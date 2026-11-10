Obowiązkowe badania i rejestr broni czarnoprochowej? MSWiA zapowiada przegląd przepisów

Po strzelaninie w Krakowie, MSWiA zapowiada gruntowny przegląd przepisów o broni, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Wiceminister ujawnia plany wprowadzenia obowiązkowych badań okresowych dla posiadaczy pozwoleń i rejestracji broni czarnoprochowej.

Po sobotniej strzelaninie w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) podjęło decyzję o kompleksowym przeglądzie przepisów dotyczących broni i amunicji. Jak poinformował we wtorek wiceminister Wiesław Leśniakiewicz w radiu TOK FM, podczas poniedziałkowej narady w resorcie pojawiła się rekomendacja gruntownego przeglądu ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i lepsza kontrola nad obrotem bronią.

Wiceminister Leśniakiewicz podkreślił, że planowane zmiany obejmą między innymi kwestię broni czarnoprochowej. Mowa tu również o broni czarnoprochowej, tak abyśmy wiedzieli, gdzie się znajduje i stworzyli dla niej odpowiedni rejestr. To oznacza, że właściciele tego typu broni mogą spodziewać się nowych obowiązków rejestracyjnych. Dodatkowo, resort zamierza bliżej przyjrzeć się całemu procesowi wydawania pozwoleń na broń, co może skutkować zaostrzeniem kryteriów.

Jakie zmiany w prawie do broni planuje MSWiA?

Jedną z kluczowych propozycji MSWiA jest wprowadzenie obowiązku przechodzenia okresowych badań lekarskich przez posiadaczy broni. Obecnie większość z nich, w tym myśliwi, strzelcy sportowi czy kolekcjonerzy, nie podlega takim regularnym kontrolom zdrowotnym i psychologicznym. Nowa ustawa miałaby zmienić ten stan rzeczy, zapewniając cykliczną weryfikację stanu zdrowia psychicznego i fizycznego osób posiadających pozwolenia na broń.

Wiesław Leśniakiewicz odniósł się również do miejsca przechowywania broni. Zaznaczył, że nie każda broń powinna być przechowywana w mieszkaniu. Sugeruje to możliwość wprowadzenia nowych regulacji dotyczących warunków przechowywania broni palnej, być może wymagających specjalnych magazynów lub bardziej rygorystycznych zabezpieczeń w zależności od rodzaju broni. Te potencjalne zmiany mają na celu minimalizację ryzyka dostania się broni w niepowołane ręce lub jej użycia w niekontrolowany sposób.

Rośnie liczba broni i pozwoleń: Co mówią statystyki?

Dyskusja o zmianach w prawie do broni odbywa się w kontekście dynamicznego wzrostu liczby legalnie zarejestrowanych sztuk broni palnej w Polsce. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku liczba ta osiągnęła 1 milion 37 tys. 778 sztuk. To znaczący wzrost o ponad 107,6 tys. w porównaniu do roku poprzedniego i aż 2,7 razy więcej niż w 2014 roku, kiedy to w policyjnych rejestrach figurowało 381,6 tys. sztuk broni.

Szczegółowe dane pokazują stały trend wzrostowy:

Koniec 2020 r.: 587,9 tys. sztuk

Koniec 2021 r.: 658,4 tys. sztuk

Koniec 2022 r.: 760,2 tys. sztuk

Koniec 2023 r.: 843,8 tys. sztuk

Koniec 2024 r.: 930,1 tys. sztuk

Oznacza to, że w ciągu pięciu lat liczba zarejestrowanych sztuk broni wzrosła o około 77 proc., co przekłada się na prawie 450 tys. dodatkowych egzemplarzy.

Wzrost dotyczy również liczby osób posiadających pozwolenia na broń. Na koniec ubiegłego roku było ich 411 tys. 769, w porównaniu do 367 tys. 411 rok wcześniej i 197 tys. 595 w 2014 roku. Jest to ponad dwukrotny wzrost w ciągu 11 lat. W samym 2025 roku wydano 50 tys. 709 nowych pozwoleń, co jest najwyższą liczbą w analizowanym okresie. Najwięcej pozwoleń wydano na cele kolekcjonerskie (21,1 tys.), sportowe (17,6 tys.), ochrony osobistej (7,3 tys.) oraz łowieckie (3,9 tys.).

Warto ponownie podkreślić, że większość posiadaczy pozwoleń, w tym myśliwi, strzelcy sportowi i kolekcjonerzy, nie podlega obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym. To właśnie ten aspekt ma zostać zmieniony w ramach nowej ustawy.