Polska szykuje się do produkcji ukraińskich haubic Bohdana. Co z rodzimym projektem AHS Kryl?

Polska szykuje się do produkcji ukraińskich haubic Bohdana

O sprawie słychać już od wielu miesięcy. Polska firma PONAR Wadowice oraz ukraińskie Kramatorskie Zakłady Budowy Ciężkich Obrabiarek powołały spółkę joint venture PK MIL S.A. We wrześniu, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, spółka PK MIL oraz SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. podpisały list intencyjny o współpracy m.in. nad produkcją Bohdany. – PK MIL rozwija rozwiązania artyleryjskie, a my wnosimy doświadczenie w zakresie pojazdów specjalnych, integracji podwozi oraz ich dostosowania do wymagań wojska. Zależy nam, aby wspólnie budować rozwiązania, które będą nie tylko nowoczesne, ale również możliwe do produkcji, serwisowania i rozwijania w Polsce – mówił wtedy dr Grzegorz Szczęśniak, prezes zarządu SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Strzelania haubic K9 w Nowej Dębie

Chcieliśmy dowiedzieć się na jakim etapie znajduje się projekt. – Tak, taka spółka została powołana z naszymi ukraińskimi partnerami. Jej pierwszym celem jest uruchomienie produkcji armatohaubic. Pracujemy nad tym – komentuje krótko Jacek Zygmunt, członek zarządu PK MIL. Podkreśla, że na dzień dzisiejszy nie może przekazać w sprawie nic więcej.

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Bohdana ma być konstrukcją przystosowaną do oferowania na rynkach zagranicznych. Nie znamy jednak ani oficjalnego terminu rozpoczęcia produkcji armatohaubic w Polsce, ani planowanego rocznego wolumenu, czy wartości kontraktów. Jak słyszymy nieoficjalnie, przyszły rok ma upłynąć pod znakiem prac nad demonstratorami.

Lata pracy nad rodzimym projektem. Co z AHS Kryl?

Wątek produkcji w Polsce samobieżnej armatohaubicy kołowej przypomina o rodzimym projekcie. W 2011 r. Ministerstwo Obrony Narodowej ruszyło z programem samobieżnych haubic kołowych 155 mm. Konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola wykonało prototyp armatohaubicy samobieżnej Kryl na podwoziu Jelcza. W 2014 r. powstał zaledwie jeden próbny egzemplarz, a produkcja seryjna nigdy nie wystartowała. Zmodyfikowany Kryl został zaprezentowany ponownie w 2017 r. – W obecnym planie modernizacji sił zbrojnych nie ma zakupów haubic Kryl – informował w odpowiedzi na złożoną pod koniec 2024 r. interpelację poselską wiceminister obrony Paweł Bejda. Projekt został więc na razie odłożony. Kryl powstał przy współpracy z izraelskim Elbit Systems, a jego system artyleryjski bazował na rozwiązaniach haubicy ATMOS 2000. Zakładano transfer technologii i stopniowe przenoszenie produkcji do Polski.