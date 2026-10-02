Konstelacja MikroGLOB w komplecie na orbicie. Polska zyskuje niezależne oczy w kosmosie

Agencja Uzbrojenia za pośrednictwem platformy X przekazała kluczową informację, że cała konstelacja satelitów obserwacyjnych MikroGLOB, pozyskana na potrzeby Sił Zbrojnych RP, znajduje się już na orbicie. Potwierdzeniem prawidłowego działania jednego z kluczowych elementów systemu jest opublikowane „Zdjęcie z kamery inżynieryjnej MikroGLOB”.

Ostatni, decydujący etap budowy konstelacji miał miejsce 1 października 2026 roku. To właśnie wtedy trzy ostatnie satelity systemu MikroGLOB (o numerach 2, 3 oraz 4) zostały wyniesione na orbitę heliosynchroniczną (SSO). Start odbył się z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii, a za precyzyjne umieszczenie ładunku w przestrzeni kosmicznej odpowiadała rakieta Falcon 9 firmy SpaceX w ramach misji Transporter-18.

Zdjęcie z kamery inżynieryjnej #MikroGLOB potwierdza działanie satelity!Cała konstelacja satelitów pozyskanych przez #AU jest już na orbicie. pic.twitter.com/83PVIyjGP7— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 2, 2026

Kluczowe etapy misji – od startu do pełnej operacyjności

Proces umieszczania satelitów na orbicie i ich aktywacji jest skomplikowany i wymaga precyzji na każdym etapie. Po pomyślnym starcie, w godzinach wieczornych czasu polskiego, satelity zostały oddzielone od rakiety nośnej. W tym momencie rozpoczęła się krytyczna, wczesna faza orbitalna, znana pod akronimem LEOP (Launch and Early Orbit Phase). Faza ta obejmowała kluczowe operacje stabilizację położenia satelitów po oddzieleniu od rakiety, testy podstawowych systemów pokładowych, w tym zasilania, kontroli położenia oraz łączności a także nawiązanie stabilnej komunikacji z naziemnym centrum kontroli misji.

Już następnego dnia po starcie, 2 października 2026 r., Agencja Uzbrojenia potwierdziła, że nawiązano pomyślną łączność ze wszystkimi trzema nowo wyniesionymi satelitami MikroGLOB. Był to sygnał, że najtrudniejsza faza misji zakończyła się sukcesem i można przystąpić do dalszych etapów kalibracji i testowania systemów optoelektronicznych.

Co to jest system MikroGLOB i kto za nim stoi?

Projekt MikroGLOB to fundament budowy polskiego narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi. Jego realizacja stała się możliwa dzięki umowie zawartej 20 grudnia 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a polską firmą Creotech Instruments S.A.. Przedmiotem kontraktu jest dostawa kompletnego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi, który składa się z dwóch głównych segmentów. Segment kosmiczny obejmuje cztery zaawansowane mikrosatelity rozpoznawcze, wyposażone w instrumenty optoelektroniczne i zdolne do pozyskiwania zobrazowań o wysokiej rozdzielczości. Segment naziemny to z kolei infrastruktura na Ziemi odpowiedzialna za sterowanie satelitami, odbieranie od nich danych, a następnie ich przetwarzanie i dystrybucję do finalnych użytkowników, w tym analityków wojskowych.

Najważniejszą korzyścią z systemu jest uzyskanie przez Polskę suwerenności w pozyskiwaniu danych obrazowych z orbity. Do tej pory Wojsko Polskie opierało się głównie na danych pozyskiwanych od sojuszników lub kupowanych od komercyjnych operatorów. Własna konstelacja oznacza możliwość zlecenia zobrazowania dowolnego miejsca na Ziemi w wybranym czasie, co jest bezcenne z punktu widzenia planowania obronnego, reagowania kryzysowego oraz działań wywiadowczych. Zdolności rozpoznawcze Wojska Polskiego wchodzą na zupełnie nowy, wyższy poziom.

Warto podkreślić, że projekt MikroGLOB jest współfinansowany przez Unię Europejską. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycja została zdefiniowana w ramach działania A2.6.1 pn. „Inwestycje w Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) i satelity”.