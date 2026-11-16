PGZ wzmacnia produkcję. Nowe umowy z MAP podpisane

PGZ wzmacnia produkcję. Nowe umowy podpisane

W poniedziałek, 16 listopada, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych sfinalizowały umowy inwestycyjne. To poważny impuls dla krajowego przemysłu obronnego. Na mocy porozumień spółki MESKO i JELCZ otrzymają znaczące wsparcie finansowe z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Jak podkreślił Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, jest to wyraz odpowiedzialnego podejścia państwa do wzmacniania bezpieczeństwa Polski. – Zwiększanie mocy produkcyjnych polskich zakładów sektora defence, w tym spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej to inwestowanie nie tylko w bezpieczeństwo kraju, ale także w kompetencje, które w trwały sposób zostają w Polsce – w nowe technologie, kadry, miejsca pracy i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Warto dodać, że PGZ z zaangażowaniem realizuje program local content, który jest priorytetem MAP i rządu, organizując regionalne spotkania z krajowymi przedsiębiorcami – mówił w czasie uroczystości szef resortu.

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Spółka MESKO otrzyma łącznie 368,75 mln zł dofinansowania na projekt o wartości ponad 400 mln zł. Jego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych zestawów rakietowych Piorun. Ich roczna produkcja wzrośnie do około 2500 sztuk. Nowa linia produkcyjna w przyszłości umożliwi także wytwarzanie drugiej generacji PPZR Piorun.

– Druga, nowsza wersja, będzie mam nadzieję gotowa w połowie przyszłego roku, więc na razie mówimy o tym, żeby wyprodukować jak najwięcej wersji pierwszej. Mamy ogromne potrzeby naszych sił zbrojnych, ale też klientów z innych części Europy – powiedziała Portalowi Obronnemu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. – Już podpisano umowy z Litwą, Łotwą i Norwegią, ale to nie jest koniec, bo prowadzimy jeszcze rozmowy z Estonią i z kilkoma innymi krajami, więc myślę, że ta lista kupujących się zwiększy – dodaje wiceszefowa MON-u.

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JELCZ z nową fabryką i większymi mocami

Drugim beneficjentem wsparcia jest spółka JELCZ, która otrzymała 300 mln zł z FIK na realizację projektu o łącznej wartości blisko 579 mln zł. Inwestycja zakłada utworzenie nowego oddziału produkcyjnego w Raciborzu, w oparciu o majątek nabyty po spółce RAFAKO. Nowa lokalizacja ma docelowo umożliwić produkcję około 700 pojazdów rocznie, co znacząco zwiększy potencjał firmy i pozwoli zabezpieczyć dostawy dla Sił Zbrojnych RP oraz klientów zagranicznych.

– Przewidujemy, że w maju przyszłego wyprodukujemy już 6-tysięcznego Pioruna, choć zaledwie 21 miesięcy temu produkcja dopiero przekroczyła 3-tysięczny zestaw. Podobnie dzieje się w Jelczu. Dzięki planowi naprawczemu zwiększyliśmy wydajność produkcyjną w dotychczasowej fabryce w Jelczu-Laskowicach o około 50 proc. W tym roku zakład w Raciborzu opuszczą pierwsze pojazdy, a docelowo będzie to 700 ciężarówek rocznie. Już za około 7 miesięcy rozpoczynamy budowę zupełnie nowego zakładu w Miłoszycach, który będzie produkować około 1600 pojazdów rocznie – mówił prezes Adam Leszkiewicz.