Polska Grupa Zbrojeniowa intensywnie rozbudowuje współpracę ze szkołami średnimi, aby zapewnić wykwalifikowane kadry dla rosnącego przemysłu obronnego.

PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom atrakcyjne staże, gwarancję zatrudnienia i bonusy finansowe.

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Rozwój współpracy ze szkołami średnimi był jednym z najważniejszych tematów dzisiejszego spotkania Zarządu PGZ S.A. z prezesami kluczowych spółek Grupy PGZ.

Obecnie w ramach Grupy PGZ 24 spółki współpracują z 81 placówkami edukacyjnymi. Opieką objętych jest ok. 1200 uczniów. Kooperacja najczęściej obejmuje organizację praktyk dla wybranych uczniów, prowadzenie zajęć na terenie spółek i w szkołach, wizyty uczniów w spółkach, doposażanie szkół w pomoce naukowe i przekazywanie nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego. Aby zwiększyć skalę współpracy, Zarząd PGZ S.A. zwrócił się do swoich spółek z rekomendacją nawiązania formalnej współpracy z kolejnymi szkołami technicznymi zlokalizowanymi w pobliżu zakładów należących do Grupy PGZ.

- Współpraca spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej z placówkami edukacyjnymi pozwala na lepsze dopasowanie profilu kształcenia w poszczególnych szkołach do rzeczywistych potrzeb danego zakładu. Dla uczniów to możliwość poznania rzeczywistych oczekiwań rynku pracy oraz dostęp do zaawansowanego parku maszynowego i nowoczesnych technologii – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A. – Jako Grupa planujemy jednak iść dalej. Zamierzamy rozszerzyć dotychczasową współpracę i zwiększyć liczbę współpracujących szkół, tak aby docelowo obejmowała ona około 100 placówek. Inwestujemy w przyszły kapitał ludzki – podkreślił Adam Leszkiewicz.

Polska Grupa Zbrojeniowa w szczególny sposób zainteresowana jest rozszerzeniem skali współpracy i utworzeniem nowych kierunków, które będą kształcić na poziomie średnim m.in. przyszłych mechatroników, spawaczy, elektryków, automatyków, elektromechaników, techników budowy i monterów jednostek pływających, operatorów maszyn i urządzeń odlewniczych, operatorów obrabiarek skrawających i innych.

Planowane jest wzmocnienie lub nawiązanie współpracy z placówkami edukacyjnymi m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie, Dęblinie, Gliwicach, Gdańsku, Gdyni, Grudziądzu, Jaśle, Jelczu-Laskowicach, Kaliszu, Katowicach, Kraśniku, Legionowie, Leżajsku, Łodzi, Mińsku Mazowieckim, Nowej Dębie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Raciborzu, Radomiu, Rumi, Skarżysku-Kamiennej, Stalowej Woli, Sanoku, Serocku, Siemianowicach Śląskich, Tarnowie, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zielonce.

Od klasy patronackiej do zakładu PGZ. Jak wygląda ścieżka kariery w przemyśle obronnym?

Cały projekt zaangażowania PGZ w rozwój szkolnictwa technicznego na potrzeby zapewnienia kadr dla spółek zbrojeniowych zakłada kilkuletni proces dostosowawczy. Począwszy od objęcia od nowego roku szkolnego patronatem klas w technikach i liceach zawodowych, poprzez przeprowadzenie naboru i utworzenie w oparciu o szczegółowe programy klas przemysłowych aż po tworzenie szkół przemysłowych ściśle powiązanych z zakładami i lokalnym rynkiem pracy.

Ze swojej strony Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza wprowadzić szereg konkretnych propozycji, które mają uatrakcyjnić koncepcję „klas przemysłowych” i sprawić, by młodzież brała je w pierwszej kolejności pod uwagę przy wyborze kolejnego stopnia edukacji. Propozycje dotyczą m.in. przyznawania nagród rzeczowych za najciekawsze prace końcowe dla uczniów ostatnich klas, pierwszeństwa w zatrudnieniu dla absolwentów tych klas i wprowadzenia przy rozpoczęciu pracy bonusów finansowych, ale także udziału uczniów na koszt PGZ w krajowych i zagranicznych targach obronnych.

Należy podkreślić, że w Polskiej Grupie Zbrojeniowej już działa program „Talenty dla PGZ”, którego celem jest pozyskiwanie do pracy w Grupie PGZ wyróżniających się absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada m.in. praktyki studenckie i absolwenckie, staże i programy stypendialne.

Działania te mają charakter kompleksowy i długofalowy. Dostarczając wojsku najnowocześniejszy sprzęt Grupa PGZ dba jednocześnie o stały dopływ kadr potrafiących ten sprzęt serwisować i modernizować w całym jego kilkudziesięcioletnim cyklu życia. Za kilka lat dzisiejsi uczniowie klas przemysłowych i beneficjenci programu Talenty będą produkować nasze bezpieczeństwo w polskich zakładach.

Na podstawie informacji prasowej PGZ