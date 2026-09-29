Święto WOT w Centrum Szkolenia. Nagrody, wyróżnienia i awanse dla żołnierzy

Podczas uroczystego apelu komendant CSWOT, płk Marcin Piwowarczyk, podsumował dotychczasowe przedsięwzięcia organizowane przez Centrum oraz podziękował żołnierzom i pracownikom za ich zaangażowanie i wysiłek wkładany w rozwój jednostki.

„Jest dla mnie wielką dumą móc od niemalże roku dowodzić Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym czasie przeszliśmy wiele zmian i mierzyliśmy się z licznymi wyzwaniami. Widzę, jaki trud wkładacie każdego dnia w to, aby wszystko było doprowadzone niemalże do perfekcji. Dlatego z okazji naszego święta życzę Wam, abyśmy ten najwyższy poziom utrzymywali” – powiedział komendant CSWOT, płk Marcin Piwowarczyk.

Obchodzone 27 września Święto Wojsk Obrony Terytorialnej, które zbiega się datą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, podkreśla żywą więź współczesnych żołnierzy z tradycją Armii Krajowej i jej dziedzictwem. Mimo pokoleniowej i historycznej odległości obie formacje spaja wspólny fundament: oddanie Ojczyźnie, bliskość z lokalnymi społecznościami oraz świadomość, że bezpieczeństwo narodowe zaczyna się od odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego ps. „Trzaska” od 2018 roku konsekwentnie rozwija swoje zdolności szkoleniowe. Jednostka odpowiada za przygotowanie żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz żołnierzy zawodowych do pełnienia funkcji dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych w strukturach brygad Obrony Terytorialnej, a także za prowadzenie kursów doskonalących dla kadry.

Na podstawie informacji prasowej