Ukraina po raz pierwszy w historii wojny zestrzeliła rosyjskiego drona Gierań za pomocą innowacyjnego lasera bojowego, co potwierdził doradca prezydenta.

Przełomowy system Blysk, opracowany przez ukraińską firmę Carmine Sky, z powodzeniem zneutralizował zagrożenie, chroniąc obiekt infrastruktury krytycznej.

Odkryj, jak ta technologia zmienia oblicze obrony powietrznej, oferując tańszą alternatywę dla tradycyjnych rakiet, i czy może stać się przyszłością walki z dronami.

Wiadomość o udanej przechwyceniu rosyjskiego drona o napędzie odrzutowym Gierań za pomocą lasera bojowego została przekazana w środę, 25 listopada przez Serhija Beskrestnowa. Doradca prezydenta Ukrainy podkreślił, że jest to "pierwszy potwierdzony przypadek trafienia odrzutowego drona Gierań za pomocą lasera bojowego". Do swojego wpisu na Telegramie dołączył nagranie wideo, które ma dokumentować to osiągnięcie.

𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧: 𝗨𝗞𝗥𝗔𝗜𝗡𝗜𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗦𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗬𝗦 𝗥𝗨𝗦𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗝𝗘𝗧-𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗢𝗡𝗘 25 November 2026: Ukraine's domestically developed «Блиск» (Blysk, meaning "glint") laser air defense system destroyed a Russian jet-powered Geran attack drone while defending a critical infrastructure facility. Ukrainian presidential defense technology adviser Serhii "Flash" Beskrestnov released footage of the engagement on November 25, describing it as a world first. Developed by Ukrainian defense company Carmine Sky, the 4 kW laser has a reported effective range of up to one kilometer and is undergoing combat testing ahead of potential mass production. If successfully scaled, Ukraine's directed-energy weapons could help reverse the economic advantage Russia sought to exploit through mass drone warfare. #OSINT #PutinsWar #Ukraine #Blysk #DirectedEnergy #AirDefense— OSINT Intuit™ (@UKikaski) November 26, 2026

System Blysk: Ukraińska odpowiedź na zagrożenie z powietrza

Zestrzelenie drona Gierań było możliwe dzięki zastosowaniu laserowego systemu obrony przeciwlotniczej Blysk. System został opracowany przez ukraińską firmę Carmine Sky i był wykorzystywany do ochrony jednego z obiektów infrastruktury krytycznej na terenie Ukrainy. Sukces ten stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju technologii obronnych kraju. Serhij Beskrestnow zwrócił uwagę na wysiłki wielu ukraińskich firm pracujących nad zastosowaniem laserów w obronie przeciwlotniczej.

W Ukrainie kilka firm pracuje nad wykorzystaniem laserów w obronie przeciwlotniczej. Technologie laserowe są bardzo skomplikowane i kosztowne, dlatego cieszą dobre wiadomości o sukcesach jednej z firm - stwierdził doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Beskrestnow studzi jednak emocje dotyczące natychmiastowego wdrożenia na szeroką skalę. Dodał, że "na razie jest za wcześnie, by mówić o seryjnej produkcji lasera. Podkreślił również, że trwają testy, podczas których lasery chronią obiekty infrastruktury krytycznej". Według niego, laserowe systemy zwalczania dronów są rozwijane w ramach projektu prywatnej obrony przeciwlotniczej oraz klastra technologii obronnych Brave1.

Laser sposobem na drony?

Wykorzystanie laserowych systemów obrony do zwalczania dronów to temat, który nabiera coraz większego znaczenia. Kolejne państwa tworzą własne rozwiązania lub rozglądają się za zagranicznymi możliwościami. Jednym z przykładów jest izraelski Żelazny Promień (ang. Iron Beam). System ten udowodnił swoją skuteczność w pełnej konfiguracji operacyjnej podczas testów, przechwytując pociski rakietowe i pociski moździerzowe, samoloty i bezzałogowe statki powietrzne w szerokim zakresie scenariuszy operacyjnych.

Rozwiązanie opracowane przez firmę Rafael zamiast tradycyjnych pocisków wykorzystuje skoncentrowaną energię lasera dużej mocy do neutralizowania zagrożeń z powietrza. Jego główną zaletą jest szybkość działania i niski koszt przechwycenia pojedynczego celu. W odróżnieniu od rakiet przechwytujących, których produkcja kosztuje setki tysięcy dolarów za sztukę, wystrzelenie wiązki lasera to zaledwie kilka dolarów.

Podobne systemy testują też USA, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Turcja, Korea Południowa, czy Japonia. O rozwiązaniach laserowych dla Polski wspominał również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas rozmowy na antenie radia RMF FM z Tomaszem Terlikowskim potwierdził, że Agencja Uzbrojenia bada rynek laserów bojowych przeznaczonych do zwalczania dronów. Jak ocenił, podpisanie ewentualnej umowy może nastąpić w perspektywie kilku miesięcy, choć nie potwierdził jeszcze konkretnego dostawcy ani terminu dostaw.