15 listopada 2026 roku do bazy lotniczej Kadena na Okinawie przybyły dwa pierwsze myśliwce F-15EX Eagle II, przypisane do 18. Skrzydła Sił Powietrznych USA.

Jest to pierwsze stałe rozmieszczenie maszyn F-15EX w zagranicznej bazie wojskowej USA, rozpoczynające proces wymiany dotychczasowej floty F-15C/D na 36 nowych myśliwców.

Obecność F-15EX w Kadena Air Base ma kluczowe znaczenie strategiczne ze względu na bliskość Tajwanu, wzmacniając zdolność odstraszania i sojusz USA-Japonia.

Przybycie najnowszych myśliwców Boeinga do Kadeny jest wydarzeniem o symbolicznym i praktycznym znaczeniu. Baza na Okinawie to pierwsza zagraniczna placówka Sił Powietrznych USA (USAF), która otrzymała bojowe wersje F-15EX, a zarazem druga w ogóle, po 142. Skrzydle Gwardii Narodowej stanu Oregon. Przylot nowej platformy bojowej zbiega się z przygotowaniami 18. Skrzydła do obchodów stulecia swojego istnienia, które przypada na styczeń 2027 roku.

Stała obecność maszyn F-15EX Eagle II w Kadena Air Base ma kluczowe znaczenie strategiczne. Baza ta znajduje się około 450 mil od Tajwanu, stanowiąc kluczowy punkt oparcia na wypadek ewentualnego konfliktu z Chińską Republiką Ludową. Ich obecność uzupełni stacjonujące w regionie myśliwce piątej generacji oraz wzmocni dwustronną gotowość bojową Japońskich Powietrznych Sił Samoobrony.

„Przybycie F-15EX do Kadeny stanowi ważny kamień milowy dla amerykańskiej siły powietrznej na Pacyfiku” – powiedział generał brygady John Gallemore, dowódca 18. Skrzydła.

„Te samoloty wzmacniają naszą zdolność do odstraszania agresji, reagowania na pojawiające się zagrożenia i obrony Japonii u boku naszych sojuszników i partnerów. Ich stała obecność w Kadenie wzmacnia nasze zaangażowanie w sojusz USA-Japonia” – dodał.

It’s great to have the F-15EX at @KadenaAirBase! The Eagle II is an incredible jet and brings next-generation combat capability to the Pacific. Proud of the Airmen whose hard work made this transition possible. https://t.co/Bm6f0KQD4T— General Ken Wilsbach (@OfficialCSAF) November 15, 2026

Nowa era po dekadach służby F-15C/D

Wprowadzenie F-15EX Eagle II jest zwieńczeniem procesu wymiany floty, który rozpoczął się w listopadzie 2022 roku. To właśnie wtedy Siły Powietrzne USA zaczęły stopniowo wycofywać wysłużone myśliwce F-15C/D Eagle, które służyły w Kadenie przez ponad cztery dekady. W okresie przejściowym ciągłość operacyjną zapewniały rotacyjne dyżury myśliwców czwartej i piątej generacji, takich jak F-22 Raptor czy F-35 Lightning II.

Docelowo w bazie Kadena ma stacjonować 36 myśliwców F-15EX, które wejdą w skład 44. i 67. Eskadry Myśliwskiej. Chociaż jest to redukcja w stosunku do 48 maszyn F-15C/D, które stacjonowały tam wcześniej, potencjał bojowy nowych samolotów jest nieporównywalnie większy.

Lata przygotowań i szkoleń

Pierwsze maszyny miały pierwotnie przybyć na Okinawę wiosną 2026 roku, jednak strajki pracowników w zakładach produkcyjnych Boeinga w St. Louis pod koniec 2025 roku opóźniły dostawy. Ostatecznie pierwszy samolot przeznaczony dla Kadeny wystartował z fabryki w St. Louis 28 sierpnia 2026 roku, kierując się najpierw do Portland w celu ostatecznych przygotowań. Wcześniej, w lipcu 2025 roku oraz pod koniec czerwca 2026 roku, bazę na Okinawie odwiedzały testowe egzemplarze F-15EX z 85. Eskadry Testowo-Ewaluacyjnej z bazy Eglin na Florydzie, co pozwoliło na przeprowadzenie pierwszych szkoleń integracyjnych i zapoznawczych na miejscu.

Dostarczenie F-15EX do Japonii poprzedziły lata intensywnych przygotowań. Piloci z 67. Eskadry Myśliwskiej przechodzili szkolenia kwalifikacyjne w bazach Eglin na Florydzie oraz w Portland (Oregon), aby od pierwszego dnia w pełni wykorzystać potencjał nowych maszyn.

„Dostarczenie F-15EX do Kadeny to dopiero początek” – podkreślił podpułkownik Ajay Dua, dowódca 67. Eskadry Myśliwskiej.

„Teraz skupiamy się na integracji samolotu z naszymi operacjami, zdobywaniu doświadczenia i uczeniu się, jak najlepiej wykorzystać jego możliwości”.

Równie ciężką pracę wykonał personel naziemny. Mechanicy z 18. Eskadry Obsługi Samolotów koordynowali działania z Boeingiem oraz zespołami USAF w USA, a także zdobywali cenne doświadczenie, wspierając operacje myśliwców F-15E w innych bazach.

Zgodnie z propozycją budżetową na rok fiskalny 2027, zaprezentowaną w kwietniu 2026 roku, USAF planują ponad dwukrotne zwiększenie całej floty Eagle II do poziomu 267 samolotów, podczas gdy niektórzy kongresmeni lobbują za zakupem nawet 329 maszyn. O skali tego zaangażowania świadczy niedawny kontrakt z Boeingiem o wartości 2,38 miliarda dolarów na produkcję kolejnych 22 myśliwców, co zwiększa łączną liczbę zakontraktowanych dotychczas maszyn do 120 egzemplarzy.

F-15EX Eagle II - nowe możliwości amerykańskiego myśliwca

F-15EX Eagle II, produkowany przez koncern Boeing, to dwumiejscowy, dwusilnikowy samolot wielozadaniowy bazujący na konstrukcji rodziny F-15. Maszyna otrzymała m.in. nowoczesne systemy sterowania fly-by-wire, radar z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA) oraz system walki elektronicznej i samoobrony EPAWSS. W porównaniu ze starszymi F-15C Eagle wersja EX dysponuje również dwoma dodatkowymi punktami podwieszeń uzbrojenia. Modernizacja awioniki, radaru i systemów walki elektronicznej zwiększa możliwości wykrywania zagrożeń oraz realizowania zadań bojowych.

Dodatkowe zbiorniki paliwa mogą ułatwić wykorzystanie tych możliwości zarówno podczas misji obrony powietrznej, jak i uderzeń na cele naziemne. Na obecnym etapie potwierdzono jednak jedynie wykorzystanie nowej konfiguracji przez dwa operacyjne myśliwce Gwardii Narodowej stanu Oregon. Nie przedstawiono jeszcze danych dotyczących zwiększenia promienia działania, docelowych konfiguracji uzbrojenia ani harmonogramu ewentualnego wyposażenia kolejnych samolotów.

The first two F-15EX fighter jets — EX-22 and EX-23 — arrived at Kadena Air Base in Japan, marking the first time an F-15EX has been stationed outside the United States. https://t.co/31JjAymX6E— Boeing Defense (@BoeingDefense) November 16, 2026