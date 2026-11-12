Centrum serwisowe pocisków Patriot w Polsce. Wiceszefowa MON: decyzja o lokalizacji w ciągu trzech miesięcy

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-11-12 10:33

Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zapowiedziała w czwartek utworzenie międzyresortowego zespołu, który będzie koordynował prace nad powstaniem w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Ta strategiczna inwestycja, której wartość szacowana jest na około miliard złotych, ma na celu zwiększenie zdolności obronnych kraju i regionu. Decyzja o konkretnej lokalizacji, która najprawdopodobniej znajdzie się w zachodniej Polsce, ma zostać podjęta w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

  • Polska została wybrana na gospodarza strategicznego centrum serwisowego dla pocisków Patriot PAC-3, co znacząco wzmocni obronność całego regionu.
  • Warta miliard złotych inwestycja, prawdopodobnie ulokowana w zachodniej Polsce, zyska konkretną lokalizację w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
  • Jakie długoterminowe korzyści dla bezpieczeństwa przyniesie ta decyzja?

Kluczowy zespół i harmonogram prac nad centrum Patriot

Polska jest na zaawansowanym etapie przygotowań do uruchomienia centrum serwisowego pocisków PAC-3 do systemów Patriot, co potwierdziła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z Programem Trzecim Polskiego Radia przedstawiła szczegóły dotyczące kalendarza prac. – W ciągu najbliższych trzech miesięcy będziemy wypracowywać treści ostatecznej umowy pomiędzy firmą Lockheed Martin, która jest właścicielem a polskim rządem – zapowiedziała Sobkowiak-Czarnecka. Podkreśliła również, że w celu przyspieszenia rozmów, za dwa i pół tygodnia uda się do Stanów Zjednoczonych. – Będę też wtedy w Waszyngtonie – dodała. Obecnie intensywnie prowadzone są prace związane z wyborem odpowiedniej lokalizacji dla centrum oraz jego projektowaniem. – Dzisiaj jest ten etap, kiedy w Ministerstwie Obrony Narodowej bardzo intensywnie nad tym pracujemy – zaznaczyła wiceminister. Kluczowym krokiem będzie powołanie międzyresortowego zespołu, co ma nastąpić „lada dzień”.

W jego skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, które nadzoruje Polską Grupę Zbrojeniową, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, sprawującego nadzór nad przemysłem prywatnym, oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka planuje również gościć w Warszawie przedstawicieli krajów, które ubiegały się o to centrum. – Będziemy też rozmawiali o współpracy na przyszłość, o tym, z jaką ofertą wyjść do Amerykanów właśnie w kwestii koprodukcji, ale myślę, że do koprodukcji jest bliżej niż dalej też – oceniła.

Polska centrum serwisowym dla Patriotów: lokalizacja i wartość inwestycji

W kwestii potencjalnej lokalizacji centrum serwisowego, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wskazała, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest zachodnia Polska. – Dzisiaj myślimy o lokalizacji w tamtym rejonie; decyzja zapadnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy – przekazała, precyzując harmonogram wyboru. Polska została wybrana jako państwo, w którym zostanie ulokowane europejskie i zarazem jedyne poza Stanami Zjednoczonymi centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Informację tę Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podała pod koniec października. Ta strategiczna inwestycja, o wartości szacowanej na około miliard złotych, ma zostać zrealizowana w ciągu od półtora roku do dwóch lat.

Pierwszym krokiem w kierunku realizacji projektu było podpisanie listu intencyjnego w lipcu bieżącego roku. Miało to miejsce podczas forum przemysłu obronnego, które towarzyszyło szczytowi NATO w Ankarze. Dokument sygnowali wówczas producent pocisków, amerykański koncern Lockheed Martin, oraz przedstawiciele Polski, Niemiec, Szwecji i Holandii. Po tym wydarzeniu rozpoczęły się intensywne rozmowy przemysłowe i polityczne, a przedstawiciele amerykańskiego koncernu odwiedzali zakłady zbrojeniowe w Europie. O lokalizację centrum rywalizowały ze sobą Polska i Niemcy, co dodatkowo podkreśla prestiż i strategiczne znaczenie wyboru Polski.

Konrad Gołota, Wiceminister Aktywów Państwowych

Pociski PAC-3 MSE: kluczowy element nowoczesnej obrony przeciwlotniczej

PAC-3 MSE to zaawansowany pocisk przechwytujący, stanowiący podstawowy element systemów Patriot wykorzystywanych przez państwa NATO i ich partnerów. Jego głównym przeznaczeniem jest zwalczanie rakiet balistycznych, ale z powodzeniem może również neutralizować pociski manewrujące oraz samoloty. Ten nowoczesny pocisk charakteryzuje się aktywną głowicą radarową, zaawansowanym łączem danych oraz dwustopniowym silnikiem rakietowym, co znacząco zwiększa jego możliwości w konfrontacji z najnowszymi, zaawansowanymi zagrożeniami powietrznymi. Zasięg działania PAC-3 MSE jest zróżnicowany i, w zależności od rodzaju celu, wynosi od kilkudziesięciu do około 100 kilometrów. Te parametry czynią go niezwykle efektywnym narzędziem w kompleksowych systemach obrony powietrznej, zapewniając bezpieczeństwo strategicznych obiektów i obszarów.

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Rozporządzenie ws. SAFE: fundusze dla służb mundurowych w obliczu weta

Wiceszefowa MON, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została również zapytana o kwestię zapowiedzianego we wtorek, 10 listopada br. przez premiera Donalda Tuska rozporządzenia. Ma ono umożliwić przekazanie ponad 6 miliardów złotych m.in. dla policji i Straży Granicznej, pomimo braku ustawy dotyczącej wdrożenia unijnego programu SAFE. – Rozporządzenie już jest gotowe i jeśli dobrze pamiętam, jest w tej chwili na etapie prac wewnątrz rządowych, niebawem ujrzy światło dzienne – potwierdziła Sobkowiak-Czarnecka.

Ustawa ws. SAFE, mająca na celu stworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, została przyjęta przez Sejm 13 lutego bieżącego roku. Jej celem było umożliwienie rządowi korzystania z unijnych pieniędzy na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Niestety, prezydent zawetował tę ustawę 12 marca, co wymusiło poszukiwanie alternatywnych rozwiązań prawnych dla przekazania niezbędnych funduszy na bezpieczeństwo wewnętrzne.

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