Nowe karabiny dla szwedzkiej armii. Ruszyły testy AK 25

W ośrodku testowo-ewaluacyjnym FMV w Karlsborgu rozpoczęły się intensywne próby karabinka automatycznego AK25 kalibru 7,62 x 51 mm, który ma stać się nową bronią Sił Zbrojnych Szwecji. Inżynierowie FMV przystąpili do weryfikacji sprzętu w specjalnie przygotowanych warunkach. Broń została zamocowana w zestawie symulującym ramię strzelca, co pozwala na precyzyjne i powtarzalne prowadzenie ognia. Kluczowym elementem weryfikacji jest test zużycia, w ramach którego z każdego egzemplarza zostanie wystrzelonych 30 000 pocisków. To liczba odpowiadająca zakładanej żywotności broni.

– W trakcie testu będziemy strzelać 2000 pocisków dziennie, czyli tyle, ile żołnierz zużywa w ciągu roku – wyjaśnia Tony Ferm, inżynier FMV. Podczas prób mierzona jest szybkostrzelność, prędkość początkowa pocisku oraz precyzja, czyli wzór trafień. Inżynierowie ustalają również limity bezpieczeństwa, takie jak maksymalna liczba strzałów przed koniecznością wymiany lufy oraz moment, w którym broń przegrzewa się do niebezpiecznego poziomu. To pierwsza generacja AK25, a testy obejmują również sprawdzanie działania broni z różnymi typami amunicji.

Szpejowisko 2.0: Karabinek GROT A3

Weryfikacja zgodna ze standardami NATO

Celem prowadzonych przez FMV działań jest kompleksowe sprawdzenie, czy nowa broń spełnia wszystkie wymagania postawione przez szwedzkie Siły Zbrojne. Jak podkreśla Michael Ledenius, szef jednostki technicznej poligonu, testy rozpoczęły się natychmiast po otrzymaniu pierwszych egzemplarzy. Cały proces weryfikacji i walidacji odbywa się zgodnie z normą NATO D14, znaną jako test wytrzymałościowy. Standard ten precyzyjnie opisuje, jakie wymagania musi spełniać broń, jak należy przeprowadzać testy oraz w jaki sposób oceniać ewentualne błędy, takie jak przerwy w strzelaniu czy zacięcia. – Najpierw sprawdzamy bezpieczeństwo, a potem przechodzimy do dalszych testów, również tych, których dostawca się nie podjął – dodaje Tony Ferm. Dzięki temu FMV zyskuje pewność, że sprzęt dostarczony żołnierzom będzie niezawodny i bezpieczny w każdych warunkach.

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Karlsborg centrum testowym NATO

Testy karabinka AK25 to jednak nie wszystko. Ośrodek testowy FMV w Karlsborgu ma wkrótce zyskać na znaczeniu międzynarodowym. Planuje się, że stanie się on szwedzkim narodowym centrum testowym NATO dla amunicji małokalibrowej. W związku z tym już teraz planowana jest budowa nowego stanowiska ogniowego. Będzie to nowoczesny obiekt składający się z dwóch tuneli strzeleckich o długości 100 i 40 metrów, w których będzie można przeprowadzać zaawansowane testy funkcjonalne broni i amunicji. – Robimy to, aby spełnić wymagania NATO dotyczące broni drobnokalibrowej, amunicji, zabezpieczeń i czujników – podsumowuje Michael Ledenius. Inwestycja ta podkreśla rosnącą rolę Szwecji w strukturach obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.