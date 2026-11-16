Francja prowadzi od lata 2023 roku tajną misję wojskową „Wola” w Ukrainie, szkoląc ukraińskich żołnierzy w obsłudze przekazanego uzbrojenia, bez bezpośredniego udziału w działaniach bojowych.

Operacja jest kontrowersyjna, ponieważ rząd w Paryżu nie poinformował o niej parlamentu, naruszając konstytucyjny obowiązek.

Do utajnienia misji wykorzystywana jest oficjalna francuska misja szkoleniowa „Gerfaut” w Polsce, służąca jako przykrywka dla faktycznej obecności żołnierzy w Ukrainie.

Tajna obecność ma na celu uniknięcie bezpośredniej konfrontacji militarnej z Rosją oraz umożliwia zbieranie doświadczeń z pola walki i testowanie sprzętu.

Radio France Internationale (RFI), powołując się na kilka niezależnych źródeł, ujawniło istnienie tajnej francuskiej misji wojskowej w Ukrainie, nazwanej „Wola”. Operacja, której celem jest szkolenie ukraińskich sił zbrojnych, ma charakter niebojowy i jest prowadzona co najmniej od lata 2023 roku. Według doniesień RFI, misją kieruje francuski generał, a biorą w niej udział niewielkie grupy żołnierzy, wysyłanych do Ukrainy na krótkie misje rotacyjne. Głównym zadaniem francuskich żołnierzy jest szkolenie ukraińskich kolegów w zakresie obsługi i konserwacji uzbrojenia przekazanego przez Francję. Chodzi tu między innymi o armatohaubice Caesar, samoloty Mirage 2000 oraz pociski kierowane. Pomimo trwającej od miesięcy operacji, rząd w Paryżu dotychczas oficjalnie nie potwierdził obecności swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy. To milczenie budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście konstytucyjnych obowiązków informacyjnych.

Naruszenie konstytucji? Brak informacji dla parlamentu

Francuska konstytucja jasno określa, że rząd ma obowiązek informowania parlamentu o wysłaniu sił zbrojnych za granicę najpóźniej trzy dni po rozpoczęciu operacji. W przypadku misji trwających dłużej niż cztery miesiące, wymagana jest również zgoda parlamentu na ich przedłużenie. Jak ustaliło RFI, parlamentarzyści nie zostali poinformowani o istnieniu i przebiegu operacji „Wola”. Ten brak transparentności wywołał krytykę. Cedric Perrin, przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych, obrony i sił zbrojnych z prawicowej partii Republikanie (LR), w rozmowie z rozgłośnią podkreślił, że żadna misja wojskowa nie może być wyłączona z tego obowiązku pod pretekstem tajemnicy wojskowej.

„Jest to obowiązek konstytucyjny. Prezydent Republiki, gdy tylko wojska zostają zaangażowane, musi poinformować parlament w określonym terminie. Od tego zależy prawidłowe funkcjonowanie demokracji” – powiedział Perrin.

Polska jako przykrywka i baza szkoleniowa

Dziennikarze RFI ustalili, że do utajnienia operacji „Wola” wykorzystywana jest oficjalna francuska misja „Gerfaut”. W ramach tej misji żołnierze z Francji przebywają w Polsce od lutego 2023 roku, uczestnicząc w unijnej misji szkoleniowej EUMAM Ukraine. Jej uczestnicy stacjonują między innymi na poligonie w Wędrzynie w województwie lubuskim, gdzie prowadzą szkolenia dla ukraińskich podoficerów. Polska pełni również rolę kraju tranzytowego dla francuskich wojskowych kierowanych do Ukrainy. Rozmówcy stacji RFI sugerują, że żołnierze biorący udział w tajnej operacji „Wola” są instruowani, aby informować, że ich celem podróży jest Polska. W ten sposób oficjalna misja szkoleniowa w Polsce służy jako przykrywka dla ich faktycznej obecności w Ukrainie. Taki mechanizm ma na celu utrzymanie w tajemnicy bezpośredniego zaangażowania francuskich instruktorów na terytorium objętym konfliktem.

Od 2023 roku armia francuska przeszkoliła 25 tysięcy ukraińskich żołnierzy, zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Francuscy żołnierze wspierają Ukrainę: Cel szkolenia i reakcje

Historia obecności zachodnich wojskowych w Ukrainie nie jest nowa. RFI przypomniało, że wcześniej prowadzone były tam szkolenia w ramach brytyjskiej operacji „Orbital” i kanadyjskiej „Unifier”. Jednak po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, zachodni instruktorzy zostali wycofani z tego państwa. W marcu Wielka Brytania ogłosiła, że ​​brytyjscy inżynierowie są już na Ukrainie i pracują ramię w ramię z Ukraińcami przy serwisowaniu i naprawie pojazdów wojskowych.

Publikację RFI potwierdziło agencji AFP anonimowe źródło posiadające dostęp do informacji o misji w Ukrainie. Cytowane przez AFP źródło podało: „Francuscy instruktorzy wspierający Ukrainę działają rotacyjnie we Francji, w Polsce, a sporadycznie także w Ukrainie. To fakt. Nie ma mowy o angażowaniu się w działania bojowe”. Celem operacji „Wola” jest zatem wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy poprzez specjalistyczne szkolenia, bez bezpośredniego angażowania się w walkę.

W mediach temat obecności zagranicznych żołnierzy na Ukrainie pojawia się regularnie. Większość doniesień o żołnierzach państw zachodnich już fizycznie przebywających na Ukrainie dotyczy zadań szkoleniowych, logistycznych i wywiadowczych. W maju 2026 roku amerykańskie media nagłośniły przesłuchanie w Senacie USA, podczas którego sekretarz wojny Pete Hegseth przyznał, że osobiście zatwierdził wysłanie dodatkowego personelu wojskowego na Ukrainę. Ich celem jest szkolenie Ukraińców w zakresie defensywnego i ofensywnego użycia dronów oraz zbieranie doświadczeń z nowoczesnego pola walki (tzw. inicjatywa Drone Domination).

Wcześniejsze informacje m.in. głośne publikacje New York Timesa wskazywały na obecność niewielkich zespołów komandosów z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady czy Litwy. Według tych doniesień nie biorą oni bezpośredniego udziału w walkach na froncie, lecz pomagają w koordynacji dostaw broni, szkoleniach medycznych, doradztwie taktycznym oraz przekazywaniu danych satelitarnych i wywiadowczych.

Poza tym od samego początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku media informowały o tysiącach zagranicznych ochotników z całego świata (m.in. weteranów z Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Gruzji), którzy zasilili nowo utworzony Legion Międzynarodowy. Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW) wskazuje, że w połowie 2026 roku Ministerstwo Obrony Ukrainy zapowiedziało głębokie reformy systemu rekrutacji. Ze względu na ogromne problemy z mobilizacją i braki kadrowe w piechocie, Kijów zdecydował się na szerokie otwarcie struktur armii dla obcokrajowców na atrakcyjnych warunkach kontraktowych, dążąc do tego, by w niektórych jednostkach szturmowych cudzoziemcy stanowili nawet od 30% do 50% personelu.

Jeśli informacje francuskich mediów rzeczywiście są prawdziwe czego wykluczyć nie można, to taka decyzja Francji nie powinna nas kompletnie dziwić. Tylko rząd pozbawiony strategicznego myślenia nie skorzystał by z takiej okazji. Dla krajów zachodnich obecność na Ukrainie to jedyna w życiu okazja do zbadania, jak zachowuje się nowoczesny sprzęt na wojnie. Poza tym zachodnie siły i wywiad operują na Ukrainie w celach analitycznych. Testują tam najnowszą broń, badają rosyjskie systemy i zbierają unikalne doświadczenia z nowoczesnego pola walki np. walki dronów, co wymaga całkowitej dyskrecji. Poza tym członkowie zachodnich sił specjalnych i oficerowie sztabowi pomagają ukraińskim generałom w planowaniu skomplikowanych operacji obronnych i ofensywnych.

Ogłoszenie obecności specjalistów natychmiast skierowałoby na nich uwagę rosyjskiego wywiadu, satelitów oraz uderzenia rakietowe. Największą obawą państw Zachodu jest wywołanie bezpośredniej konfrontacji militarnej z Federacją Rosyjską, która dysponuje bronią jądrową. Oficjalne wysłanie wojsk mogłoby zostać uznane przez Moskwę za przystąpienie danego państwa (lub całego sojuszu NATO) do wojny. Tajna obecność pozwala rządom na zachowanie „dyplomatycznego marginesu”. W razie schwytania lub śmierci żołnierza, kraj wysyłający może twierdzić, że była to osoba działająca na własną rękę np. ochotnik, co zapobiega automatycznemu uruchomieniu mechanizmów odwetowych.

Wybory we Francji kluczowe dla Ukrainy

W kwietniu i maju przyszłego roku we Francji odbędą się dwuetapowe wybory, których celem jest wyłonienie następcy prezydenta Emmanuela Macrona, który jest zagorzałym zwolennikiem Ukrainy. Skrajnie prawicowa partia Ruch Narodowy (RN), której liderka Marine Le Pen jest faworytką w wyścigu o zastąpienie Macrona, oświadczyła, że w przypadku jej wyboru na prezydenta Francja w ciągu sześciu miesięcy ograniczy pomoc finansową dla Ukrainy.

Macron powiedział w weekend, że kraje dążące do ograniczenia pomocy dla Ukrainy chcą narzucić „niesprawiedliwy pokój” i ostrzegł, że jest to przepis na kolejną wojnę. Prezydent Francji stał na czele europejskich wysiłków na rzecz wypracowania skoordynowanej odpowiedzi w obronie Ukrainy, proponując, by sojusznicy Kijowa wysłali siły zbrojne na Ukrainę po zakończeniu walk z Rosją.

Pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii w 2025 roku utworzono Wielonarodowe Siły na Ukrainie (MNF-U), których sztab operacyjny znajduje się w Paryżu. Kreml wykluczył obecność zagranicznych sił pokojowych na Ukrainie.