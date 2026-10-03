Kurs instruktorów strzelectwa wyborowego WOT. Jak Terytorialsi szkolą swoją nową elitę?

Kilkudziesięciu kandydatów rywalizowało o możliwość uczestnictwa w elitarnym szkoleniu w CSWOT. Proces selekcji był niezwykle rygorystyczny, a do kursu podstawowego zakwalifikowano jedynie kilkunastu najlepszych żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ich wybór nie był przypadkowy – każdy z uczestników musiał spełnić wysokie standardy dotyczące zarówno umiejętności, jak i predyspozycji psychofizycznych. Szkolenie, trwające od 16 do 29 września, było pierwszym etapem w przygotowaniu do roli instruktorów strzelectwa wyborowego. Jego intensywność i kompleksowość miały na celu nie tylko rozwijanie indywidualnych zdolności strzeleckich, ale także kształtowanie postaw niezbędnych w dowodzeniu i nauczaniu. To właśnie ci wyselekcjonowani specjaliści będą w przyszłości odpowiedzialni za podnoszenie kwalifikacji strzeleckich w swoich macierzystych brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej, co podkreśla strategiczne znaczenie tego kursu.

Od teorii do praktyki: Co obejmował program kursu podstawowego?

Program kursu podstawowego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej został zaprojektowany tak, aby zapewnić kompleksowe przygotowanie do zadań strzelca wyborowego. Przez dwa tygodnie żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej doskonalili szereg kluczowych umiejętności. Centralnym elementem szkolenia było oczywiście strzelanie z broni wyborowej, które wymagało najwyższej precyzji i koncentracji. Uczestnicy zgłębiali również taktykę strzelców wyborowych, ucząc się, jak skutecznie działać w różnych scenariuszach operacyjnych, wykorzystując teren i warunki pogodowe na swoją korzyść.

Kolejnym istotnym aspektem była praktyczna topografia wojskowa oraz nawigacja w terenie, realizowana zarówno w dzień, jak i w nocy. Ta część kursu miała na celu rozwijanie zdolności orientacji i przemieszczania się w trudnych warunkach, co jest niezbędne dla skutecznego działania strzelców wyborowych. Całe szkolenie było nie tylko testem umiejętności strzeleckich, ale także sprawdzeniem wiedzy, precyzji, sprawności fizycznej, orientacji w terenie oraz zdolności do działania w zróżnicowanych warunkach. Zwieńczeniem tych dwóch tygodni był egzamin w formie pętli taktycznej, który stanowił kompleksowy sprawdzian wszystkich nabytych kompetencji. Każde zadanie w ramach pętli miało na celu weryfikację gotowości kursantów do dalszych etapów edukacji i służby.

Droga do mistrzostwa: Jakie etapy czekają przyszłych instruktorów?

Ukończenie kursu podstawowego w CSWOT to dopiero pierwszy, choć niezwykle ważny krok na drodze do zostania pełnoprawnym instruktorem strzelectwa wyborowego. Jak podkreślił kierownik kursu, „Ten etap to dopiero początek. Przed uczestnikami jeszcze dwa wymagające poziomy szkolenia, które pozwolą im nie tylko doskonalić własne umiejętności, ale także przygotować się do przekazywania wiedzy kolejnym żołnierzom”.

Przed żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej stoją jeszcze dwa wymagające etapy. Pierwszym z nich jest szkolenie zaawansowane, podczas którego będą mieli okazję rozwijać i pogłębiać zdobyte już umiejętności. Ten poziom ma na celu doprowadzenie ich do mistrzostwa w zakresie technik strzeleckich i taktycznych. Następnie czeka ich etap instruktorski, którego głównym celem jest przygotowanie ich do efektywnego pełnienia roli instruktorów. W ramach tego etapu nauczą się metodyki prowadzenia zajęć, technik dydaktycznych oraz sposobów przekazywania specjalistycznej wiedzy w przystępny i skuteczny sposób. Cały proces ma zapewnić, że przyszli instruktorzy będą nie tylko doskonałymi strzelcami, ale także wykwalifikowanymi pedagogami, zdolnymi do szkolenia nowych kadr dla Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rola instruktorów: Klucz do rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej

Rola przyszłych instruktorów strzelectwa wyborowego jest nie do przecenienia dla rozwoju i podnoszenia zdolności bojowych Wojsk Obrony Terytorialnej. To właśnie oni, po ukończeniu wszystkich etapów szkolenia, będą odpowiadać za przekazywanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia kolejnym żołnierzom w swoich macierzystych brygadach. Ich zadaniem będzie nie tylko nauka technik strzeleckich, ale także wpajanie zasad bezpieczeństwa, taktyki działania w różnych warunkach oraz rozwijanie umiejętności decyzyjnych pod presją.

Dzięki ich pracy, WOT będzie mógł systematycznie podnosić poziom wyszkolenia swoich jednostek, zapewniając, że każdy żołnierz będzie odpowiednio przygotowany do obrony kraju. Inwestycja w tak wykwalifikowaną kadrę instruktorską to inwestycja w przyszłość polskiej obronności i zdolność Wojsk Obrony Terytorialnej do skutecznego reagowania na wszelkie zagrożenia. Szkolenie w CSWOT stanowi zatem fundament, na którym budowana będzie ekspertyza i profesjonalizm strzelców wyborowych w całej formacji.

Na podstawie komunikatu prasowego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej