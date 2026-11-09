Polska chce być partnerem, nie tylko klientem USA. W Warszawie ruszyło Transatlantyckie Forum Przemysłu Obronnego

W uroczystym otwarciu udział wzięli wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz przedstawiciele administracji amerykańskiej: stały przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker, ambasador USA w Polsce Thomas Rose i zastępca sekretarza handlu USA David Fogel.

Nowa rola polskiego przemysłu?

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że Polska chce przejść z roli odbiorcy amerykańskiego uzbrojenia do roli pełnoprawnego partnera przemysłowego.

"Współpraca polsko-amerykańska, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, ma bardzo długą historię i jest realizowana fantastycznie, ale czas przejść na nowy poziom. Dzisiaj Polska nie chce być już tylko kupującym, dzisiaj Polska z roli kupującego chce przejść do roli partnera" - powiedziała Sobkowiak- Czarnecka.

Jak zaznaczyła, warunkiem rozwoju tej współpracy mają być centra serwisowe, koprodukcja, udział polskich poddostawców oraz inwestycje w polską edukację. "To warunki, które dzisiaj stawiamy tym firmom, które chcą sprzedawać na rynku polskim" - dodała wiceminister.

Wiceminister obrony narodowej @magdasobkowiak podczas otwarcia Transatlantyckiego Forum Przemysłu Obronnego: Nie mogę inaczej rozpocząć tego wystąpienia, jak od odniesienia się do tego, co wydarzyło się w Krakowie. To wyjątkowy moment dla wszystkich Polek i Polaków. To wyjątkowy moment historii Polski i to też moment, w którym słowo "bezpieczeństwo" jest znów na ustach nas wszystkich, ale też to, co wydarzyło się w sobotę, to też dowód niesamowitej odwagi dwóch wspaniałych funkcjonariuszy policji, którzy ryzykując własne życie, dbali o to, żeby ofiar było jak najmniej.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 9, 2026

Utrzymanie i modernizacja

Sobkowiak-Czarnecka odwołała się także do lekcji płynących z wojny w Ukrainie. Jej zdaniem kluczowe znaczenie ma nie tylko tempo i skala zakupów uzbrojenia, ale przede wszystkim późniejsze utrzymanie sprzętu, jego modernizacja oraz rozwój odpowiedniej infrastruktury.

"Jako Polska wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na uzbrojenie, na obronność, ale to, co pokazuje wojna na Ukrainie, to to, że dziś najważniejsze jest nie tylko to, co kupujemy i kiedy kupujemy, ale jak planujemy później utrzymanie tego sprzętu, jego unowocześnianie i jak planujemy infrastrukturę" - mówiła wiceminister.

"To lekcja, która powinna też przyświecać dzisiejszemu naszemu spotkaniu, żeby rozmawiać nie tylko o tym, jak sprzedawać czy kupować, ale jak utrzymywać sprzęt i jak dbać o jego nowoczesność" - podkreśliła.

Co będzie na forum?

W obradach uczestniczą przedstawiciele polskiego i amerykańskiego sektora zbrojeniowego oraz lotniczego, a także polskie start-upy i firmy rozwijające technologie podwójnego zastosowania (dual-use). Forum ma łączyć przedsiębiorstwa, administrację, wojsko i decydentów NATO, tworząc przestrzeń do rozmów o innowacjach, kooperacji przemysłowej i nowych projektach.x+1

Wśród tematów szczególne miejsce zajmują bezzałogowe systemy powietrzne (UAS), systemy zwalczania dronów (counter-UAS) oraz precyzyjne systemy uderzeniowe dalekiego zasięgu. W wydarzeniu bierze udział ponad 50 amerykańskich firm z tych obszarów.