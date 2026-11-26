W środę, 25 listopada 2026 roku minister obrony Szwecji, Pal Jonson, osobiście spotkał się z polskimi marynarzami, którzy przechodzą intensywne szkolenie na pokładzie okrętu podwodnego HMS Södermanland.

„Miałem dziś przyjemność spotkać się z polską załogą okrętu podwodnego, która obecnie przechodzi szkolenie w Karlskronie” – napisał szef szwedzkiego resortu obrony na platformie X.

W spotkaniu uczestniczyli również polscy dyplomaci, w tym ambasador RP w Sztokholmie Karolina Ostrzyniewska, konsul RP Andrzej Szmidtke oraz attaché obrony ppłk Rafał Grzegorkiewicz. Podkreślił on, że spotkanie przebiegło w „bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze”, a polscy marynarze są zdeterminowani, by ukończyć szkolenie z najlepszymi wynikami. Pozytywne oceny postępów Polaków płynęły także w październiku, podczas wizyty wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.

Idag hade jag förmånen att träffa den polska ubåtsbesättning som utbildas i Karlskrona. Som en del av avtalet om Polens anskaffning av tre svenska ubåtar av typen A26 kommer Polen att hyra HMS Södermanland under en övergångsperiod. (1/3) https://t.co/ugPx5sE6Em— Pål Jonson (@PlJonson) November 25, 2026

Program Orka i nowa era polskiej floty podwodnej

Szkolenie polskich załóg w Szwecji wynika z programu Orka, którego celem jest odbudowa i modernizacja polskiej floty podwodnej. W ramach umowy podpisanej w czerwcu 2026 roku, Polska pozyska trzy nowoczesne okręty podwodne typu A26, które zostaną zbudowane w stoczni Saab Kockums w Karlskronie.

Zanim jednak pierwsze nowe jednostki wejdą do służby, co planowane jest po 2030 roku, Marynarka Wojenna RP będzie korzystać z rozwiązania pomostowego. Jest nim właśnie dzierżawa zmodernizowanego okrętu HMS Södermanland (typu A17). Pozwoli to na utrzymanie ciągłości szkolenia i zdolności operacyjnych, co jest kluczowe po latach, w których jedynym polskim okrętem podwodnym był przestarzały ORP „Orzeł”. Szkolenie w Szwecji, które rozpoczęło się już latem 2026 roku, obejmuje nie tylko przyszłe załogi, ale także personel techniczny, co ma zapewnić pełną zdolność do samodzielnej obsługi okrętów.

Okręty typu A17, znane w Szwecji jako Södermanland, to jednostki zwodowane na przełomie lat 80. i 90., które przeszły gruntowną modernizację. Najważniejszą zmianą było dodanie sekcji z napędem niezależnym od powietrza (AIP), opartym na silnikach Stirlinga. System ten pozwala okrętom na znacznie dłuższe przebywanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu naładowania akumulatorów, co drastycznie zwiększa ich skrytość działania. Jednostki te zostały zaprojektowane do operowania na specyficznych i wymagających wodach Morza Bałtyckiego. Są zdolne do prowadzenia szerokiego spektrum zadań: od zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych, przez operacje minowe, po działania rozpoznawcze.

A26 Blekinge – szwedzkie okręty dla Polski

Po analizie ofert z sześciu krajów, Polska zdecydowała się na strategiczne partnerstwo ze Szwecją i zakup okrętów typu A26, znanych też jako Blekinge. Umowa o wartości około 18,3 mld złotych (47 mld koron szwedzkich) obejmuje budowę trzech jednostek, a także pakiety szkoleniowe, logistyczne i uzbrojenie. Okręty A26 zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o operowaniu na trudnych, płytkich wodach Bałtyku. Charakteryzują się one szeregiem unikalnych cech, które stawiają je w światowej czołówce konwencjonalnych okrętów podwodnych.

Najważniejszą cechą A26 jest napęd niezależny od powietrza (AIP) oparty na silnikach Stirlinga. Technologia ta pozwala okrętom na przebywanie w zanurzeniu przez wiele tygodni, bez konieczności wynurzania się w celu naładowania akumulatorów. Dodatkowo, cała konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem technologii stealth. A26 to konstrukcja modułowa, co pozwala na jej łatwą adaptację do różnych zadań. Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest tzw. Multi-Mission Portal – specjalna śluza o średnicy 1,5 metra, umieszczona w części dziobowej. Umożliwia ona skryte wypuszczanie i przyjmowanie pojazdów podwodnych (zarówno autonomicznych, jak i zdalnie sterowanych) oraz nurków sił specjalnych.

Podstawowe uzbrojenie polskich A26 będą stanowić nowoczesne torpedy ciężkie (np. Torped 62) i lekkie (Tp 47). Choć początkowo pojawiały się obawy o brak pocisków manewrujących, prezes koncernu Saab ujawnił, że trwają prace nad integracją dodatkowego typu pocisku rakietowego. Najprawdopodobniej chodzi o norweski pocisk JSM-SL, który może być odpalany z wyrzutni torpedowych i razić zarówno cele morskie, jak i lądowe.

Dostawy nowych okrętów to proces rozłożony na lata. Pierwszy A26 ma trafić do Marynarki Wojennej w latach 2031-2032, a ostatni do 2038 roku. Ważnym elementem umowy jest również transfer technologii i zaangażowanie polskiego przemysłu. Saab zobowiązał się do utworzenia w Polsce centrum serwisowo-naprawczego (MRO) dla nowych okrętów, co ma zapewnić strategiczną niezależność w ich utrzymaniu.

Więcej niż okręty: współpraca w powietrzu i na morzu

Strategiczne partnerstwo Polski i Szwecji, ugruntowane wspólnym członkostwem w NATO, wykracza daleko poza program Orka. Minister Jonson w swoim wpisie przypomniał, że od października 2026 roku szwedzkie samoloty bojowe Gripen wspierają obronę powietrzną NATO nad Polską. Myśliwce te, operując głównie z baz na terytorium Szwecji, regularnie patrolują polską przestrzeń powietrzną, chroniąc wschodnią flankę Sojuszu oraz kluczowy hub logistyczny wspierający Ukrainę.

Ta wielowymiarowa współpraca jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na wschodniej flance NATO. Jak zaznaczył Pal Jonson:

„Szwecja i Polska są bliskimi partnerami oraz sojusznikami w ramach Sojuszu. Nasza pogłębiająca się współpraca, zarówno pod powierzchnią morza, jak i w powietrzu, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego”.