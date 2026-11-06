Obecność Agencji Uzbrojenia miała szczególne znaczenie dla charakteru i celu konferencji. Jako podmiot odpowiedzialny za pozyskiwanie sprzętu wojskowego, Agencja jest jednym z kluczowych uczestników procesu jego rozwoju. Bezpośredni kontakt z użytkownikami pozwala na poznanie rzeczywistych doświadczeń eksploatacyjnych, potrzeb jednostek wojskowych oraz wyzwań, z jakimi żołnierze mierzą się podczas codziennego użytkowania pojazdów.

Skuteczne pozyskiwanie i rozwój sprzętu wojskowego wymagają uwzględniania nie tylko wymagań formalnych i technicznych, ale przede wszystkim doświadczeń osób, które będą z niego korzystać. Bezpośredni dialog pomiędzy użytkownikami, producentem i Agencją Uzbrojenia pozwala lepiej identyfikować rzeczywiste potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz przekładać je na kierunki dalszego rozwoju i modernizacji sprzętu. Takie inicjatywy mają istotne znaczenie dla budowania rozwiązań odpowiadających wymaganiom współczesnego pola walki - powiedział gen. bryg. dr inż. Michał Marciniak - Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele jednostek wojskowych z całej Polski, przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, a także konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie i specjaliści serwisowi spółki JELCZ. Tak szeroka reprezentacja stworzyła wyjątkową możliwość konfrontacji różnych perspektyw – od doświadczeń żołnierzy korzystających z pojazdów na co dzień, przez wiedzę techniczną i konstrukcyjną producenta, po wymagania i potrzeby związane z procesem pozyskiwania sprzętu wojskowego. Dzięki temu dyskusja obejmowała zarówno praktyczne aspekty eksploatacji, jak i długofalowe kierunki rozwoju oraz modernizacji pojazdów.

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Dla Spółki JELCZ bezpośredni kontakt z żołnierzami i specjalistami korzystającymi z produkowanych pojazdów jest niezwykle istotnym źródłem wiedzy pozwalającej jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby. Doświadczenia z codziennej eksploatacji, zgłaszane uwagi i postulaty pozwalają lepiej rozumieć oczekiwania użytkowników, a następnie wykorzystywać tę wiedzę w pracach konstrukcyjnych, technologicznych i rozwojowych.

Jako producent pojazdów dla Sił Zbrojnych RP chcemy nie tylko dostarczać nowoczesne rozwiązania, ale również stale je doskonalić, odpowiadając na zmieniające się potrzeby użytkowników. To właśnie doświadczenia żołnierzy, którzy na co dzień korzystają z naszych pojazdów, są dla nas niezwykle cennym źródłem wiedzy. Konferencja jest ważną platformą dialogu, dzięki której możemy bezpośrednio konfrontować nasze kompetencje konstrukcyjne i technologiczne z rzeczywistymi potrzebami wojska - zaznaczył Mariusz Ptak, Prezes Zarządu JELCZ Sp. z o.o.

Program dwudniowej konferencji obejmował prezentacje jednostek wojskowych, Spółki JELCZ oraz sesje techniczne. Bezpośrednia praca przy reprezentatywnej grupie pojazdów, które na co dzień są wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP umożliwiła omówienie ich funkcjonalności, rozwiązań konstrukcyjnych, doświadczeń eksploatacyjnych oraz obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Szczególnie istotna była możliwość odnoszenia zgłaszanych uwag i propozycji bezpośrednio do konkretnych rozwiązań zastosowanych w pojazdach. Użytkownicy mogli wskazywać poszczególne elementy, prezentować swoje pomysły i omawiać możliwe usprawnienia w miejscu ich faktycznego zastosowania, bezpośrednio z konstruktorami i specjalistami Spółki JELCZ.

Istotną część spotkania stanowiły sesje dyskusyjne, formuła Open Table oraz sesje pytań i odpowiedzi (Q&A). Umożliwiły one swobodną wymianę opinii, zgłaszanie uwag i przedstawianie konkretnych potrzeb przez użytkowników, a także bezpośrednie konsultacje z przedstawicielami producenta i Agencji Uzbrojenia.

Dla nas szczególnie ważna jest możliwość bezpośredniego przekazania doświadczeń wynikających z codziennej eksploatacji sprzętu. Konferencja stworzyła przestrzeń do rozmowy o konkretnych rozwiązaniach, zgłaszania uwag i wskazywania obszarów, które z naszej perspektywy wymagają dalszego doskonalenia. Istotne jest to, że nasze głosy zostały zebrane i przełożone na konkretne priorytety rozwojowe. Dzięki temu mamy poczucie realnego udziału w kształtowaniu przyszłych rozwiązań - zwrócił uwagę przedstawiciel jednostki wojskowej, uczestnik konferencji.

Jednym z najważniejszych rezultatów konferencji było wypracowanie zestawienia 10 kluczowych obszarów modernizacyjnych, określonych jako „Top 10 Użytkownika Pojazdów JELCZ”. To efekt wspólnej pracy i wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych stron – użytkowników, przedstawicieli Agencji Uzbrojenia oraz specjalistów Spółki JELCZ. Zestawienie wskazuje najważniejsze priorytety rozwojowe produktu, odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby i oczekiwania jego użytkowników. Stanowi ono istotny punkt odniesienia dla dalszych analiz oraz planowania kierunków doskonalenia i modernizacji pojazdów.