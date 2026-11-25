Niemcy zainwestują ponad 4 miliardy euro w radykalne wzmocnienie narodowej obrony powietrznej, głównie poprzez zakup setek pocisków do systemu Patriot oraz niezbędnej infrastruktury logistycznej.

Inwestycja, w tym 2,42 mld euro na co najmniej 480 pocisków GEM-T, ma na celu odbudowę potencjału obronnego uszczuplonego wsparciem Ukrainy i jest odpowiedzią na zagrożenie rosyjskie.

Produkcja pocisków odbędzie się w niemieckim zakładzie MBDA w Schrobenhausen, a dostawy kluczowych elementów zamówienia zaplanowano na lata 2030-2033.

Niemiecki rząd planuje przeznaczyć ponad cztery miliardy euro na znaczące wzmocnienie zdolności obronnych sił zbrojnych. Zgodnie z dokumentami ministerstw obrony i finansów, na które powołuje się agencja Reuters, główna część tej kwoty, czyli około 2,42 miliarda euro, zostanie wydana na zakup nowych pocisków kierowanych GEM-T (Guidance Enhanced Missile - Tactical). Pozostałe prawie dwa miliardy euro pokryją koszty zakupu niezbędnych akcesoriów, w tym pojazdów transportowych i nowoczesnych centrów kierowania ogniem.

Chociaż dokładna liczba zamawianych pocisków pozostaje niejawna, wiadomo, że umowa podstawowa przewiduje minimalne zamówienie na 480 sztuk. Inwestycja ta jest częścią szerszego programu modernizacji Bundeswehry, na który w 2025 roku komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła łącznie około 50 mld euro. Zaliczka na pociski w wysokości około 568 milionów euro ma zostać wpłacona jeszcze w bieżącym roku, po spodziewanej w grudniu formalnej akceptacji projektu przez komisję budżetową.

Harmonogram dostaw i kluczowi wykonawcy

Dostawy kluczowych elementów zamówienia, czyli pocisków kierowanych GEM-T, zaplanowano na lata 2030-2033. Realizacja tak złożonego projektu zależy od terminowych dostaw komponentów, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Głównym wykonawcą kontraktu jest spółka joint venture Comlog GmbH, w której po 50% udziałów mają niemiecki oddział koncernu MBDA (w którego skład wchodzą Airbus, BAE Systems i Leonardo) oraz amerykański gigant zbrojeniowy Raytheon (część korporacji RTX).

Produkcja i montaż pocisków odbędzie się w bawarskim zakładzie MBDA w Schrobenhausen, co jest istotne dla niemieckiego przemysłu obronnego. Silniki rakietowe na paliwo stałe dostarczy z kolei firma Bayern-Chemie z Aschau am Inn. Uruchomienie produkcji pocisków GEM-T w Niemczech jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem poza USA i ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia europejskich zdolności produkcyjnych. Sam pocisk GEM-T, wykorzystujący głowicę odłamkową do niszczenia celów, uchodzi za niezwykle efektywne rozwiązanie o zasięgu operacyjnym do 160 kilometrów. Jest on przy tym znacznie bardziej ekonomiczną alternatywą w porównaniu do najnowszych pocisków typu PAC-3.

Inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na zagrożenie rosyjskie i konieczność odbudowy potencjału obronnego. Część zamówienia, o wartości około 28 milionów euro, ma na celu zastąpienie pocisków przekazanych Ukrainie z zasobów Bundeswehry. Osobno zamówiono również dwa nowe systemy kierowania ogniem Patriot, aby uzupełnić sprzęt dostarczony Kijowowi w sierpniu 2025 roku. Każdy kompletny moduł ogniowy składa się z radaru, mobilnego stanowiska dowodzenia, wyrzutni oraz systemów zasilania pomocniczego.

Niemcy działają w ramach szerszej, międzynarodowej inicjatywy. Umowa ramowa na pociski kierowane jest zawierana za pośrednictwem agencji zamówień NATO (NSPA), a uczestniczą w niej również Szwecja, Holandia i Hiszpania. Niedawno Polska otrzymała zgodę na serwisowanie pocisków PAC-3.

Równolegle z zakupem nowego uzbrojenia, Bundeswehra inwestuje w modernizację zaplecza serwisowego. Nowe, w pełni kontenerowe systemy warsztatowe zastąpią przestarzałą infrastrukturę z lat 80., zwiększając elastyczność i umożliwiając naprawy systemów Patriot w dowolnym miejscu na świecie, także podczas misji zagranicznych.

System Patriot na wyposażeniu Niemiec

Niemcy, jako jeden z pierwszych europejskich sojuszników, podjęły decyzję o nabyciu systemu Patriot już w 1984 roku, a pierwsze jednostki trafiły do wyposażenia Bundeswehry w 1989 roku. Pierwotnie Berlin planował pozyskanie aż 40 baterii, z czego 36 weszło w skład sześciu skrzydeł rakietowej obrony powietrznej.

Po zakończeniu zimnej wojny, w ramach ogólnej redukcji sił zbrojnych, liczba baterii Patriot w Niemczech została drastycznie zmniejszona z 36 do 12 jednostek operacyjnych. Większość wycofanych systemów została sprzedana lub przekazana sojusznikom, takim jak Korea Południowa, Hiszpania czy Izrael. Te, które pozostały w służbie, przechodziły jednak regularne modernizacje, aby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak zagrożenie ze strony taktycznych pocisków balistycznych.

Obecnie niemieckie siły powietrzne dysponują systemami Patriot zgrupowanymi w 1. Skrzydle Rakietowym Obrony Powietrznej „Schleswig-Holstein”. Przed przekazaniem wsparcia Ukrainie jednostka ta posiadała dwanaście operacyjnych baterii, z których trzy trafiły na front, co wywołało konieczność pilnego uzupełnienia stanów magazynowych. Niemcy uzgodniły ze Stanami Zjednoczonymi, że w zamian za przekazanie własnych systemów, otrzymają priorytet w dostawach nowo wyprodukowanych jednostek. Berlin zobowiązał się również do dostarczenia Ukrainie kolejnych 600 pocisków PAC-2 w latach 2027-2028.

Pozostałe systemy, które zostały na stanie były systematycznie unowocześniane, a jedna z kluczowych modernizacji objęła stacje kontroli ognia, które otrzymały nowoczesne, cyfrowe interfejsy Modern Man Station z kolorowymi płaskimi ekranami, zastępując stare, monochromatyczne monitory kineskopowe z lat osiemdziesiątych, co znacznie poprawiło ergonomię i efektywność pracy operatorów.

Głównym typem pocisków używanych przez niemieckie Patrioty są PAC-2, w tym zmodernizowana wersja GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), która niszczy cele za pomocą głowicy odłamkowej. Niemcy posiadają także niewielką liczbę nowocześniejszych pocisków PAC-3, które niszczą cele energią kinetyczną (technologia "hit-to-kill").

W obliczu rosnących napięć Berlin podjął decyzję o dalszych, ogromnych inwestycjach obejmujących zakup nowych baterii Patriot w najnowszej konfiguracji, przy czym docelowo planuje się pozyskanie nawet do ośmiu systemów, z których pierwsze dostawy mają rozpocząć się w 2027 roku. Plan zakłada również modernizację wszystkich posiadanych systemów do najnowszego standardu operacyjnego.