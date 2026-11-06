Centrum Walki z Dezinformacją przedstawia nową strategię. Polska intensyfikuje walkę z fałszywymi narracjami

Centrum Walki z Dezinformacją (CWD) zaprezentowało wczoraj projekt Ram Strategii Przeciwdziałania Dezinformacji oraz omówiło plany instytucji w walce z fałszywymi treściami.

Przewodniczący CWD, wiceminister Paweł Olszewski, podkreślił potrzebę skoordynowanych, regularnych i transparentnych działań w przeciwdziałaniu dezinformacji.

Na spotkaniu zidentyfikowano i omówiono tysiące kont, w tym 36 zautomatyzowanych, które na przełomie października i listopada szerzyły dezinformację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Narracje te podważały zaufanie do służb publicznych, sugerowały zagraniczną ingerencję oraz informowały o rzekomym powiadomieniu Prezydenta przez rosyjskie służby.

W obliczu rosnącej skali dezinformacji, która stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla stabilności informacyjnej państwa, Centrum Walki z Dezinformacją (CWD) podjęło konkretne kroki w celu ujednolicenia i zintensyfikowania działań przeciwdziałających temu zjawisku. Podczas posiedzenia 5 listopada zaprezentowano projekt Ram Strategii Przeciwdziałania Dezinformacji, dokumentu o fundamentalnym znaczeniu dla koordynacji wysiłków w tym obszarze. Przedstawiono również szczegółowe plany poszczególnych instytucji oraz omówiono najnowsze narracje dezinformacyjne, które zyskały znaczący zasięg w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń.

Strategiczne ramy przeciwdziałania dezinformacji

Projekt Ram Strategii Przeciwdziałania Dezinformacji, opracowany przez Centrum Walki z Dezinformacją, stanowi kompleksowy zbiór celów i zakresu działań mających na celu efektywne zwalczanie fałszywych narracji. Po jego wczorajszej prezentacji, dokument zostanie poddany szczegółowemu opiniowaniu przez wszystkie podmioty wchodzące w skład CWD, co ma zapewnić jego wszechstronność i praktyczną użyteczność. Proces ten jest kontynuacją wcześniejszych konsultacji, podczas których diagnoza potrzeb i kierunków rozwoju strategii była omawiana z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jak informuje strona gov.pl/web/cyfryzacja.

Strategia ma na celu nie tylko identyfikację i neutralizację fałszywych informacji, ale także budowanie świadomości społecznej na temat mechanizmów ich powstawania i rozprzestrzeniania. Wdrażanie spójnych standardów komunikacji oraz opracowanie jednolitych procedur reagowania na kryzysy informacyjne to kluczowe elementy, które mają zwiększyć efektywność walki z dezinformacją. W ramach strategii planowane jest również wzmocnienie kompetencji analitycznych i technologicznych instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i analizę zagrożeń w cyberprzestrzeni, co jest niezbędne do szybkiego i skutecznego rozpoznawania nowych form i źródeł dezinformacji.

Skoordynowane działania i transparentność: Klucz do sukcesu

Na posiedzeniu CWD szczegółowo omówiono plany wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie dezinformacji. Podkreślono potrzebę skoordynowanych działań, które mają zapewnić synergiczny efekt w walce z fałszywymi narracjami. Wśród planowanych inicjatyw znalazły się regularne spotkania z przedstawicielami mediów oraz organizacji pozarządowych. Celem tych spotkań jest nie tylko wymiana informacji i doświadczeń, ale także wypracowanie wspólnych mechanizmów reagowania na pojawiające się zagrożenia. Taka otwarta komunikacja i współpraca mają kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i wspólnej płaszczyzny działania w obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu informacyjnego.

Paweł Olszewski, przewodniczący Centrum Walki z Dezinformacją i wiceminister cyfryzacji, jasno określił priorytety w tym obszarze. Jak podkreślił: „Działania związane z odkłamywaniem nieprawdziwych narracji, które często inspirowane są przez aktorów zewnętrznych muszą być dobrze skoordynowane, regularne i transparentne. Dlatego konieczna jest szybka wymiana informacji i bieżące reagowanie na nasilające się fałszywe narracje”. Regularność i transparentność działań mają zapewnić, że społeczeństwo będzie na bieżąco informowane o zagrożeniach i podejmowanych środkach zaradczych, co jest kluczowe dla budowania odporności na dezinformację.

W ramach tych skoordynowanych działań planuje się również intensyfikację kampanii edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Celem tych kampanii będzie podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z dezinformacją, nauka krytycznego myślenia oraz umiejętności weryfikowania źródeł informacji. Edukacja ma być długoterminowym narzędziem wzmacniającym społeczeństwo przed manipulacją i celowym wprowadzaniem w błąd. Dodatkowo, wzmocniona zostanie współpraca z międzynarodowymi partnerami, aby wymieniać się najlepszymi praktykami i wspólnie przeciwdziałać transgranicznym kampaniom dezinformacyjnym.

Strona Centrum Walki z Dezinformacją: Nowe narzędzie dla obywateli

W ramach zwiększania transparentności i dostępności informacji, Centrum Walki z Dezinformacją przygotowuje się do uruchomienia dedykowanej strony internetowej. Serwis ten ma stać się centralnym punktem agregującym wszystkie kluczowe informacje dotyczące przeciwdziałania dezinformacji. Użytkownicy znajdą tam regularnie publikowane materiały, raporty partnerów oraz organizacji pozarządowych, a także analizy dotyczące głównych fałszywych narracji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Ma to umożliwić każdemu obywatelowi dostęp do rzetelnych danych i pogłębionej wiedzy na temat zagrożeń.

Co istotne, nowa platforma będzie również pełniła funkcję interaktywną. Poprzez specjalny moduł każdy będzie miał możliwość zgłaszania treści o charakterze dezinformacyjnym. To bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w proces identyfikacji i zwalczania fałszywych informacji jest kluczowe dla zwiększenia efektywności działań CWD. Strona ma być nie tylko źródłem wiedzy, ale również narzędziem do aktywnego uczestnictwa w budowaniu bezpiecznej przestrzeni informacyjnej. Uruchomienie tego serwisu ma nastąpić w najbliższym czasie, co stanowi ważny krok w realizacji założeń Strategii Przeciwdziałania Dezinformacji.

Najnowsze narracje dezinformacyjne: Atak na wiarygodność instytucji

Podczas spotkania CWD szczególną uwagę poświęcono analizie narracji dezinformacyjnych, które w ostatnim czasie osiągnęły najszersze zasięgi, szczególnie w kontekście wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK przedstawił alarmujące dane, wskazujące na zorganizowane kampanie mające na celu destabilizację informacyjną. Zidentyfikowano blisko 100 głównych kont w serwisach społecznościowych oraz niemal 6 tysięcy kont wspierających rozpowszechnianie nieprawdziwych treści, głównie w serwisie X. Wśród nich wykryto 36 zautomatyzowanych kont, działających w sposób skoordynowany, co świadczy o celowym i zorganizowanym charakterze operacji.

Wszystkie te konta zostały natychmiast zgłoszone do moderacji platform poprzez dedykowane kanały kontaktowe. Analiza wykazała, że szczyt aktywności tych kont przypadł na noc 31 października oraz dwa kolejne dni – 1 i 2 listopada. W tym krótkim okresie konta te rozpowszechniły ponad 50 tysięcy fałszywych wpisów, co stanowiło aż 10 procent wszystkich wpisów wygenerowanych przez te konta w ciągu ostatniego kwartału. Zaskakujący jest fakt, że niektóre z tych zautomatyzowanych kont funkcjonują od blisko 10 lat, a ich uaktywnienie w ostatnich dniach było szczególnie intensywne. Wszystkie zidentyfikowane konta działające w sposób zautomatyzowany publikowały treści o silnie polaryzującym i emocjonalnym wydźwięku, co miało na celu maksymalne wzmocnienie ich oddziaływania.

Wśród głównych narracji dezinformacyjnych rozpowszechnianych przez te konta znalazły się trzy kluczowe obszary:

Podważające zaufanie i wiarygodność służb publicznych – szczególnie policji oraz rządu; Sugerujące zewnętrzną ingerencję w działania pod Trybunałem Konstytucyjnym pochodzącą ze strony Niemiec, Rosji oraz Unii Europejskiej; Dotyczące rzekomego poinformowania Prezydenta RP przez rosyjskie służby specjalne o wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym.

Na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Cyfryzacji