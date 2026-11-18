Niemiecki minister obrony Boris Pistorius zapowiedział we wtorek (17 listopada) w Brukseli pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 273 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na amerykańskie uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot, Iris-T, radary, amunicję dla F-16 oraz drony.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował partnerom innowacyjną wymianę: Ukraina otrzyma pociski Patriot i IRIS-T z ich obecnych zapasów, a w zamian przekaże nowe rakiety, które już zamówiła, w miarę ich produkcji. Apelował również o 40 dodatkowych myśliwców F-16, rozważenie samolotów Mirage oraz pilne dostawy amunicji.

Zełenski wezwał także europejskich partnerów do przeznaczenia 21 mld euro z programu SAFE na wspólne projekty obronne oraz zwiększenia finansowania produkcji ukraińskich bezzałogowców. Podkreślił również potrzebę realizacji deklaracji NATO o 8 mld euro na pokrycie deficytu budżetu obronnego Ukrainy.

Niemieckie wsparcie jest częścią inicjatywy PURL (Systematyczny Mechanizm Wsparcia Wojskowego dla Ukrainy), uruchomionej przez NATO i USA, mającej na celu koordynację finansowania amerykańskiego sprzętu i rozłożenie ciężaru pomocy wśród sojuszników. Jest to już piąta deklaracja Niemiec w ramach PURL, a obecne środki zostaną skoordynowane z Norwegią.

Niemcy kontynuują wzmacnianie swojej roli jako jednego z kluczowych sojuszników Ukrainy w walce z rosyjską agresją. We wtorek (17 listopada), Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, ogłosił znaczący pakiet wsparcia finansowego o wartości około 273 milionów euro. Ta suma zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego amerykańskiego uzbrojenia, ze szczególnym naciskiem na pociski do systemów Patriot. Te zaawansowane systemy rakietowe odgrywają fundamentalną rolę w ochronie ukraińskiego nieba przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami, stanowiąc strategiczny element obrony powietrznej kraju. Zapowiedź Pistoriusa padła podczas spotkania ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli.

Poza środkami na pociski Patriot, Niemcy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, dostarczą Ukrainie również inne kluczowe elementy obrony. Wśród nich znajdą się nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej Iris-T, które już wcześniej udowodniły swoją skuteczność na polu walki. Ponadto, pakiet obejmuje nowe radary przeznaczone do wykrywania celów powietrznych, co znacząco zwiększy zdolności rozpoznawcze ukraińskich sił zbrojnych. Ważnym elementem wsparcia jest także amunicja dla samolotów F-16, które wkrótce mają wzmocnić ukraińskie lotnictwo, oraz drony, niezbędne do prowadzenia zwiadu i precyzyjnych ataków. Pistorius dodał, że trwają intensywne prace nad przystosowaniem rakiet Iris-T do współpracy z systemami obrony powietrznej NASAMS.

Wołodymyr Zełenski proponuje nowatorską wymianę rakiet: Czy Europa i USA przystaną na ofertę Kijowa?

Na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, zorganizowanym w kwaterze głównej NATO z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Niemiec, prezydent Wołodymyr Zełenski zaskoczył partnerów nowatorskim podejściem do rozwiązania problemu niedoboru pocisków przechwytujących. Zamiast czekać na nowe dostawy, Zełenski zaproponował bezpośrednią wymianę.

„Mamy bardzo praktyczną propozycję: Ukraina potrzebuje pocisków przechwytujących do systemów Patriot i IRIS-T z waszych obecnych zapasów, a w zamian możemy przekazać wam nowe rakiety, które Ukraina już zamówiła, w miarę ich produkcji” – oświadczył Zełenski.

Prezydent wyjaśnił, że ta inicjatywa ma na celu natychmiastowe uzupełnienie ukraińskich arsenałów, jednocześnie pomagając partnerom w pozyskaniu nowszego uzbrojenia do własnej obrony.

„Wszyscy rozumiemy, że na nowe rakiety przechwytujące trzeba długo czekać, ale nam są one potrzebne tu i teraz, a wy musicie uzupełnić swoje arsenały. Jest to więc sposób na rozwiązanie naszego pilnego problemu, a jednocześnie pomoc wam w pozyskaniu nowych rakiet do własnej obrony” – podkreślił, wskazując na wzajemne korzyści płynące z tej propozycji.

Takie podejście mogłoby znacząco skrócić czas oczekiwania na kluczowe pociski, które są nieodzowne do ochrony ukraińskich miast i infrastruktury przed rosyjskimi atakami.

Oprócz innowacyjnej propozycji wymiany rakiet, prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił szereg innych pilnych potrzeb obronnych Ukrainy. Jednym z kluczowych apeli było wezwanie do USA, aby nie opóźniały dostaw uzbrojenia, podkreślając znaczenie terminowości w obliczu dynamicznej sytuacji na froncie. Szybkość dostaw ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania przewagi i zdolności obronnych Ukrainy.

W kontekście lotnictwa, Zełenski zwrócił uwagę na krytyczny brak myśliwców. Stwierdził, że Ukraina potrzebuje jeszcze 40 myśliwców F-16, ponieważ wiele z posiadanych obecnie samolotów znajduje się w naprawie. Jednocześnie, mając na uwadze szybkość reagowania, zaapelował do europejskich partnerów o rozważenie możliwości przekazania Ukrainie samolotów Mirage. Podkreślił, że Mirage można znacznie szybciej skierować do wykonywania zadań bojowych niż myśliwce Rafale, których przygotowanie do użycia wymaga dodatkowego czasu i intensywnego szkolenia pilotów. Prezydent Ukrainy dodał również, że równie istotna jest odpowiednia ilość amunicji do samolotów, które już znajdują się na wyposażeniu ukraińskiej armii, i wezwał partnerów, by uczynili tę kwestię priorytetem. Bez wystarczającej amunicji, nawet najnowocześniejsze samoloty nie są w stanie skutecznie prowadzić działań bojowych.

W swoim wystąpieniu Wołodymyr Zełenski nie ograniczył się jedynie do kwestii uzbrojenia, ale również zaapelował o wsparcie finansowe, które jest niezbędne do utrzymania i wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy. Wezwał europejskich partnerów do przeznaczenia 21 mld euro niewykorzystanych środków z programu SAFE na wspólne projekty obronne z Ukrainą. Jest to znacząca kwota, która mogłaby zasilić kluczowe inicjatywy obronne i technologiczne.

Prezydent Ukrainy oświadczył także, że konieczne jest zwiększenie finansowania produkcji ukraińskich bezzałogowców, przede wszystkim na potrzeby frontu i prowadzenia operacji specjalnych. Drony, czyli bezzałogowce, stały się jednym z najważniejszych elementów współczesnego pola walki, a ich lokalna produkcja mogłaby zapewnić Ukrainie niezależność i przewagę technologiczną. Jak powiedział, minister obrony oraz ukraiński zespół przedstawią partnerom konkretne potrzeby finansowe i możliwości, jakie otwiera rozwój nowych rodzajów uzbrojenia, co świadczy o strategicznym podejściu Kijowa do kwestii technologicznych. Ponadto, Zełenski wezwał partnerów do realizacji postanowień deklaracji szczytu NATO w Ankarze, dotyczących przyznania Ukrainie dodatkowych 8 mld euro w tym roku. Według niego, środki te pomogą pokryć tegoroczny deficyt budżetu obronnego Ukrainy, co jest kluczowe dla stabilności finansowej i operacyjnej armii w czasie wojny.

Dlaczego Niemcy inwestują w obronę Ukrainy? Bezpieczeństwo Europy w obliczu wojny

Minister Boris Pistorius jasno uzasadnił konieczność dalszego wspierania Ukrainy, wskazując na trwającą wojnę napastniczą Rosji i związane z nią zagrożenia dla całej Europy, w tym dla jej zachodniej części. Jak podkreślił, „Wsparcie Ukrainy nie jest akcją charytatywną”.

Pistorius zaznaczył, że „chodzi nie tylko o solidarność z zaatakowanym krajem, lecz również o bezpieczeństwo Europy i o to, by zatrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina.”

Trudna zima dla Ukrainy: Ostrzeżenia i przygotowania

Niemiecki minister obrony wyraził również swoje obawy dotyczące nadchodzącej zimy. Zdaniem Pistoriusa, Ukrainę czeka szczególnie trudny okres. Ocenił, że Rosja „będzie w dalszym ciągu niszczyć infrastrukturę, przede wszystkim w dużych ukraińskich miastach.” To przewidywanie opiera się na doświadczeniach z poprzednich lat, kiedy to rosyjskie ataki celowo niszczyły ukraińską infrastrukturę energetyczną, ciepłowniczą i wodociągową, mając na celu złamanie morale społeczeństwa i osłabienie zdolności państwa do funkcjonowania.

W obliczu tych przewidywań, wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy staje się jeszcze bardziej krytyczne. Systemy takie jak Patriot i Iris-T są niezbędne do ochrony miast i infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi rakietami i dronami. Niemiecki pakiet wsparcia ma więc bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia odporności Ukrainy na zimowe ataki i pomóc w minimalizowaniu ich skutków dla ludności cywilnej.

PURL: Nowy mechanizm wsparcia wojskowego dla Ukrainy i rola Donalda Trumpa

Agencja DPA podkreśliła, że nowe uzbrojenie zostanie udostępnione w ramach inicjatywy PURL. Jest to Systematyczny Mechanizm Wsparcia Wojskowego dla Ukrainy, który został uruchomiony w lipcu 2025 roku przez NATO i Stany Zjednoczone. Inicjatywa ta stanowi strukturalne podejście do koordynowania i finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, mające na celu zapewnienie długoterminowego i stabilnego wsparcia.

PURL przewiduje, że państwa wspierające Ukrainę finansują zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Mechanizm ten został wprowadzony również w odpowiedzi na żądania prezydenta USA Donalda Trumpa, który wielokrotnie wyrażał pogląd, że udział jego kraju we wsparciu Ukrainy był w przeszłości „zdecydowanie zbyt duży”. Utworzenie PURL ma na celu rozłożenie ciężaru finansowego pomocy na większą liczbę sojuszników, co ma zapewnić bardziej zrównoważony i wspólny wysiłek w obronie Ukrainy.

Niemcy zadeklarowały wsparcie finansowe w ramach PURL już po raz piąty. Środki z obecnego pakietu trafią do wspólnego pakietu przygotowanego razem z Norwegią. Ta skoordynowana pomoc jest kluczowa dla zapewnienia ciągłości dostaw i efektywności wsparcia wojskowego dla Ukrainy.