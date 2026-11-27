Analiza opublikowana przez londyński instytut badawczy pt: „Russia’s Unconventional War on Europe: Sabotage, Deterrence and Future Scenarios”, którego autorami są Charlie Edwards, Tom Field i Zoe Lambert, jednoznacznie wskazuje, że rosyjska wojna niekonwencjonalna w Europie stała się kluczowym testem na to, czy państwa europejskie będą w stanie utrzymać wsparcie dla Ukrainy w obliczu nieustannej presji. Zgodnie z analizą IISS, rosyjskie służby wywiadowcze oraz ich pośrednicy obrali za cel europejską infrastrukturę krytyczną, w tym sieci kolejowe, energetyczne oraz zakłady przemysłu obronnego. Działania te, obejmujące sabotaż, rozpoznanie i zastraszanie, są celowo prowadzone poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, a ich głównym zamierzeniem jest pogłębienie istniejących podziałów w zachodnich społeczeństwach.

W ciągu ostatnich lat rosyjska kampania uległa wyraźnej intensyfikacji. Autorzy raportu wskazują, że choć ogólna liczba rejestrowanych incydentów powiązanych z Rosją nieznacznie spadła, to sam sabotaż odnotował gwałtowny wzrost.

Niemcy i Polska na celowniku Kremla

Niemcy są obecnie najczęstszym celem wrogich operacji, skupiając około 20% wszystkich odnotowanych incydentów. Polska plasuje się tuż za nimi z wynikiem 17%, wyprzedzając kraje bałtyckie, w których doszło do 12% ataków. Ta silna koncentracja uderzeń nie jest dziełem przypadku, ponieważ to właśnie przez terytoria Polski i Niemiec przebiegają kluczowe szlaki logistyczne, a tamtejsza produkcja przemysłowa stanowi fundament europejskiego wsparcia dla broniącej się Ukrainy. Jak zauważają autorzy:

„Sabotaż nie osiągnął jeszcze efektu strategicznego, ale ryzyko poważnego incydentu z masowymi ofiarami rośnie, w miarę jak kurczy się margines na błędy w kalkulacjach”.

Ponad połowa rosyjskich działań sabotażowych z ostatnich dwunastu miesięcy w okresie od października 2025 do września 2026 roku była skierowana bezpośrednio przeciwko obiektom wojskowym, przemysłowym oraz strategicznej infrastrukturze transportowej. Choć nadrzędny cel strategiczny Kremla, jakim jest zmuszenie państw zachodnich do ograniczenia pomocy militarnej dla Kijowa, nie został osiągnięty, to eksperci ostrzegają przed rosnącym ryzykiem udanego ataku o dużej skali, który przyniósłby liczne ofiary śmiertelne i mógłby obnażyć brak jedności oraz spójności decyzyjnej wśród europejskich rządów.

Od klasycznego szpiegostwa do brutalnej dywersji

Z analizy IISS wyłania się struktura oparta na trzech grupach wykonawców. Pierwszą z nich tworzą niewykwalifikowani, masowo rekrutowani za pośrednictwem internetu najemnicy, często wywodzący się ze środowisk przestępczych lub grup społecznie wrażliwych. Świadczą oni usługi w modelu „przemoc jako usługa”, dokonując podpaleń lub aktów wandalizmu. Druga grupa to półwykwalifikowani wykonawcy, którzy coraz częściej posługują się bardziej złożonymi narzędziami, takimi jak improwizowane ładunki wybuchowe ze zdalnymi zapalnikami czasowymi. Trzecią, najbardziej niebezpieczną kategorię stanowią zawodowi oficerowie rosyjskiego wywiadu, realizujący skomplikowane operacje wymierzone w cele o najwyższym priorytecie.

Badanie IISS wskazuje nie tylko na geograficzną koncentrację ataków, ale również na ich rosnącą intensywność i brutalność. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ogólna liczba aktów sabotażu, takich jak podpalenia, zamachy bombowe, cyberataki i działania szpiegowskie, wzrosła o 16%. Szczególnie niepokojący jest fakt, że liczba podpaleń i ataków z użyciem materiałów wybuchowych niemal się podwoiła. Wachlarz metod pozostaje niezwykle szeroki, rozciągając się od głośnych prób zamachów na życie liderów europejskiego przemysłu obronnego po celowe akty wandalizmu i prowokacje mające na celu polaryzację społeczeństw zachodnich na tle etnicznym oraz religijnym.

Przykładem bezwzględności tych ostatnich była sprawa z lutego 2024 roku, kiedy to w Hiszpanii zamordowano Maksyma Kuzminowa, rosyjskiego pilota śmigłowca, który zdezerterował na stronę Ukrainy. Innym głośnym i udaremnionym spiskiem była próba zamachu na Armina Pappergera, szefa niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, w lipcu 2024 roku.

Mimo masowych wydaleń rosyjskich dyplomatów od 2022 roku kraje europejskie odesłały ponad sześćset osób, z czego większość uznano za oficerów wywiadu, to Kreml zachował zdolność do prowadzenia operacji. Płaci za nie często kryptowalutami, a werbunek i koordynacja odbywają się poprzez zaszyfrowane komunikatory internetowe, co znacznie utrudnia wykrycie zleceniodawców.

Wojna hybrydowa w praktyce: od sabotażu po dezinformację

Rosyjskie operacje przybierają różnorodne formy, a ich celem jest nie tylko fizyczne zniszczenie, ale także sianie chaosu, strachu i polaryzacji społecznej. Wśród udokumentowanych incydentów znajdują się między innymi ataki na infrastrukturę logistyczną, takie jak próba ataku dronowego na lotnisko w Lipsku w sierpniu, będące hubem dla dostaw wojskowych dla Ukrainy. Dochodzi także do sabotażu na liniach kolejowych w listopadzie 2025 roku eksplozja uszkodziła linię kolejową łączącą Warszawę z granicą ukraińską, a premier Donald Tusk określił to zdarzenie jako prawdopodobną próbę wysadzenia pociągu. Atakowane jest również przemysł zbrojeniowy, czego przykładem jest podpalenie w czerwcu 2025 roku wojskowych ciężarówek firmy Rheinmetall w Niemczech. Równolegle prowadzone są działania destabilizujące społeczeństwo, w tym próby wywołania napięć na tle religijnym, jak bezczeszczenie pomnika Holokaustu w Paryżu czy podkładanie świńskich głów przed francuskimi meczetami.

Jednorazowi agenci w wirtualnej sieci rekrutacji

To niebezpieczne zjawisko profesjonalizacji i zmiany taktyki agresora znajduje pełne odzwierciedlenie w szczegółowych analizach także po polskiej stronie, co opisuje raport przygotowany przez Defence24 pt: „Polska jako cel rosyjskich ataków hybrydowych” autorstwa dr. Aleksandra Olecha, Justyny Smoleń oraz Amelii Wojciechowskiej. Krajowe badania nad metodami działania rosyjskiego i białoruskiego aparatu bezpieczeństwa pokazują, że bezpośrednie zaangażowanie oficerów wywiadu zastąpiono cynicznym systemem zdalnej rekrutacji tak zwanych proxy agentów lub agentów jednorazowych. Pozwala to na skuteczne rozmywanie odpowiedzialności operacyjnej i znacząco utrudnia polskiemu kontrwywiadowi wykrycie faktycznych inspiratorów ataków. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest bezprecedensowa aktywizacja białoruskich służb specjalnych, które w swoich działaniach wykazują się obecnie nawet większą dynamiką niż rosyjska FSB.

Proces pozyskiwania współpracowników przeniósł się do przestrzeni wirtualnej, opierając się na fałszywych profilach w mediach społecznościowych, ogłoszeniach o pracę na platformach Telegram, VKontakte czy TikTok, a nawet na interakcjach w popularnych grach wideo.

W blisko 95% przypadków jedynym motywem podjęcia współpracy są kwestie finansowe, przy czym system rozliczeń opiera się na anonimowych transferach kryptowalut, bez przeszkód wymienianych na gotówkę w nieregulowanych, globalnych kantorach typu OTC. Stawki są bezpośrednio powiązane z poziomem ryzyka, zaczynając się od kilku dolarów za naniesienie graffiti, poprzez około czterysta dolarów za montaż kamer szpiegowskich przy liniach kolejowych, aż po kwoty rzędu dziesięciu tysięcy dolarów za najcięższe akty sabotażu i podpalenia.

Narodowościowa pułapka i potrzeba wspólnego paktu

Najbardziej wyrafinowanym elementem tej strategii, na który wskazuje raport Defence24, jest struktura narodowościowa zatrzymywanych sprawców. Wśród osób ujętych w Polsce za działalność dywersyjną i szpiegowską największą grupę stanowią obywatele Ukrainy odpowiadający za 38% sprawców, co wyprzedza Białorusinów z wynikiem 21%, Polaków stanowiących 19% oraz Rosjan z udziałem 13%. Pozostałe 9%, to przedstawiciele innych narodowości, w tym trzy osoby o nieustalonej tożsamości.

Celowe angażowanie do destrukcyjnych zadań Ukraińców, zwłaszcza tych pochodzących z terenów okupowanych lub przyfrontowych o niejednoznacznej tożsamości kulturowej, jest precyzyjną pułapką Kremla, mającą na celu sztuczne wywołanie napięć społecznych w Polsce i podważenie zaufania między Warszawą a Kijowem. Ponadto, jak wykazują śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aż 27% sprawców rosyjskich ataków fizycznych miało już wcześniejszą przeszłość kryminalną. Byli oni karani za przestępstwa od drobnego handlu narkotykami aż po udział w zorganizowanych grupach przestępczych, co czyniło ich idealnym, pozbawionym skrupułów narzędziem w rękach obcych wywiadów.

Jak zwraca się uwagę w raporcie Defence24, obecne wyzwania prawne i instytucjonalne w Polsce wymagają pilnych reform, w tym zaostrzenia wymiaru kar za szpiegostwo oraz lepszego dostosowania przepisów do specyfiki zagrożeń hybrydowych. Skala zaangażowania państwa jest ogromna, o czym świadczy konieczność delegowania przez polskie władze około 10 000 żołnierzy do fizycznej ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Aby stawić czoła agresywnej polityce Kremla, Polska i jej zachodni sojusznicy muszą wypracować jednolity, ofensywny system reagowania, który zniechęci przeciwnika do podejmowania kolejnych wrogich prób na terytorium Rzeczypospolitej.

Europejska tarcza i kryzysy dronowe

Państwa europejskie zmuszone są do ciągłego dostosowywania swoich procedur bezpieczeństwa. W raporcie opisano kryzys, jaki wybuchł w Danii 22 września 2025 roku, gdy podejrzenia o obecność niezidentyfikowanych bezzałogowców zmusiły operatora Naviair do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Kopenhadze. Doprowadziło to do odwołania bądź opóźnienia około stu lotów, co dotknęło dwadzieścia tysięcy pasażerów. Choć duńskie służby nie zdołały jednoznacznie wskazać sprawców, premier Mette Frederiksen powiązała to wydarzenie z szerszą kampanią hybrydową Rosji. Niemcy zareagowały na podobne zagrożenia zaostrzeniem prawa lotniczego w lutym 2026 roku, wprowadzając karę do dwóch lat więzienia za nielegalne loty dronami w pobliżu lotnisk oraz powołując wspólne wojskowo-policyjne centrum obrony przed bezzałogowcami.

Oprócz ochrony fizycznej kluczowa staje się odporność społeczna. Unijna strategia zaleca obecnie, aby obywatele byli przygotowani na przetrwanie co najmniej 72 godzin bez dostępu do podstawowych usług w czasie kryzysu. Poszczególne rządy wydają własne zalecenia. Wielka Brytania w kampanii „Be Ready” doradza przygotowanie zapasów na 3 dni, Szwecja i Norwegia sugerują tydzień, a Niemcy zalecają zgromadzenie zapasów na 10 dni. Z kolei Irlandia zrezygnowała z precyzyjnych ram czasowych, obawiając się wywołania niepotrzebnej paniki wśród ludności, i zaleca po prostu stałe utrzymywanie odpowiednich racji żywności i wody.

Strategiczny cel Rosji i ryzyko eskalacji

Mimo nasilonych działań, rosyjska wojna hybrydowa na Zachodzie nie osiągnęła jak dotąd swojego strategicznego celu, którym jest znaczące osłabienie wsparcia dla Ukrainy. Pomoc militarna wciąż płynie, a europejskie państwa zwiększają wydatki na obronność.

Jednak autorzy raportu IISS ostrzegają, że coraz bardziej prawdopodobny staje się atak z dużą liczbą ofiar. Taki incydent mógłby nie tylko spowodować ogromne straty, ale również wywołać w Europie falę wezwań do odwetu i, co być może najgroźniejsze, obnażyć brak jedności wśród europejskich rządów co do formy odpowiedzi. Kreml liczy na to, że presja psychologiczna i strach osłabią determinację Zachodu.

Przyszłość do roku 2029: cztery czarne scenariusze

Eksperci IISS, posługując się sztuczną inteligencją prognozującą Hinsley, opracowali cztery alternatywne scenariusze rozwoju sytuacji w Europie do 2029 roku. Pierwszy z nich, nazwany „Rozproszonym Wyniszczeniem”, zakłada utrzymanie dotychczasowej skali rozproszonych geograficznie ataków sabotażowych i cybernetycznych. Ich głównym celem będzie nieustanne drenowanie zasobów finansowych i obronnych Europy poprzez zmuszanie państw do kosztownej ochrony infrastruktury.

Drugi scenariusz, „Dostęp po Rozejmie”, zakłada, że w przypadku wejścia w życie kruchego zawieszenia broni na Ukrainie, Rosja zmniejszy liczbę widocznych, spektakularnych ataków. Zamiast tego skupi się na cichej infiltracji systemów cyfrowych, pozyskiwaniu kontaktów handlowych oraz werbowaniu agentów umieszczonych głęboko w strukturach europejskich przedsiębiorstw przesyłowych i transportowych, aby przygotować grunt pod ewentualne przyszłe uderzenia.

Trzeci wariant, określony jako „Scentralizowana Presja Logistyczna”, przewiduje, że rosyjskie służby skoncentrują wszystkie swoje wysiłki hybrydowe na korytarzach logistycznych łączących Niemcy z flanką wschodnią NATO, w tym na terytorium Polski, Czech i Słowacji. Stałe, drobne opóźnienia w dostawach sprzętu i surowców mają za zadanie sparaliżować płynność operacyjną wojska i zniechęcić prywatne firmy transportowe do podejmowania zleceń obronnych z uwagi na zbyt wysokie ryzyko i koszty ubezpieczenia.

Czwarty scenariusz, „Presja na Północy i Infrastrukturze Morskiej”, zakłada przeniesienie punktu ciężkości w rejon północnej Norwegii i na podejścia do Północnego Atlantyku. Poprzez niszczenie kabli podmorskich, demonstracyjne manewry okrętów w pobliżu platform wiertniczych i trudne do przypisania awarie sieci komunikacyjnych, Kreml będzie dążył do rozproszenia sił NATO i zmuszenia sojuszników do podziału ograniczonych zasobów patrolowych.

Strategiczny sukces w tej wojnie niekonwencjonalnej nie zależy od tego, czy Europa zdoła zapobiec absolutnie każdemu incydentowi, gdyż przy tak rozległej infrastrukturze jest to fizycznie niemożliwe. Prawdziwym sprawdzianem dla Zachodu będzie to, czy zdoła utrzymać sprawne procesy decyzyjne, skutecznie chronić swoje sieci informatyczne oraz logistyczne, a przede wszystkim, czy zachowa polityczną jedność i wolę dalszego wspierania wolnej Europy w obliczu permanentnego zagrożenia ze strony Moskwy.

Wezwanie do jedności: Jak Zachód powinien odpowiedzieć?

W obliczu rosnącego zagrożenia, Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych zaleca, aby kraje zachodnie, będące celem rosyjskich ataków, pilnie wypracowały wspólną i jednoznaczną strategię odpowiedzi. Jasne określenie, jakich konsekwencji może spodziewać się Kreml w razie poważnych incydentów, mogłoby podnieść koszty prowadzenia wojny hybrydowej i skuteczniej odstraszać Rosję. Eksperci podkreślają, że bez skoordynowanej i stanowczej reakcji, Rosja będzie nadal testować "czerwone linie" NATO i wykorzystywać słabości demokratycznych systemów.