Zawiązanie spółki joint venture pomiędzy CSG Group a Bochemie to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kluczowe surowce oraz strategiczne dążenie do zwiększenia niezależności operacyjnej. CSG Defence, będąca częścią Grupy CSG, obejmie 51 procent udziałów w nowo utworzonej spółce, podczas gdy Bochemie zatrzyma pozostałe 49 procent. Takie partnerstwo ma za zadanie nie tylko zabezpieczyć dostęp do niezbędnych materiałów, ale także umocnić pozycję Grupy CSG na rynku europejskim. Wojciech Grzonka, prezes zarządu CSG Polska i wiceprezes ds. sprzedaży w Grupie CSG, podkreśla znaczenie tego kroku dla całej organizacji.

„Zawiązanie nowej spółki joint venture, która będzie wytwarzać surowce wykorzystywane m.in. w produkcji paliwa stałego do silników rakietowych, to istotne wzmocnienie łańcucha dostaw Grupy CSG. Poprzez działania biznesowe o takim charakterze realizujemy strategię integracji wertykalnej, której celem jest zwiększenie niezależności Grupy w zakresie dostaw kluczowych komponentów, podzespołów i surowców.” – zaznaczył Wojciech Grzonka.

Dodał również, że podobna strategia jest już realizowana w Polsce, gdzie produkty wytwarzane lokalnie są implementowane do rozwiązań Grupy CSG. Firma jest również otwarta na dzielenie się swoimi niezawodnymi łańcuchami dostaw z partnerami, co definiuje jako kluczowy aspekt współpracy w Polsce.

W ramach podziału ról w joint venture, Bochemie wnosi do projektu swoją zaawansowaną technologię produkcyjną oraz specjalistyczną wiedzę, która jest niezbędna do wytwarzania nadchloranu amonu. Z kolei Grupa CSG odpowiada za zapewnienie kapitału, niezbędnej bazy przemysłowej oraz, co najważniejsze, gwarantuje długoterminowy popyt na produkowany surowiec. To strategiczne połączenie zasobów i kompetencji ma zapewnić stabilność i efektywność operacyjną nowej spółki.

Jan Marinov, prezes i przewodniczący rady dyrektorów w spółce CSG Defence, podkreślił, że CSG od dłuższego czasu konsekwentnie inwestuje w rozwój zdolności produkcyjnych oraz dostępność strategicznych surowców na terenie Europy.

„Nowa spółka joint venture zawiązana z Bochemie to kolejny krok w naszych działaniach mających na celu zabezpieczenie długoterminowych dostaw nadchloranu amonu do spółek z Grupy CSG oraz do innych odbiorców” – wyjaśnił Jan Marinov, wskazując na długoterminowe korzyści płynące z tej współpracy.

Nadchloran amonu: Kluczowy surowiec dla przemysłu rakietowego i nie tylko

Nadchloran amonu to związek chemiczny o szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu, jednak jego strategiczne znaczenie wynika przede wszystkim z roli, jaką odgrywa w produkcji stałego materiału pędnego do silników rakietowych. Jest to kluczowy składnik, który decyduje o wydajności i stabilności napędu. Dzięki uruchomieniu własnej produkcji tego surowca, Grupa CSG będzie mogła wykorzystywać go bezpośrednio w silnikach rakietowych rozwijanych przez spółki należące do MSM Group, co dodatkowo wzmacnia ich wewnętrzne zdolności produkcyjne i uniezależnia od zewnętrznych dostawców.

Poza zastosowaniami w przemyśle rakietowym, nadchloran amonu znajduje również zastosowanie w innych sektorach, takich jak przemysł motoryzacyjny. Jego wszechstronność sprawia, że inwestycja w jego produkcję ma potencjał generowania korzyści na wielu płaszczyznach. Uruchomienie tej produkcji wpisuje się w szerszą strategię Grupy CSG, która koncentruje się na rozwoju kompetencji technologicznych i zdolności przemysłowych, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zapewnić bezpieczeństwo strategicznych dostaw.

Miloslav Vodička, przewodniczący rady dyrektorów w firmie Bochemie, wyraził zadowolenie z nawiązanej współpracy, podkreślając, że

„Nasze partnerstwo z CSG oznacza możliwość wykorzystania naszej wiedzy technologicznej i doświadczenia do produkcji nadchloranu amonu w skali przemysłowej oraz dalszego rozwijania tej technologii”.

Inwestycje w Europie: Globalna strategia CSG Group i rola Polski

Rozwój CSG Group opiera się nie tylko na wewnętrznych inwestycjach, ale również na budowaniu strategicznych partnerstw, które umożliwiają łączenie różnorodnych kompetencji, technologii, doświadczenia i kapitału. Ta polityka korporacyjna koncentruje się na tworzeniu odpornej sieci dostawców oraz włączaniu nowych podmiotów w ekosystem europejskiej bazy przemysłowej, często bez konieczności pełnej kontroli właścicielskiej.

Wojciech Grzonka ponownie zwrócił uwagę na znaczenie kooperacji i synergii w strategii Grupy CSG.

„Nasza polityka korporacyjna koncentruje się na strategicznych partnerstwach i budowie odpornej sieci dostawców. W ramach strategii integracji wertykalnej włączamy nowe podmioty w ekosystem europejskiej bazy przemysłowej w formie, która nie zakłada pełnej kontroli właścicielskiej. Kooperacja i synergia to te aspekty, na które stawiamy.” – wyjaśnił.

Podkreślił również, że Polska jest dla Grupy CSG jednym z kluczowych rynków, a celem jest wspólne budowanie i rozwijanie kompetencji przemysłowych i technologicznych oraz rozwój produktów o strategicznym znaczeniu. To świadczy o globalnym podejściu Grupy CSG do umacniania swojej pozycji w Europie poprzez lokalne inwestycje i partnerstwa.

W ostatnich latach Grupa CSG zrealizowała szereg istotnych inwestycji w ramach swojej strategii integracji wertykalnej, obejmujących projekty między innymi w Niemczech i Grecji. Te działania są częścią długoterminowego planu, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz redukcję zależności od dostawców zewnętrznych, co w dzisiejszym niestabilnym środowisku geopolitycznym jest kluczowe dla stabilności i wzrostu.

Bezpieczeństwo i rozwój technologiczny: Priorytety nowego joint venture

Podczas wszystkich etapów projektu, począwszy od przygotowania, przez budowę, aż po uruchomienie zakładu produkcyjnego w Bohumínie, największym priorytetem będzie bezpieczeństwo. Realizacja projektu będzie odbywać się w oparciu o wszelkie niezbędne zezwolenia i procedury formalne, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz najwyższymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku produkcji tak wrażliwego surowca jak nadchloran amonu.

Projekt uruchomienia produkcji nadchloranu amonu jest ściśle powiązany z długoterminową strategią CSG Group, która zakłada konsekwentne inwestowanie w integrację wertykalną łańcucha dostaw. Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i minimalizacja ryzyka związanego z zależnością od zewnętrznych podmiotów. Integracja wertykalna stanowi istotną przewagę konkurencyjną dla CSG Group, przyczyniając się do zwiększenia potencjału firmy w zakresie długoterminowego wzrostu i stabilności. Dzięki temu CSG Group może skuteczniej kontrolować jakość, koszty i dostępność kluczowych komponentów, co jest nieocenione w dynamicznie zmieniającym się środowisku globalnym.

Na podstawie komunikatu pasowego CSG Group