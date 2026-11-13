Naciski na SpaceX w sprawie zakłoceń systemu Starshield nad Ukrainą. Kongresmeni domagają się działań

Ponad stu członków dwupartyjnego Kongresowego Zespołu ds. Ukrainy wystosowało oficjalne oświadczenie, w którym żądają od administracji prezydenckiej oraz firmy SpaceX „pełnego rozliczenia się” z powodów nałożenia nowych ograniczeń na wojskowy system łączności satelitarnej Starshield, z którego korzysta Ukraina. Politycy, stanowiący niemal jedną piątą składu obu izb Kongresu, domagają się natychmiastowego przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu dla ukraińskich sił zbrojnych. – W imieniu 105 członków (...) domagamy się od administracji i SpaceX pełnego rozliczenia się z tego, jak i dlaczego do tego doszło, a także natychmiastowego podjęcia działań w celu przywrócenia pełnego dostępu do Starshield – czytamy w komunikacie. Biały Dom na razie nie skomentował sprawy, co dodatkowo wzmaga presję ze strony ustawodawców.

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Operacyjne skutki restrykcji na froncie

Reakcja polityków jest bezpośrednią odpowiedzią na alarmujące doniesienia płynące z Ukrainy. Według tamtejszych władz, siły zbrojne ponownie zmagają się z systematycznym ograniczaniem działania systemu Starshield. Restrykcje mają dotyczyć obiektów poruszających się z prędkością powyżej 160 km/h. Jak poinformował szef państwa, zakłócenia są odczuwalne wzdłuż całej linii frontu oraz na terytoriach tymczasowo okupowanych. W praktyce oznacza to poważne utrudnienia w przechwytywaniu szybkich rosyjskich dronów odrzutowych. W wyniku tych ograniczeń część bezzałogowców zdołała uderzyć w wyznaczone cele, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla żołnierzy i infrastruktury. Sytuacja przypomina wcześniejsze incydenty, do których przyznawał się szef SpaceX, Elon Musk, a które również miały miejsce w tle presji politycznej i negocjacji.

Polityczne reakcje i zapowiedź dochodzenia

Sprawa wywołała falę politycznych reakcji w Waszyngtonie. Demokraci w Kongresie zapowiedzieli już wszczęcie dochodzenia, w ramach którego planują wezwać Elona Muska do złożenia zeznań. Rozważane są także kroki legislacyjne mające na celu uregulowanie współpracy prywatnych firm technologicznych w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa narodowego. Współprzewodnicząca zespołu ds. Ukrainy, kongresmenka Marcy Kaptur, zapowiedziała, że będzie dążyć do zaostrzenia prawa zakazującego importu rosyjskich węglowodorów i wywarcia presji na prezydenta, by nałożył sankcje na Rosję.