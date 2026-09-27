Huk, ogień i celne trafienia. Widowiskowe strzelania z PPZR Piorun i armat ZUR-23-2-KG w Ustce

18 września 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy poinformował w mediach społecznościowych na Facebooku o pokazie strzelań artyleryjsko-rakietowych. Pokaz strzelań był jednym z kluczowych punktów Centralnego Zlotu Klas Wojskowych Ustka 2026, który zgromadził blisko 500 młodych adeptów wojskowości. Tygodniowe, intensywne szkolenie, zorganizowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji we współpracy z instruktorami m.in. z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, miało na celu praktyczne przygotowanie młodzieży do przyszłej służby. Dla kadetów, którzy na co dzień zgłębiają teorię w szkolnych ławkach, możliwość obserwacji strzelania z PPZR Piorun i armat ZUR-23-2-KG była bezcennym doświadczeniem, pozwalającym zrozumieć specyfikę działania wojsk przeciwlotniczych.

Jak poinformował 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, pokaz charakteryzował się dużą dynamiką. Żołnierze pułku oraz 12. Brygady Zmechanizowanej zademonstrowali nie tylko swoje umiejętności, ale także skuteczność posiadanego uzbrojenia. We wpisie w mediach społecznościowych PGZ podkreśliło, że: "Był huk, ogień i celne trafienia". Oprócz odpalenia rakiet Piorun, do akcji weszły również 23 mm armaty przeciwlotnicze ZUR-23-2-KG, z których oddano serie strzałów. Dla kadetów była to unikalna szansa, by zobaczyć, jak wygląda współdziałanie obsług i sprzętu przeciwlotniczego podczas prowadzenia ognia w warunkach poligonowych.

Pokaz w Ustce był także demonstracją współpracy między 8. Koszalińskim Pułkiem Przeciwlotniczym a 12. Brygadą Zmechanizowaną. 8. Pułk, jako wyspecjalizowana jednostka Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, na co dzień odpowiada za ochronę wojsk i obiektów przed atakami z powietrza. Z kolei 12. Brygada Zmechanizowana to jeden z głównych związków taktycznych Wojsk Lądowych.

PPZR Piorun – duma polskiej zbrojeniówki

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) Piorun to nowoczesny system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją zestawu Grom. Opracowany przez MESKO S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i CRW Telesystem-Mesko, Piorun wyróżnia się zaawansowanym systemem naprowadzania na podczerwień, odpornym na zakłócenia. Wyposażony w czujnik zbliżeniowy oraz celowniki dzienne i termowizyjne, umożliwia skuteczne działanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Rakieta o masie 10,5 kg osiąga prędkość do 660 m/s i jest zdolna do zwalczania celów poruszających się z prędkością do 400 m/s na kursie spotkaniowym. System został przetestowany w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczył rosyjskie samoloty, śmigłowce i drony. Niska waga zestawu, wynosząca około 19,5 kg, zapewnia wysoką mobilność i umożliwia jego obsługę przez jednego żołnierza. System stanowi jeden z podstawowych elementów polskiej obrony powietrznej krótkiego zasięgu i może być używany m.in. przeciwko samolotom, śmigłowcom oraz bezzałogowym statkom powietrznym.

Swoją niezwykłą skuteczność zestawy przeciwlotnicze Piorun udowodniły w warunkach bojowych, m.in. na Ukrainie, gdzie z powodzeniem niszczyły rosyjskie samoloty, śmigłowce, a nawet pociski manewrujące. System może razić cele na dystansie do 6,5 km i pułapie do 4 km, a dzięki nowoczesnej głowicy samonaprowadzającej na podczerwień i zapalnikowi zbliżeniowemu jest skuteczny przeciwko małym obiektom, takim jak drony.

Jeszcze kilka lat temu zdolności produkcyjne Pioruna wynosiły około 300 rakiet rocznie. Dziś to już ponad 1500 rocznie i mają się zwiększyć. Piorun służy już nie tylko w Wojsku Polskim. Trafił m.in. do USA, Norwegii, Szwecji, Belgii, Estonii, Łotwy i Mołdawii.

Równolegle MESKO prowadzi prace rozwojowe nad kolejną generacją systemów rakietowych. PIORUN NG oraz zestaw GRZMOT mają zapewnić użytkownikom jeszcze większe możliwości bojowe, zwiększony zasięg działania oraz szerszą integrację z polskimi systemami obrony przeciwlotniczej.

ZUR-23-2-KG – artyleryjskie wsparcie przeciwlotników

Obok nowoczesnych rakiet Piorun, żołnierze użyli także armat przeciwlotniczych ZUR-23-2-KG. Jest to polska modernizacja radzieckiej armaty ZU-23-2, która weszła do służby w latach 60. XX wieku. Wyposażona jest w dwie armaty kalibru 23 mm. Wersja ZUR-23-2KG integruje w sobie siłę ognia artyleryjskiego z precyzją rakiet i jest przystosowana do montażu wyrzutni pocisków, pierwotnie Grom, a obecnie także Piorun. Taki zestaw pozwala na warstwową obronę, bo armaty skutecznie zwalczają cele na bliższych dystansach, podczas gdy rakiety sięgają tych bardziej oddalonych. Połączenie obu systemów w jednym zestawie tworzy efektywne narzędzie obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD).

Wariant ZUR-23-2-KG został wyposażony w nowoczesny celownik kolimatorowy CKE-2, który zastąpił starsze przyrządy optyczno-mechaniczne. Znacząco ułatwił on celowanie do szybko poruszających się obiektów. Dodatkowo zestaw wyposażono w elektryczne napędy naprowadzania, które umożliwiają szybsze i bardziej precyzyjne operowanie bronią niż w przypadku systemów manualnych