O ile najmłodsi (ale pełnoletni) nie zawsze przemyślą to, o czym mówią, o tyle może dziwić dobre samopoczucie dobrze sytuowanych obywateli FR, których najbardziej powinny dotykać zachodnie sankcje. Choćby dlatego, że legalnie w Rosji nie kupią wypasionego „merca” i muszą zadowolić się chińskimi zastępnikami luksusowych limuzyn, by na tym przykładzie poprzestać. Skąd więc takich dobre samopoczucie tej warstwy rosyjskiego społeczeństwa? A cziort znajet, czyli diabeł wie! To przyjrzyjmy wynikom ostatniego sondażu Centrum Lewady pt. „Nastroje społeczne. Październik 2023”.

Mówiąc o tym, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku, respondenci mają najczęściej na myśli rozwój gospodarczy kraju, rozsądną politykę wewnętrzną, zaufanie do prezydenta, poprawę sytuacji finansowej oraz sukces Północnego Okręgu Wojskowego – sumuje wyniki sondażu Centrum Lewady. Respondenci twierdzący, że kraj podąża złą drogą, odwołują się przede wszystkim do ofiar śmiertelnych w wyniku specjalnej operacji wojskowej, czyli wojny z Ukrainą, spadającego poziomu życia, problemów politycznych (korupcja, nieusuwalność władzy, zła polityka) i rosnących cen.

Od czerwca br. nieco wzrósł odsetek Rosjan, którzy deklarują, że są w świetnym lub normalnym nastroju – z 74 proc. do 81 proc. Obniżył się odsetek odczuwających napięcie lub strach – z 25 do 18 proc. Z analizy wcześniej prowadzonych sondaży w tej materii wynika jasno: gorzej już w Rosji było. Dla porównania: w marcu 1993 r. doskonały lub normalny nastrój deklarowało 40 proc. We wrześniu 1998 r. odnotowano rekordowy spadek samopoczucia: 27 proc. W lutym 2022 r. badań – z wiadomych przyczyn – nie przeprowadzono, a w marcu zadowolonych było 68 proc. W okresie prowadzenia SWO (specjalnej operacji wojskowej) najniższy wskaźnik odnotowano we wrześniu 2022 r. – 52 proc. respondowanych było w świetnym lub normalnym nastroju.

A co na drugim biegunie, biegunie niezadowolenia, strachu, napięcia? Jeśli nie jest się dobrze sytuowanym, a ma się 65 lat, to taki stan ducha deklaruje 19 proc., a gdy się jest starszym, to tylko 8 proc. Centrum Lewady przypomina, że w październiku 2023 r. dwie trzecie respondentów uważało , że „kraj zmierza w dobrym kierunku”, a co piąty był zdania, że ​​„kraj podąża złą drogą”. W pytaniu otwartym proszono respondentów o wyjaśnienie, dlaczego mają daną opinię.

Tym samym odpowiedzi przedstawicieli zadowolonych można podzielić na następujące kategorie: „kraj się rozwija”, „rozwój gospodarczy” – 22 proc., „polityka Putina jest słuszna”, „ufam prezydentowi/przywództwu” – 22 proc., „wszystko idzie dobrze”, „wszystko w porządku” „nie umieramy z głodu”, „w sklepach jest wszystko” –18 proc. itp. W posondażowym raporcie Centrum podało także: „Odpowiedzi respondentów, którzy uważają, że kraj podąża złą drogą, można również podzielić na kategorie: „SWO”, „wojna”, „ludzie umierają” – 45%, „poniżający poziom życia”, „niskie płace i emerytury ”, „brak pracy”, „brak zaufania w przyszłość” – 25%, „korupcja”, zły kurs”, „różne skargi na władze” –18%, „rosnące ceny, inflacja” –15% itp.”. Konkluzja polskiego obserwatora: ciężko jest zrozumieć rosyjską duszę! Bo wychodzi na to, że wojna z Ukrainą… poprawia znacząco nastroje wśród Rosjan!