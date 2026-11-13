„Ryś” zastępuje „Panterę”. Nowy mundur polskich żołnierzy przeszedł wieloletnie testy

Nowy mundur polowy K03 „Ryś” jest kolejnym elementem modernizacji wyposażenia Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z założeniami będzie stopniowo zastępował dotychczas używane umundurowanie. Projekt opracowano z uwzględnieniem doświadczeń ze współczesnego pola walki oraz uwag żołnierzy dotyczących funkcjonalności, ergonomii i komfortu użytkowania.

Prace nad nowym wzorem trwały ponad rok. W tym czasie żołnierze różnych rodzajów wojsk i specjalności testowali rozwiązania konstrukcyjne oraz warianty nadruku maskującego. Ich opinie i wyniki przeprowadzonych prób uwzględniono w ostatecznej wersji munduru.

Jedną z najważniejszych zmian jest nowy nadruk maskujący. Tworzą go nieregularne plamy w pięciu barwach i różnych rozmiarach, nawiązujących do kolorystyki oraz cieni występujących w środowisku naturalnym. Kamuflaż zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu zarówno w terenie leśnym, jak i zurbanizowanym. Skuteczność wzoru sprawdzano w różnych warunkach terenowych i pogodowych, we wszystkich porach roku. Badania obejmowały również obserwację z wykorzystaniem noktowizji.

Tworząc K03, mieliśmy możliwość wykorzystania zarówno naszych doświadczeń, jak i nowoczesnych technologii, aby zbadać, jaki wzór maskujący będzie najskuteczniejszy na naszej płaszczyźnie - w warunkach poruszania się po środkowoeuropejskim terenie. Wzór został więc przetestowany i zweryfikowany, a następnie dobrany kolorystycznie do tego, jakie mamy warunki - zwrócił uwagę Paweł Mateńczuk, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej.

Wytrzymalsza tkanina i zmieniony krój

K03 „Ryś” wykonano z materiału o zwiększonej odporności na rozdzieranie i ścieranie. Tkanina zapewnia lepszą przepuszczalność powietrza, a także większą odporność na blaknięcie podczas prania i długotrwałego działania promieni słonecznych. Jej elastyczność ma natomiast ułatwiać wykonywanie ruchów podczas służby.

Zmodyfikowano również konstrukcję rękawów, nogawek i spodni, poprawiając dopasowanie umundurowania do sylwetki oraz swobodę poruszania się. Górna część munduru jest zapinana na zamek błyskawiczny. Nowością są także kroje przygotowane z uwzględnieniem anatomii kobiet służących w Wojsku Polskim. Zastosowano między innymi odpowiednio dobraną długość rękawów, wyższy stan spodni oraz zmiany poprawiające dopasowanie w okolicach bioder i klatki piersiowej.

Przede wszystkim tkanina obecnie stosowana do produkcji umundurowania polowego jest dwuskładnikowa. W przypadku naszej tkaniny wykorzystaliśmy cztery składniki, dzięki czemu uzyskaliśmy lepszą przepuszczalność powietrza oraz większą trwałość materiału. Tkanina jest również lżejsza i cieńsza, co bezpośrednio przekłada się na wyższy komfort użytkowania umundurowania - przekazał płk Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Mundur K03 „Ryś” będzie produkowany w Polsce

Nowe umundurowanie opracowano w kraju, między innymi przy udziale Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej w Łodzi. Produkcja będzie realizowana w Polsce, z wykorzystaniem krajowych materiałów. Pierwsza dostawa obejmie 7,5 tys. kompletów, które mają trafić do żołnierzy jeszcze w 2026 roku. W kolejnych etapach nowe mundury będą sukcesywnie wprowadzane do Sił Zbrojnych RP.