Maroko wybrało izraelskiego Atmosa. Francuski CAESAR idzie w odstawke

Decyzja Maroka dla Francji jest o tyle bolesna, że Rabat wcześniej już pozyskał francuskie haubice. Jednak CAESARY mierzyły się z powtarzającymi się problemami technicznymi. W ich miejsce wybrano izraelską samobieżną haubicę na podwoziu kołowym Atmos2000. Zdecydowano się zakupić 36 egzemplarzy. Będą one zintegrowane z czeskim podwoziem od Tatry.

Co ciekawe to już druga taka sytuacja, kiedy izraelska artyleria wygrywa kosztem tej francuskiej. Wcześniej tak było w Danii, która 2023 roku przekazała Ukrainie 19 haubic samobieżnych CAESAR. Kopenhaga przekazała wówczas wszystkie posiadane przez siebie systemy artyleryjskie, więc w celu szybkiego uzupełnienia powstałej luki zdecydowała się na zakup izraelskich zestawów artyleryjskich.

Powodem wyboru Izrael kosztem Francuzów były duże zamówienia na CAESARY w tym dla własnej armii, Ukrainy, jak i innych klientów eksportowych jak Estonia. Wydłużyłoby to zatem czas realizacji zamówienia dla Danii, która pozostawała bez żadnych zdolności artyleryjskich. Elbit Systems (producent Atmos2000) zaoferował szybsze dostawy, co było kluczowe dla duńskich sił zbrojnych.

Autor:

Zakup przez Maroko izraelskiej artylerii ma także znaczenie dla zacieśniających się stosunków pomiędzy oboma krajami. W listopadzie 2021 roku Rabat i Tel-Avic podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności, które należy uznać za bezprecedensowe jako współpracę Izraela z państwem arabskim.

Umowa ta obejmuje m.in. planowanie operacyjne, zakupy broni, badania oraz szkolenia wojskowe. Dzięki zacieśniającym się stosunkom pomiędzy oboma państwami Izrael pomaga Maroku w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi na temat pozyskania przez Rabat samolotów F-35.

Zacieśniające się stosunki mogą prowadzić w przyszłości do większych zakupów Maroka w izraelskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi przede wszystkim o systemy obrony powietrznej, zestawy walki radioelektronicznej czy drony.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Atmos2000 to izraelska samobieżna haubica kal. 155 mm, opracowana przez firmę Elbit Systems. Jest to lekka, mobilna i modułowa platforma artyleryjska, zaprojektowana do prowadzenia precyzyjnego ognia na dalekie dystanse przy jednoczesnym zachowaniu dużej mobilności na polu walki.

System artyleryjski jest zamontowany na podwoziu kołowym, co czyni go bardziej mobilnym w porównaniu do klasycznych haubic gąsienicowych. Może być instalowany na różnych podwoziach ciężarówek (6x6 lub 8x8), w zależności od potrzeb użytkownika. System ten jest łatwy do transportu drogowego, kolejowego, a także lotniczego (np. na pokładzie C-130 Hercules).

Izraelska haubica posiada armatę kalibru 155 mm, a długość jego lufy zależy od wersji i potrzeb użytkownika, mogąc mieć 39,45 lub 52 kalibry. Zasięg izraelskiego systemu artyleryjskiego jest również zależny, w tym przypadku od typu amunicji, jaka jest wystrzeliwana w danej chwili. Można rozróżnić trzy typy:

30 km (z klasycznymi pociskami odłamkowo-burzącymi)

41 km (z amunicją z gazogeneratorem)

56 km (z amunicją precyzyjną Excalibur)

ATMOS 2000 jest wyposażona w zintegrowane systemy kierowania ogniem (FCS), co umożliwia szybkie i precyzyjne namierzanie celów. Ma możliwość prowadzenia ognia w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact) polegającym na wystrzeliwaniu kilku pocisków pod różnymi kątami, które trafiają w cel jednocześnie.