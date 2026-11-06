Trump spotkał się z człowiekiem Putina. Zapowiada "wielkie" zmiany dla Europy

Trump: "Wielkie porozumienie" obejmie całą Europę

Prezydent Donald Trump poinformował dziennikarzy w Gabinecie Owalnym o spotkaniu z Kiriłłem Dmitrijewem, które odbyło się przy okazji wydarzenia zorganizowanego przez pierwszą damę Melanię Trump. Choć prezydent nie ujawnił szczegółów rozmów, jego słowa wskazują na ambitny plan wykraczający poza sam konflikt zbrojny.

– I będzie dotyczyć więcej niż tylko Ukrainy. To będzie coś bardzo dużego. Obejmie nie tylko Ukrainę, a nawet mógłbym powiedzieć, że może dotyczyć całej Europy. To będzie wielkie, wspaniałe porozumienie i wszyscy będą nim zachwyceni – przekonywał Trump. Jego deklaracja sugeruje, że ewentualne porozumienie w sprawie Ukrainy mogłoby stać się fundamentem dla nowej architektury bezpieczeństwa w regionie.

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Kontrowersyjny wysłannik Kremla w Białym Domu

Spotkanie wywołało poruszenie, ponieważ gościem prezydenta USA był Kiriłł Dmitrijew, szef państwowego Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Co istotne, jest on objęty amerykańskimi sankcjami, które zostały zawieszone na czas jego udziału w negocjacjach. Była to pierwsza od 2019 roku publiczna wizyta przedstawiciela rosyjskich władz, co czyni obecność wysłannika Kremla w Białym Domu wydarzeniem bezprecedensowym w ostatnich latach. Dodatkowym źródłem kontrowersji jest fakt, że Donald Trump, mimo spotkania z Rosjaninem, nie znalazł czasu na rozmowę z przedstawicielami delegacji ukraińskiej, którzy również brali udział w tym samym wydarzeniu.

⚡️ Trump admits he met Putin's envoy Dmitriev — and announces a massive "beautiful" deal It will affect not only Ukraine but all of Europe. And according to Trump, everyone will be thrilled. Yesterday, Putin's envoy Kirill Dmitriev arrived at the White House for a reception hosted by Melania Trump. It turns out he later met her husband, the US president, too. “It’s going to be a big agreement, and it’s going to involve more than Ukraine,” Trump told reporters. “I could even say it might involve all of Europe. It’s going to be a big, beautiful agreement. Everyone's going to be thrilled.”— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026