Gladius na drodze do eksportowego sukcesu? Wizyta delegacji wojskowych z Kanady i Australii w Grupie WB

9 listopada 2026 roku, Grupa WB poinformowała na platformie X o wizycie wysokiego szczebla przedstawicieli sił zbrojnych Kanady i Australii. Goście mieli unikalną okazję zobaczyć w działaniu bateryjny moduł bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius. Pokaz nie ograniczył się do statycznej prezentacji. Zagraniczne delegacje obserwowały pełne spektrum możliwości systemu, w tym kluczowy element jak precyzyjne uderzenia amunicji krążącej na wyznaczone cele.

Niezwykle istotnym elementem wizyty były rozmowy z bezpośrednimi użytkownikami systemu – żołnierzami Wojska Polskiego oraz ekspertami Grupy WB. Jak podkreślono we wpisie:

"Kanada i Australia to kierunki na których polskie przedsiębiorstwo konsekwentnie buduje swoją obecność. Stąd podpisanie porozumień z czterema kanadyjskimi podmiotami podczas tegorocznego XXXIV MSPO. Szeroki zakres współpracy, bezpośredni kontakt z użytkownikami i znajomość ich potrzeb oraz kooperacja z lokalnym przemysłem pozostają podstawą działań Grupy WB na rynkach zagranicznych".

GRUPA WB gościła w Polsce przedstawicieli sił zbrojnych Kanady i Australii. Jednym z głównych punktów wizyty był pokaz systemu rozpoznawczo-uderzeniowego #GLADIUS używanego przez Siły Zbrojne RP. Zagraniczni goście mogli zobaczyć całość - łącznie z uderzeniami efektorów - w działaniu i porozmawiać z użytkownikami wojskowymi oraz ekspertami @WBGroup_PL o zintegrowanych rozwiązaniach bezzałogowych. Kanada i Australia to kierunki na których polskie przedsiębiorstwo konsekwentnie buduje swoją obecność. Stąd podpisanie porozumień z czterema kanadyjskimi podmiotami podczas tegorocznego XXXIV #MSPO. Szeroki zakres współpracy, bezpośredni kontakt z użytkownikami i znajomość ich potrzeb oraz kooperacja z lokalnym przemysłem pozostają podstawą działań GRUPY WB na rynkach zagranicznych. @NationalDefence | @CanadianForces | @DefenceAust | @MON_GOV_PL | @MSZ_RP— WB GROUP (@WBGroup_PL) November 9, 2026

Podczas tegorocznego, XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO), firma podpisała aż cztery porozumienia o współpracy z kanadyjskimi podmiotami: CAE, WESCAM, Robotics Centre i Rosborough Boats. Umowy te dotyczą m.in. integracji systemów optoelektronicznych, wspólnych rozwiązań szkoleniowych oraz możliwości lokalnej produkcji.

Kanada i Australia inwestują

Wizyta przedstawicieli Kanady i Australii nie jest przypadkowa. Oba kraje prowadzą zaawansowane programy modernizacji swoich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów bezzałogowych.

Rząd Kanady niedawno uruchomił inicjatywę "Defence Drone Initiative" (DDI), której celem jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania systemów bezzałogowych w siłach zbrojnych. W projekcie budżetu na 2026 rok rząd Kanady zaproponował przeznaczenie 2,3 miliarda dolarów kanadyjskich (około 1,8 mld USD) w ciągu pięciu lat na realizację Inicjatywy Dronów Obronnych. Finansowanie ma rozpocząć się w roku budżetowym 2027-2028. Zainteresowanie Kanady obejmuje m.in. drony rozpoznawcze i uderzeniowe dalekiego zasięgu. W maju 2026 roku ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali list intencyjny o pogłębieniu współpracy wojskowej i przemysłowej.

Australijska armia również intensywnie rozwija swoje zdolności w zakresie wykorzystania dronów bojowych i rozpoznawczych, dążąc do ich rutynowego wykorzystania w ramach zespołów bojowych. Rząd w Canberze, poprzez programy takie jak "Sovereign Industrial Capability Program", stawia na rozwój lokalnych zdolności produkcyjnych i współpracę z zaufanymi sojusznikami w celu uniezależnienia się od niektórych dostawców.

Gladius w Wojsku Polskim. Umowa, dostawy i szkolenia

Polska armia otrzymuje Gladiusy na mocy umowy podpisanej 6 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a spółką wiodąca GRUPY WB - WB Electronics S.A. o wartości około dwóch miliardów złotych brutto. Umowa, oprócz dostawy czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius obejmowała także pakiety logistyczne oraz szkoleniowe.

Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych oraz usługę serwisową dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. Ponadto, w ramach pakietu szkoleniowego, oprócz szkolenia dla personelu, pozyskiwane są treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu Gladius.

18. Brygada Artylerii jako pierwsza zaczęła otrzymywać elementy tego systemu. Dostawy rozpoczęły się w grudniu 2022 r. i zakończyły w 2024 roku. W 2024 r. ruszyło przekazywanie części drugiego modułu do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, która obecnie intensyfikuje szkolenia z wykorzystaniem tego systemu.

Sprzęt bazujący na doświadczeniach wyniesionych z eksploatacji bezzałogowców FlyEye oraz amunicji krążącej Warmate można zaliczyć do jednych z najnowocześniejszych elementów uzbrojenia w polskiej armii, które wprowadzono w ramach intensywnej modernizacji artylerii i systemów rażenia precyzyjnego.

Nowe możliwości rozpoznania pola walki

System Gladius, opracowany i produkowany przez WB Electronics, to innowacyjna, kompleksowa platforma łącząca bezzałogowe statki powietrzne przeznaczone do rozpoznania (FT-5) z uderzeniowymi bezzałogowcami (BSP-U/WARMATE 5-10), wspieranymi przez naziemne elementy dowodzenia, łączności i logistyczne.

Jednym z najważniejszych elementów systemu Gladius są bezzałogowe statki powietrzne FT-5, wyposażone w zaawansowane sensory optoelektroniczne, systemy radarowe (SAR) oraz pasywne urządzenia nasłuchu emisji elektromagnetycznych (ELINT). Dzięki temu brygada zyskuje zdolność prowadzenia szeroko zakrojonej obserwacji pola walki, wykrywania i identyfikacji celów z dużych odległości oraz przekazywania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Rozpoznanie obrazowe wspierane jest również przez łączność taktyczną i system dowodzenia TOPAZ, który integruje informacje z różnych sensorów, umożliwiając pełniejsze rozumienie sytuacji na polu walki i szybsze podejmowanie decyzji.

Precyzyjne rażenie celów na dystansie do 100 km

Drugim filarem Gladiusa są uderzeniowe bezzałogowce BSP-U/WARMATE, które pełnią rolę efektorów. Te lekkie, autonomiczne drony mogą wykonywać misje typu loitering munition, co w praktyce oznacza, że krążą w rejonie działań aż do odnalezienia celu, po czym samodzielnie go atakują. Mogą być wyposażone w różne rodzaje głowic bojowych, dzięki czemu zwiększa się ich skuteczność przeciwko różnym typom celów, od logistycznych pozycji przeciwnika po środki wsparcia ogniowego.

Co istotne, zasięg rażenia uderzeniowych BSP-U sięga około 100 km od pozycji startu. Pozwala to na trafianie celów znacznie dalej niż w przypadku tradycyjnych środków ogniowych brygady, bez konieczności użycia artylerii konwencjonalnej czy ciężkich systemów rakietowych.

Przyszłość to Gladius 2

Program Gladius jest stale rozwijany. Podczas kieleckich targów zbrojeniowych we wrześniu 2026 roku, polska Grupa WB zaprezentowała system Gladius 2, który jest efektem pracy rozwojowej zleconej przez Agencję Uzbrojenia jeszcze we wrześniu 2022 roku, co pozwoliło uwzględnić w projekcie bezcenne wnioski z wojny w Ukrainie.

Kluczowym elementem systemu Gladius 2 jest jego efektor, czyli dron uderzeniowy Warmate 30. Najważniejsze cechy systemu Gladius 2 to napęd odrzutowy to pierwszy polski bezzałogowiec wyposażony w silnik turboodrzutowy krajowej produkcji, który zapewnia mu wysoką prędkość poddźwiękową (przelotową ponad 150 km/h, a maksymalną nawet 450 km/h), co skraca czas dolotu do celu i utrudnia jego zestrzelenie. Zasięg operacyjny oficjalnie określany przez producenta jako „kilkaset kilometrów”, jest trzykrotnie większy niż w pierwszej generacji systemu i pozwala na rażenie celów o znaczeniu strategicznym. Technologia stealth, oparta na konstrukcji w układzie latającego skrzydła oraz zastosowaniu nowoczesnych kompozytów i powłok, pozwoliła na znaczną redukcję sygnatury radarowej i termicznej, dzięki czemu dron jest trudniejszy do wykrycia dla systemów obrony przeciwlotniczej wroga. Potężna głowica bojowa, do której nawiązuje nazwa Warmate 30, ma masę aż 30 kg i może obejmować wymienne głowice odłamkowo-burzące (HEDP) lub termobaryczne (TB), zdolne niszczyć cele opancerzone, stanowiska dowodzenia i infrastrukturę krytyczną. Odporność na zakłócenia stanowi kolejną istotną cechę jednym z kluczowych wniosków z Ukrainy jest podatność wielu systemów na walkę elektroniczną, dlatego Gladius 2 został zaprojektowany do działania w środowisku bez dostępu do sygnału GPS (GNSS-denied), wykorzystując do nawigacji m.in. zliczeniowe systemy i algorytmy sztucznej inteligencji.

Gladius 2, podobnie jak jego poprzednik, to nie pojedynczy bezzałogowiec, ale kompletny, sieciocentryczny system rozpoznawczo-uderzeniowy. Jego architekturę zbudowano wokół Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem TOPAZ, który od lat jest standardem w polskiej artylerii. W skład bateryjnego modułu wchodzą wozy dowodzenia, mobilne wyrzutnie (w tym kontenerowe, umożliwiające start z platform lądowych i morskich), wozy amunicyjne i obsługi technicznej oraz bezzałogowce rozpoznawcze, np. sprawdzone w boju FT-5, które pełnią rolę „oczu” systemu, wykrywając i identyfikując cele dla uderzeniowych Warmate 30. Taka integracja pozwala na realizację pełnego cyklu „znajdź-zidentyfikuj-uderz” (find-identify-strike) w czasie liczonym w minutach, dając dowódcom bezprecedensową elastyczność i siłę ognia. Wojsko Polskie już w maju 2026 roku, w ramach finansowanego z Unii Europejskiej programu SAFE, zamówiło 12 bateryjnych modułów Gladius 2. Pierwsze dostawy mają rozpocząć się w 2028 roku.