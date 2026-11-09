Polska chce być partnerem, nie tylko klientem USA. W Warszawie ruszyło Transatlantyckie Forum Przemysłu Obronnego

W uroczystym otwarciu udział wzięli wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz przedstawiciele administracji amerykańskiej: stały przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker, ambasador USA w Polsce Thomas Rose i zastępca sekretarza handlu USA David Fogel.
Nowa rola polskiego przemysłu?
Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że Polska chce przejść z roli odbiorcy amerykańskiego uzbrojenia do roli pełnoprawnego partnera przemysłowego.
"Współpraca polsko-amerykańska, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, ma bardzo długą historię i jest realizowana fantastycznie, ale czas przejść na nowy poziom. Dzisiaj Polska nie chce być już tylko kupującym, dzisiaj Polska z roli kupującego chce przejść do roli partnera" - powiedziała Sobkowiak- Czarnecka.
Jak zaznaczyła, warunkiem rozwoju tej współpracy mają być centra serwisowe, koprodukcja, udział polskich poddostawców oraz inwestycje w polską edukację. "To warunki, które dzisiaj stawiamy tym firmom, które chcą sprzedawać na rynku polskim" - dodała wiceminister.
Utrzymanie i modernizacja
Sobkowiak-Czarnecka odwołała się także do lekcji płynących z wojny w Ukrainie. Jej zdaniem kluczowe znaczenie ma nie tylko tempo i skala zakupów uzbrojenia, ale przede wszystkim późniejsze utrzymanie sprzętu, jego modernizacja oraz rozwój odpowiedniej infrastruktury.
"Jako Polska wydajemy prawie 5 proc. naszego PKB na uzbrojenie, na obronność, ale to, co pokazuje wojna na Ukrainie, to to, że dziś najważniejsze jest nie tylko to, co kupujemy i kiedy kupujemy, ale jak planujemy później utrzymanie tego sprzętu, jego unowocześnianie i jak planujemy infrastrukturę" - mówiła wiceminister.
"To lekcja, która powinna też przyświecać dzisiejszemu naszemu spotkaniu, żeby rozmawiać nie tylko o tym, jak sprzedawać czy kupować, ale jak utrzymywać sprzęt i jak dbać o jego nowoczesność" - podkreśliła.
Co będzie na forum?
W obradach uczestniczą przedstawiciele polskiego i amerykańskiego sektora zbrojeniowego oraz lotniczego, a także polskie start-upy i firmy rozwijające technologie podwójnego zastosowania (dual-use). Forum ma łączyć przedsiębiorstwa, administrację, wojsko i decydentów NATO, tworząc przestrzeń do rozmów o innowacjach, kooperacji przemysłowej i nowych projektach.x+1
Wśród tematów szczególne miejsce zajmują bezzałogowe systemy powietrzne (UAS), systemy zwalczania dronów (counter-UAS) oraz precyzyjne systemy uderzeniowe dalekiego zasięgu. W wydarzeniu bierze udział ponad 50 amerykańskich firm z tych obszarów.