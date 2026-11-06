Trump spotkał się z człowiekiem Putina. Zapowiada "wielkie" zmiany dla Europy

Trump: "Wielkie porozumienie" obejmie całą Europę
Prezydent Donald Trump poinformował dziennikarzy w Gabinecie Owalnym o spotkaniu z Kiriłłem Dmitrijewem, które odbyło się przy okazji wydarzenia zorganizowanego przez pierwszą damę Melanię Trump. Choć prezydent nie ujawnił szczegółów rozmów, jego słowa wskazują na ambitny plan wykraczający poza sam konflikt zbrojny.
– I będzie dotyczyć więcej niż tylko Ukrainy. To będzie coś bardzo dużego. Obejmie nie tylko Ukrainę, a nawet mógłbym powiedzieć, że może dotyczyć całej Europy. To będzie wielkie, wspaniałe porozumienie i wszyscy będą nim zachwyceni – przekonywał Trump. Jego deklaracja sugeruje, że ewentualne porozumienie w sprawie Ukrainy mogłoby stać się fundamentem dla nowej architektury bezpieczeństwa w regionie.
Kontrowersyjny wysłannik Kremla w Białym Domu
Spotkanie wywołało poruszenie, ponieważ gościem prezydenta USA był Kiriłł Dmitrijew, szef państwowego Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Co istotne, jest on objęty amerykańskimi sankcjami, które zostały zawieszone na czas jego udziału w negocjacjach. Była to pierwsza od 2019 roku publiczna wizyta przedstawiciela rosyjskich władz, co czyni obecność wysłannika Kremla w Białym Domu wydarzeniem bezprecedensowym w ostatnich latach. Dodatkowym źródłem kontrowersji jest fakt, że Donald Trump, mimo spotkania z Rosjaninem, nie znalazł czasu na rozmowę z przedstawicielami delegacji ukraińskiej, którzy również brali udział w tym samym wydarzeniu.