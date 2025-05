Ile haubic CAESAR straciła Ukraina? Raport francuskiego parlamentu pokazuje dane

Spis treści

Ile CAESARów straciła Ukraina?

Haubice CAESAR zyskały wśród ukraińskich wojsk bardzo dobrą sławę, stanowiąc jeden z elementów obrony. Dlatego też uszkodzenie lub strata na froncie tych systemów artyleryjskich, to zawsze duża strata. Ale ile haubic Caesar, które Ukraina otrzymała od Francji i sojuszników, Ukraina straciła? Jak wynika z raportu Narodowej Komisji Obrony i Sił Zbrojnych francuskiego parlamentu pt: "Artyleria w świetle nowego kontekstu strategicznego" od 2022 roku do 2024 roku, ukraińskie siły zbroje utraciła jak na razie 10% z otrzymanych systemów artyleryjskich CAESAR. Pozyskane dane są następstwem 17 przesłuchań i 5 podróży służbowych, w tym wizyt na Ukrainie, aby ocenić realia wojny artyleryjskiej na współczesnym polu bitwy.

W raporcie niestety nie padano konkretniej liczby jeśli chodzi o straty, ale szacując, że Ukraina otrzymała w sumie 78 haubic CAESAR, to można sądzić, że mogła utracić 7-8 haubic francuskich. Jak zauważa ukraiński portal Defense Express - "liczba ta wydaje się zaskakująco niska, biorąc pod uwagę intensywność wojny i działań przeciwko artylerii na Ukrainie". Dla porówania, portal osintowy oryx zajmującego się liczeniem strat rosyjskich i ukraińskich na froncie, według jego wyliczeń Kijów miał utracić - 11 sztuk Caesarów 6x6 oraz 1 sztukę Caesar 8x8.

Huta Stalowa Wola - ASH Krab Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według tego portalu Ukraina miała także stracić: 2 niemieckie armatohaubicy Panzerhaubitze 2000; 15 brytyjskich armatohaubic AS-90; 39 polskich armatohaubic Krab. Jeśli chodzi o ukraińską samobieżną armatohaubice kalibru 155 mm 2S22 "Bohdana", to armia straciła w sumie 23 sztuki różnych wersji.

W raporcie podano również, że wskaźnik nieodwracalnych strat jest: „2-3 razy niższy niż liczba wycofanych z eksploatacji systemów artyleryjskich podobnych do francuskich”, ale bez podania nazw. Różnica ta wynika z faktu, że CAESAR na podwoziu 6x6 ma mniejsze wymiary, co pozwala na lepsze zakamuflowanie, a także pozostawia za sobą mniej widoczne ślady kół. Ponadto jego naprawa w terenie jest prostsza — zauważa ukraiński portal.

Jak możemy przeczytać dalej:

„Według danych ze źródeł otwartych, o których KNDS poinformował na rozprawie, mniej niż 10% haubic CAESAR jest wyłączonych ze służby, podczas gdy w przypadku innych haubic o porównywalnych gabarytach wskaźnik ten jest 2–3 razy wyższy, natomiast dostępność po pięciu miesiącach użytkowania armatohaubic PzH2000 i Archer spadła odpowiednio do 32% i 38%, podczas gdy dostępność haubic CAESAR wyniosła ponad 60%”.

Duże zużycie luf problemem

Jak zauważono w raporcie mimo tego, że system artyleryjski z Francji jest jednym z najmniej zniszczonych artylerii na froncie, to wojna uwypukliła bardzo duże zużycie luf. Jak podkreślono w raporcie: „przyspieszone zużycie broni na Ukrainie, spowodowane ekstremalną szybkostrzelnością i systematycznym wykorzystywaniem maksymalnych zasięgów, wymaga szybkich krajowych zdolności przemysłowych w zakresie regeneracji luf”. Co ciekawe według informacji francuskiego dziennika Le Monde z 20 kwietnia, francuski KNDS wysyła obecnie 90% luf do haubic Caesar na Ukrainę.

W październiku 2024 r. KNDS uruchomiło spółkę zależną na Ukrainie. KNDS otworzyło spółkę KNDS Ukraine LLC w Kijowie, co ma ułatwić współpracę z ukraińskimi instytucjami rządowymi i firmami przemysłu zbrojeniowego. Nowa spółka zależna ma pomagać ukraińskiemu sektorowi obronnemu w skutecznym przeprowadzaniu konserwacji, napraw i remontów sprzętu produkowanego przez KNDS. Wsparcie obejmie różne systemy, w tym czołgi Leopard 1 i Leopard 2, samobieżne haubice CAESAR, systemy artyleryjskie PzH 2000 i pojazdy opancerzone AMX 10RC.

W raporcie zauważono także, że systemy artyleryjskie Caesar skutecznie wystrzeliwały niemieckie pociski Rheinmetall, a także amerykańską inteligentną amunicję Excalibur, produkowaną przez Raytheon. Co pokazuje, że może działać na amunicji od różnych producentów.

Francja przyspiesza produkcję CAESAR

Na początku kwietnia francuskie media informował, że KNDS France zwiększył swoją produkcję w 2024 r. do sześciu systemów CAESAR miesięcznie, aby osiągnąć osiem miesięcznie w 2025 r. Celem jest wyprodukowanie od 70 do 80 systemów artyleryjskich CAESAR w ciągu tego roku. KNDS zamierza dalej zwiększać swoje moce produkcyjne, planując produkcję 12 samobieżnych systemów artyleryjskich CAESAR miesięcznie do 2026 r. Ten wzrost jest napędzany rosnącym popytem międzynarodowym i oczekiwaniem na potencjalne zamówienia na dużą skalę z Francji w kontekście rozwijającej się gospodarki wojennej.

Caesar

Caesar to podstawowy system artyleryjski kalibru 155 mm dostarczany przez krajowy przemysł Armee de Terre, ale również w znaczniej liczbie przekazany na Ukrainę i dostarczany licznym odbiorcom na świecie. Po opracowaniu dla sił zbrojnych Republiki Czeskiej, wersji haubicy Caesar na podwoziu Tatra w układzie 8x8, część klientów decyduje się na ten wariant. Od wersji „francuskiej” na podwoziu 6x6 Renault Sherpa różni się on przede wszystkim większym zapasem amunicji. Na eksport oferowane było też podwozie Unimog 6x6.

Uzbrojenie Caesara stanowi haubica 155 mm z lufą długości 52 kalibrów, dzięki czemu donośność maksymalna wynosi ponad 40 km podczas strzelania pociskami odłamkowo-burzącymi z gazogeneratorem. System może korzystać z szerokiej gamy pocisków, w tym klasycznych odłamkowo-burzących, pocisków o zwiększonym zasięgu z gazogeneratorem dennym, przeciwpancernych typu BONUS czy też nowych kierowanych pocisków Katana.