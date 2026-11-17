• Czeski CZ P13 wygrał rywalizację z ofertami europejskich producentów.

• Heckler & Koch przegrał przetarg we własnym kraju.

• Niemcy zamówili 203 tys. pistoletów o wartości ponad 56 mln euro.

• Pierwsze partie P13 trafią do niemieckich jednostek jeszcze w tym roku.

Czesi wygrali z silną konkurencją

Bundeswehra pozyskała nowy pistolet służbowy kalibru 9 × 19 mm w ramach projektu „Pistole querschnittlich” (pistolet uniwersalny, przekrojowy). P13 zastąpi pistolet P8, który wprowadzono do Bundeswehry w 1994 r. Broń dostarczy POL-TEC GmbH & Co. KG, niemiecki dystrybutor CZ. Bundeswehra podała w komunikacie:

„Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła niezbędne środki na zakup 5 listopada 2025 r., a umowa została podpisana kilka dni później. Okres zintegrowanej weryfikacji i finalizacji projektu wyniósł mniej niż dwanaście miesięcy, co jest wyjątkowo krótkim czasem w przypadku projektu obronnego tej wielkości i wagi”.

Wartość zamówienia przekracza 56 mln euro. Niemiecka armia zamówiła 203 tys. sztuk P13 produkowanych w małym miasteczku na Morawach – Uherskim Brodzie. Pierwsza partia zamówienia, do zrealizowania w ciągu roku, dotyczy ok. 63 tys. sztuk (wraz z osprzętem) o wartości ok. 17 mln euro.

Media branżowe podawały, że do przetargu przystąpiło sześciu producentów, którzy złożyli łącznie jedenaście ofert. W finale znaleźli się najtańsi oferenci. Czesi wygrali w ub. roku przetarg, pokonując m.in. słoweńską firmę Arex i austriackiego Glocka. Niemiecki Heckler & Koch odpadł wcześniej.

Ultrakompaktowy pistolet HK SFP9 CC - recenzja

To, że ten ostatni przegrał kontrakt na dostawę nowego pistoletu, było sporym zaskoczeniem i było mocno komentowane w Niemczech. Nie opublikowano szczegółowego uzasadnienia punktowego wskazującego, dlaczego niemiecka oferta przegrała z czeską. Wiadomo, że Bundeswehra oceniała nie tylko samą broń, ale przede wszystkim cenę oraz dostępność, logistykę i zdolność dostaw w dużych ilościach.

Źródła niemieckie wskazywały, że oferta „haka” była droższa od czeskiej. Według nich, choć oficjalnie tej informacji nie podano, niemiecki producent wystartował w przetargu z pistoletem SFP9 – wojskowo-policyjną wersją popularnego na rynku cywilnym pistoletu VP9.

Decyzję o wycofaniu P8 ze stanu niemieckich sił zbrojnych podjęto nie dlatego, że były „złe”. Po trzech dekadach służby uznano, że ten pistolet nie spełnia dziś współczesnych wymagań technicznych i ergonomicznych. Gdy P8 wchodził do służby, był nie tylko solidną, ale i nowoczesną konstrukcją. Czas jest nieubłagany nawet dla broni. Stąd też decyzja o ogłoszeniu przetargu na nowy pistolet dla Bundeswehry.

P13 używa amunicji w kalibrze 9 × 19 mm, z magazynka o pojemności 15 nabojów. Ma mechanizm striker-fired, w którym kurek zastępuje sprężyna działającej bezpośrednio na iglicę. Do oddania strzału potrzeba 2,3 kg nacisku na spust (dla P8 – 5,3 kg). To ułatwia obsługę broni oraz zwiększa szansę trafienia pierwszym strzałem.

Czeski pistolet jest przygotowany do montażu celownika kolimatorowego. Można w nim wymieniać chwyt i panele boczne, co ułatwia dopasowanie do wielkości dłoni strzelca. P13 nie ma zewnętrznego bezpiecznika. Ma zamiast niego system trzech automatycznych (pasywnych) bezpieczników, które zwalniają się wyłącznie podczas celowego, pełnego ściągnięcia języka spustowego. Taka konstrukcja ma uprościć manipulację pistoletem i ograniczyć ryzyko błędów w sytuacji stresowej, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo użytkowania.

Bundeswehra otrzyma P13 w kolorze Flat Dark Earth (FDE). Broń waży 760 gramów, a lufa ma długość 102 milimetrów. Cywilna wersja pistoletu, na której oparto P13, czyli CZ P-10 C OR, kosztuje w Polsce zwykle około 3100–3350 zł brutto. Najbliższy wariant Bundeswehry to wersja w kolorze FDE, oferowana za ok. 3300 zł.