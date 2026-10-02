Fabryka Broni i 85 innych firm z umowami od MON

Uroczystość wręczenia umów, która zgromadziła przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego z całego kraju, stanowiła wyraźny sygnał ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej o konsekwentnym dążeniu do budowania silnej i niezależnej bazy przemysłowej. Działania te są ukierunkowane na wzmacnianie krajowego potencjału obronnego oraz zapewnienie polskim przedsiębiorstwom zdolności do efektywnej realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP. Wśród uhonorowanych podmiotów znalazła się Fabryka Broni „Łucznik” - Radom, którą reprezentował Członek Zarządu Jakub Czułba.

Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o., podkreślił wagę tych zobowiązań:

„Udział Fabryki Broni w tym programie jest potwierdzeniem naszego znaczenia jako jednego z kluczowych krajowych producentów uzbrojenia. Realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP oznacza dla nas nie tylko odpowiedzialność za dostarczanie nowoczesnego sprzętu, ale również gotowość do reagowania na zmieniające się potrzeby i wymagania Sił Zbrojnych. To zobowiązanie, które traktujemy bardzo poważnie”.

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom: Lider Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Wzmocnienie krajowych zdolności produkcyjnych i utrzymanie odpowiedniego potencjału przemysłowego ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Polska baza przemysłowa musi być przygotowana nie tylko do bieżącej realizacji zamówień, ale również do szybkiego zwiększenia swoich zdolności w sytuacji wymagającej intensyfikacji produkcji, co jest kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń.

Priorytet Bezpieczeństwa Państwa: Inwestycje w Krajowy Potencjał

Dla Fabryki Broni „Łucznik” - Radom bezpieczeństwo państwa i rozwój krajowego przemysłu obronnego stanowią od lat priorytet działalności. Jak zaznaczył Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.: „Dla Fabryki Broni bezpieczeństwo państwa i rozwój krajowego przemysłu obronnego od lat stanowią priorytet działalności. Inwestujemy w nowoczesne technologie, rozwijamy infrastrukturę i zwiększamy nasze możliwości produkcyjne, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Dzisiejsze zobowiązania są kolejnym elementem budowania zdolności polskiego przemysłu do zapewnienia ciągłości dostaw i gotowości produkcyjnej”.

Na podstawie komunikatu prasowego Fabryki Broni "Łucznik"