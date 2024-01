Byt kształtował w roku 2023 świadomość Rosjan i w tym też tak będzie

W Portalu Obronnym od czasu do czasu cytujemy wyniki badań przeprowadzanych przez ten ośrodek. Tym razem omówimy w skrócie opinię w tzw. temacie dyrektora Centrum – Denisa Wołkowa, którą to przedstawił na łamach rosyjskojęzycznego „Forbes”-a.

TRUDNIEJ BYŁO ŻYĆ W „COVIDZIE” NIŻ W CZASIE „SPECJALNEJ OPERACJI”

Rosjanie ocenili, że 2023 r. był dla nich „zauważalnie lepszy” od poprzedniego. Może nie dla Federacji Rosyjskiej był lepszym, ale dla jej obywateli już tak. I nic dziwnego, bo udział w tej opinii miała indeksacja wynagrodzeń i emerytur oraz wypłaty świadczeń (bardzo wysokich jak na rosyjskie warunki) uczestników SWO, czyli specjalnej wojskowej operacji (po ichniemu), czyli wojny z Ukrainą(po naszemu).

„Nawet bunt Jewgienija Prigożyna nie był w stanie zakłócić konsolidacji obywateli wokół władzy. Nie oznacza to jednak jednomyślnego poparcia dla ewentualnych rozwiązań, czy to zakazu aborcji, czy nowej mobilizacji, a udział zwolenników negocjacji pokojowych stale rośnie” – ocenia Wołkow.

Co charakterystyczne: dla Rosjan lata 1998 (kryzys w FR) i 2020 (początek epidemii koronawirusa) był w ich ocenie trudniejsze niż miniony, a nawet 2022, gdy rozpoczęła się „operacja specjalna”, częściowa mobilizacja, a armia rosyjska dostawała baty od Ukraińców.

CZY ZDOBYCIE BACHMUTU BYŁO DLA ROSJAN NAJWAŻNIEJSZE?

Dwie trzecie respondentów uważa, że ​​ogólnie miniony rok był „przeciętny”, a kolejne 20 proc określiło go jako „dobry”. Również dwie trzecie Rosjan uważa rok 2023 za raczej udany – to najwyższy wynik od 2000 r.

„Jak wyjaśniali nasi respondenci, mieli czas na relaks, niektórzy dostali pieniądze, niektórzy znaleźli nową pracę, a nawet podjęli się samorozwoju” – tłumaczy ten stan dyrektor Centrum Lewady. A co było zdaniem Rosjan najważniejszym wydarzeniem w roku 2023? Zdobycie Bachmutu, skuteczna obrona przed ukraińską kontrofensywą? Nic z tych rzeczy, proszę Państwa.

Według Rosjan najważniejszymi wydarzeniami roku były podwyżki cen, potem ogłoszenie przez Władimira Putina swojej kandydatury w wyborach prezydenckich w marcu 2024 r., następnie „operacja specjalna”, konflikt arabsko-izraelski… I tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu ważkich wydarzeń roku 2023 respondenci wskazali bunt i śmierć Jewgienija Prigożyna.

DRASTYCZNY WZROST CEN JAJ I PUTIN FAWORYTEM WYBORÓW

Wpływu gospodarki na nastroje społeczne opisywać nie będziemy. Napomknąć należy, że obywatele byli mocno wk...urzeni drastyczną podwyżką jaj (kurzych). Nawet skarżyli się na nią w grudniu samemu Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi. A skoro już został wywołany do tablicy pan prezydent Federacji Rosyjskiej, to nieco o tym, jak on jest postrzegany, oceniany przez respondowanych w badaniach Centrum Lewady.

Większość Rosjan wyraża się ciepło o Putinie i jego dokonaniach. Znacznie więcej niż tych, którzy uważają, że w Rosja odnosi sukcesy w „specjalnej operacji”. W nadchodzących wyborach Putin jest faworytem numer jeden. Wszyscy inni są co najmniej kilometr za nim. Wołkow napisał dla „Forbesa”:

„Można powiedzieć, że wyniki nadchodzących wyborów prezydenckich również zaprogramowano na koniec lutego 2022 r., tak jak wyniki wyborów parlamentarnych w 2016 r., które partia rządząca z łatwością wygrała, zostały z góry ustalone w lutym 2014 r. Tym samym liczba Rosjan pragnących ponownego wyboru Władimira Putina na nową kadencję prezydencką wzrosła już do 72% w 2022 r. (z 42% rok wcześniej), a w listopadzie 2023 r. – do 78%. Liczba osób gotowych oddać na niego głos w pytaniu otwartym bez podpowiedzi wzrosła w ubiegłym roku do 55% (z 32% w grudniu 2021 r.), dziś wynosi 58%. Symulacja sytuacji głosowania na karcie do głosowania z ograniczoną liczbą nazwisk zapewnia Putinowi jeszcze większy procent głosów”.

Zatem: jeśli komuś wydaje się, że Putin nie będzie po raz kolejny prezydentem, to… Jest to tylko wtedy możliwe, gdyby nie dożył wyborów. Tyle raz już go uśmiercano, że wydaje się, iż jest nieśmiertelny. To figura retoryczna, jednak pewnie znajdą się Rosjanie, dla których jest to prawdą!

KTO NIE JEST NA FRONCIE, TEN ZASADNICZO POPIERA SPEC-OPERACJĘ

Pora teraz zapoznać się z opiniami obywateli FR w kwestii wojny z Ukrainą, czyli po ichniemu SWO (Rosjanie uwielbiają wszelki skróty). W badaniach wyszło, że utrzymujący się wysoki poziom poparcia dla „operacji specjalnej” jest możliwy tylko pod warunkiem, że nie będzie wymagane aktywne w niej uczestnictwo większości Rosjan.

W innym przypadku – jak to miało miejsce podczas częściowej mobilizacji – uczucie niepokoju gwałtownie wzrasta, wzrasta chęć szybkiego zakończenia wszystkiego, a oceny zaczynają spadać. „Najwyraźniej rozumiejąc to, w 2023 roku władze postanowiły uniknąć niepopularnych decyzji i wybrały drogę werbowania wolontariuszy, zapewniając tym samym spokój społeczny. A dziś w większości odświętnie udekorowanych rosyjskich miast prawie nic nie przypomina o tym, co dzieje się za zachodnią granicą kraju” – podkreśla szef Centrum Lewady.

W połowie roku, gdy ruszyła długo zapowiadana ukraińska kontrofensywa, to nastroje nie były tak hura-optymistyczne (acz daleko było do pesymistycznych ocen). W czerwcu aż do 70 proc. respondentów przyznało, że są w tej kwestii odczuwają zaniepokojenie. Jesienią nastroje już poprawiły się i zaczęło rosnąć przekonanie, że działania wojskowe dla Rosji przebiegają pomyślnie. Jednak obawy związane z ostrzałem rosyjskiej granicy i atakami ukraińskich dronów nie zniknęły.

WŁADZA WIE NAJLEPIEJ, KIEDY MA ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ Z UKRAINĄ

Badania Centrum Lewady ukazują wiele sprzeczności tkwiących w obywatelach FR. Z jednej strony Putin ma ogromne poparcie społeczne; m.in. dla tego, co robi. A z drugiej strony pod koniec roku 57 proc. respondowanych uważało, że należy zacząć z Ukrainą rozmawiać o pokoju.

„Na to samo wskazywał fakt, że 21% Rosjan chciałoby zapytać Władimira Putina, kiedy nastanie pokój. A jednym z najczęściej omawianych tematów w sieciach społecznościowych podczas prezydenckiej konferencji prasowej było pytanie, czy będzie druga fala mobilizacji. Jednak pomimo całego narastającego zmęczenia większość Rosjan nadal uważa, że ​​„władze wiedzą najlepiej”, kiedy zakończyć „akcję specjalną” i jest przygtowanych na to, że ​​„operacja specjalna” będzie trwała jeszcze długo”. A to może oznaczać, że na powtórkę z rewolucji październikowej, w prawnej kontynuatorce CCCP, nie zanosi się.