołowski (9), szydłowiecki (6), Warszawa (18), warszawski zachodni (8), węgrowski (14), wołomiński (14), wyszkowski (7), zwoleński (6), żuromiński (7) i żyrardowski (6). Tak szeroki zasięg geograficzny ma zapewnić, że jak największa liczba mieszkańców będzie miała możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i podniesienia swoich kompetencji w zakresie obrony cywilnej. Szczegółowe informacje o lokalizacjach są dostępne na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki.

Wzmacnianie bezpieczeństwa: Działania MSWiA na rzecz obrony cywilnej

Sobotnie treningi na Mazowszu są częścią szerzej zakrojonych działań MSWiA mających na celu rozbudowę i modernizację krajowego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w komunikacie zapowiadającym akcję, resort rozwija system ostrzegania i alarmowania mieszkańców, tak by komunikaty nie tylko informowały o zagrożeniu, ale również wskazywały właściwy sposób postępowania w zależności od danej sytuacji. To strategiczne podejście ma zapewnić, że obywatele będą otrzymywać nie tylko informacje o zagrożeniu, ale również jasne instrukcje dotyczące tego, jak należy postępować w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

Oprócz szkoleń, MSWiA intensywnie pracuje nad rozwojem ogólnokrajowego systemu punktów schronienia. Ambitny plan zakłada, że do końca bieżącego roku aż 85 tysięcy takich obiektów w całej Polsce zostanie oznakowanych specjalnymi tabliczkami z międzynarodowym znakiem ochrony ludności i obrony cywilnej. To działanie ma na celu ułatwienie obywatelom szybkiego odnalezienia bezpiecznego miejsca w razie potrzeby. Równolegle, resort planuje wdrożenie nowoczesnej technologii Cell Broadcast, która umożliwi przekazywanie sygnałów alarmowych bezpośrednio na telefony komórkowe obywateli, zwiększając tym samym efektywność i zasięg systemu ostrzegania. Dalsze plany obejmują uruchomienie do końca 2026 roku specjalnej aplikacji mobilnej, która będzie umożliwiać wysyłanie powiadomień push z alertami alarmowymi, stanowiąc dodatkowe, niezawodne źródło informacji w sytuacjach kryzysowych.