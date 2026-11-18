Informację o powołaniu nowej placówki wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał za pośrednictwem platformy X we wtorek, 17 listopada. Jak podkreślił, jest to odpowiedź na dogłębną analizę potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz globalne kierunki transformacji tego rodzaju wojsk.

„Podjąłem decyzję o utworzeniu w 2027 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii” – napisał szef MON.

Zapowiedź ta oznacza powrót do korzeni, bowiem Toruń przez dziesięciolecia był sercem polskiego szkolnictwa artyleryjskiego. Reaktywacja szkoły oficerskiej jest postrzegana jako historyczny krok, na który czekało całe środowisko wojskowe związane z miastem. Pierwszy nabór podchorążych planowany jest na październik 2027 roku.

Podjąłem decyzję o utworzeniu w 2027 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii. Powstanie ona na bazie potencjału Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema. To decyzja wynikająca z analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP i kierunków transformacji tego rodzaju wojsk. Docelowo powstanie tam Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii. Nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 17, 2026

Na fundamencie stuletniej tradycji – rola Centrum Szkolenia w Toruniu

Nowa Oficerska Szkoła Artylerii nie powstanie od zera. Jej fundamentem będzie potencjał, kadra i infrastruktura istniejącego w Grodzie Kopernika Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema. Jest to jedyny w Polsce ośrodek, który specjalizuje się w szkoleniu żołnierzy w specjalnościach artyleryjskich.

Historia szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu sięga 1923 roku, kiedy to decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego powołano Oficerską Szkołę Artylerii. Przez lata placówka przechodziła liczne transformacje, by w 2002 roku, w ramach reorganizacji, zostać zlikwidowana, a kształcenie oficerów przeniesiono do Wrocławia. Jej tradycje kontynuowało nowo utworzone Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, które w 2025 roku przekształcono w Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Dziś toruńskie centrum to nowoczesna jednostka, która szkoli żołnierzy na potrzeby obsługi najnowocześniejszego sprzętu, prowadzi kursy specjalistyczne, a także przygotowuje rezerwy osobowe. To właśnie na tej bazie powstanie nowa szkoła.

Dlaczego Toruń? Odpowiedź na modernizację i strategiczne potrzeby armii

Decyzja o utworzeniu Oficerskiej Szkoły Artylerii jest bezpośrednio powiązana z bezprecedensową modernizacją techniczną Wojska Polskiego. W ostatnich latach polska artyleria przeżywa prawdziwą rewolucję, wchodząc do grona najnowocześniejszych w Europie. Do uzbrojenia trafiają zaawansowane systemy, takie jak:

Wyrzutnie rakietowe M142 HIMARS (Homar-A)

Wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo (Homar-K)

Armatohaubice samobieżne K9 Thunder

Polskie armatohaubice AHS Krab

Jak podkreślił minister Kosiniak-Kamysz: „nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie”. Obsługa tak zaawansowanego sprzętu wymaga doskonale przygotowanych kadr dowódczych. Główną ideą przyświecającą szkoleniu w toruńskim centrum jest przekonanie, że broń nowej generacji jest na tyle inteligentna, na ile wyszkoleni są ludzie, którzy będą się nią posługiwali. Powołanie wyspecjalizowanej szkoły oficerskiej ma zapewnić stały dopływ profesjonalistów zdolnych w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnego uzbrojenia.

Dalsze plany: Wyższa Szkoła i Szkoła Podoficerska

Utworzenie Oficerskiej Szkoły Artylerii to pierwszy, choć nie ostatni, etap rozbudowy systemu kształcenia w Toruniu. Szef MON zapowiedział, że docelowo w mieście mają powstać dwie kolejne placówki: Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii

Na chwilę obecną nie podano jednak konkretnych terminów ich powołania.