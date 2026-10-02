USA tworzą strategiczne Dowództwo Walki Autonomicznej (JAWC) w celu przyspieszenia integracji AI i robotyki w siłach zbrojnych.

Na jego czele stanie czterogwiazdkowy generał.

Projket ma zapewnić przewagę technologiczną, angażując w rozwój zaawansowanych systemów liderów technologicznych i żołnierzy na pierwszej linii.

Sprawdź, jak ta inicjatywa zmieni oblicze wojny, integrując wojsko z gigantami technologicznymi i tworząc nową generację żołnierzy.

Na czele JAWC stanie czterogwiazdkowy generał, co postawi go na podobnym poziomie z dowództwami bardziej tradycyjnych rodzajów sił zbrojnych czy Sił Kosmicznych USA. Jak poinformował Sekretarz Wojny, personalia dowódcy zostaną niebawem ujawnione. Swego rodzaju wprowadzeniem do powstania Joint Autonomous Warfare Comman jest ogłoszony właśnie Projektem Agincourt. Podczas gdy Pentagon będzie przygotowywał się do utworzenia dowództwa, projekt ten ma rozwinąć działania rozpoczęte trzy miesiace temu przez Direct Reporting Portfolio Manager for Unmanned Systems, czyli DRPM-UxS – inicjatywę, łączącą wszystkie projekty bezzałogowe i autonomiczne sił zbrojnych USA i DARPA.

Project Agincourt idzie dalej w stronę przemysłu i będzie testować to, co Hegseth nazwał „pozyskiwaniem na potrzeby walki”, zbliżając ze sobą operatorów wojskowych, inżynierów i firmy prywatne oraz decydentów. Ma to skrócić cykl wdrażania i rozwoju oraz adaptacji systemów bezzałogowych. Jak powiedział Pete Hegseth - „Ten model łączy operatorów z przedsiębiorcami w cyklach szybkiej adaptacji, a jednocześnie dystrybuuje decyzje i środki bliżej jednostek frontowych do dowództw bojowych.”

Sekretarz Wojny ogłosił też, że w celu przetestowania autonomicznych systemów i ustalenia, które technologie należy najszybciej rozwijać, przeprowadzone zostaną realistyczne ćwiczenia, a jeśli to możliwe, zostaną one także użyte bojowo. Departament rozpocznie także stopniowe wprowadzanie nowych specjalistycznych programów kształcenia specjalistów w celu wsparcia przechodzenia armii na prowadzenie autonomicznej wojny, tworząc ścieżki kariery dla nowego pokolenia żołnierzy walczących w trybie autonomicznym.

Hegseth powiedział, że Pentagon potrzebuje zarówno zaawansowanej, zaawansowanej broni, jak i dużej liczby niedrogich systemów autonomicznych, opisując to podejście jako „mieszankę wysokich i niskich kosztów”. „Dziś potrzebujemy zarówno jakości, jak i ilości” – uważa Pete Hegseth, porównując w biblijnym stylów zaawansowaną broń do piorunów, a masowe drony i inne systemy autonomiczne do wiatru i deszczu podczas burzy. Jako przykład odpowiednio zróżnicowanego i szybkiego działania w tym obszarze wskazał Ukrainę.

Celem tego przedsięwzięcia jest z pewnością zacieśnienie współpracy między dowódcami z pierwszej linii a inżynierami i firmami opracowującymi nowe technologie, co Hegseth określił jako największą przewagę konkurencyjną sił zbrojnych. Nie powinno więc dziwić, że krótko po tym wystapieniu w Pentagonie spotkała się grupa robocza w której skłąd weszli ludzie tacy jak Elon Musk czy Mark Zukerberg, zaangażowani silnie w rozwój robotów i sztucznej inteligencji.

Decyzja o powołaniu JAWC może być porównywana do utworzenia Dowództwa Kosmicznego USA i wpisuje się w szerszą strategię modernizacji amerykańskich sił zbrojnych, w tym koncepcję JADC2 (Joint All-Domain Command and Control). Ma ona na celu integrację wszystkich domen walki – lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cybernetycznej – w jeden spójny i synergiczny układ. Autonomiczne systemy i wsparcie algorytmów samoiczących mają być kluczowym elementem tej integracji, przyspieszając procesy decyzyjne i zwiększając skuteczność działań.