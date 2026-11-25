Zestrzeliwanie rosyjskich dronów przez Polskę nad Ukrainą? Ekspert komentuje

Mateusz Kobyłka, Portal Obronny: Od kilku dni wszyscy żyją kolejnymi wtargnięciami rosyjskich dronów i rakiet w naszą przestrzeń powietrzną. Pojawiają się głosy wzywające do tego, aby polskie wojsko i lotnictwo neutralizowały takie zagrożenia jeszcze nad terytorium Ukrainy. Z praktycznego punktu widzenia byłoby to dla nas zdecydowanie korzystniejsze, ponieważ pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych strat. Jak jednak wyglądałoby to z perspektywy polityki i dyplomacji? Jakie konsekwencje mogłaby przynieść decyzja o podjęciu takich działań?

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW: Można wskazać trzy aspekty tej sprawy. Pierwszy dotyczy niwelowania zagrożenia. Zdecydowanie byłoby to łatwiejsze i prostsze, gdybyśmy mogli działać na terytorium Ukrainy, w sytuacji, gdy mamy pewność, że pociski zmierzają w kierunku naszego kraju.

Druga kwestia to zgoda Ukrainy na takie działania. Nie można ich podejmować bez aprobaty strony ukraińskiej.

Trzeci aspekt dotyczy tego, jak takie działania zostałyby zinterpretowane przez Rosjan. Wszystko wskazuje na to, że uznaliby, iż Polska dodatkowo i bezpośrednio włącza się w konflikt. Mogliby zresztą słusznie argumentować, że w praktyce trudno z odpowiednią precyzją odróżnić, który pocisk może trafić w Ukrainę, a który w Polskę.

W związku z tym takie działanie zostałoby zapewne odebrane wręcz jako włączenie Polski do działań zbrojnych, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Rosja uznałaby to za pretekst do eskalacji.

Ten trzeci argument w gruncie rzeczy przekreśla tę ideę, ponieważ obecna polityka NATO polega na tym, aby za wszelką cenę unikać jakiejkolwiek formy eskalacji. Polska jako członek Sojuszu byłaby zdecydowanie namawiana do tego, aby nie podejmować takich kroków.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk dosłownie godzinę przed naszą rozmową przekazał, że NATO jest sceptycznie nastawione do tego pomysłu. Rozumiem, że sami nie moglibyśmy podjąć tej decyzji jako państwo, ponieważ obowiązują nas określone ramy sojusznicze?

Zasadniczo tak, aczkolwiek te ramy są dość płynne. Pytanie brzmi, czy Sojusz potraktowałby taką jednostronną decyzję Polski jako przekroczenie czerwonej linii, czy też – mówiąc krótko – zaakceptowałby ją, uznając, że pewne działania są uzasadnione względami bezpieczeństwa.

Sytuacja nie jest tutaj klarowna i w gruncie rzeczy zależałaby od decyzji politycznej. Można spodziewać się zarówno jednego, jak i drugiego scenariusza: od cichej akceptacji po bardzo zdecydowany sprzeciw wobec tego typu działań.

W tym drugim przypadku mielibyśmy ogromny dylemat. Zwłaszcza gdyby Moskwa zareagowała bardzo ostro, moglibyśmy rzeczywiście znaleźć się w trudnej sytuacji i zostać nieco osamotnieni. Mogłoby to nawet zmusić nas do wycofania się z takiej decyzji, co prawdopodobnie byłoby najgorszym rozwiązaniem.

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A gdyby przyjąć scenariusz, w którym uzyskaliśmy zgodę na zestrzeliwanie zagrażających nam pocisków nad Ukrainą, czy nie oznaczałby on de facto włączenia się Sojuszu do wojny z Rosją?

Rosja mogłaby tak to interpretować. Biorąc pod uwagę, że Moskwa i tak eskaluje napięcie i być może wręcz szuka pretekstu, aby przerzucić na państwa NATO odpowiedzialność za rozpoczęcie otwartej konfrontacji, takie działania mogłyby zostać przez nią przedstawione właśnie w ten sposób.

Byłoby to bardzo niekorzystne zarówno z punktu widzenia dotychczasowej polityki NATO, jak i bezpieczeństwa Polski.

Jeśli jednak zwycięży idea obrony polskiego bezpieczeństwa już na obszarze Ukrainy, to uważam, że takie działania powinny zostać uprzedzone klarownym komunikatem wobec Moskwy i sojuszników z NATO: w przypadku dalszego naruszania polskiej przestrzeni powietrznej i terytorium przez rosyjskie obiekty latające Polska zastrzega sobie prawo ochrony własnego bezpieczeństwa już na terytorium Ukrainy.

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Prof. Tomasz Grzegorz Grosse jest socjologiem, politologiem i historykiem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym, geoekonomii, europeizacji i myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej. Ostatnio opublikował: „Pokryzysowa Europa” (PISM 2018). Stypendysta Uniwersytetu w Oxfordzie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Georgetown, a także instytutu Nauk Społecznych im. Max’a Planck’a w Kolonii.