HMS "Prince of Wales" na Dalekiej Północy. Zespół lotniskowcowy ćwiczy pod dowództwem NATO

Brytyjski lotniskowiec i sojusznicze okręty

Lotniskowiec typu Queen Elizabeth HMS "Prince of Wales" (R09) wyszedł z Portsmouth 18 października 2026 roku, wracając na północny Atlantyk po zakończonej w lipcu pierwszej fazie operacji pk. "Firecrest". Towarzyszy mu niszczyciel rakietowy typu 45 HMS "Dauntless" (D33). Z lotniskowcem ćwiczą również fregata rakietowa typu 23 HMS "St Albans" (F83), norweska fregata HNoMS "Fridtjof Nansen", okręt HNoMS "Maud" oraz francuska fregata.

Brytyjczycy skierowali do operacji ponad 1200 marynarzy i oficerów. Royal Navy wymienia wśród współpracujących z nią sojuszników (m.in.) Norwegię, Danię i Niemcy. Obecny etap służy utrzymaniu gotowości zespołu oraz doskonaleniu współdziałania okrętów i lotnictwa z siłami państw partnerskich.

Cykl ćwiczeń pk. "Neptune Strike" pozwala sprawdzić, jak narodowe zespoły lotniskowcowe i ekspedycyjne wykonują zadania pod dowództwem NATO. Manewry nie ograniczają się do działań na morzu: obejmują także współpracę z lotnictwem i wojskami lądowymi na rozległym obszarze Europy oraz północnego Atlantyku.

⚓🛡️ From North to South. One Alliance. Through #NEPTUNESTRIKE and #ArcticSentry, NATO strengthens coordination, information sharing and readiness across domains. Vigilant. Capable. Ready to defend every inch of Allied territory. https://t.co/0Tr8cEnwZj— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) October 30, 2026

Lotnictwo pokładowe nad morzem i lądem

Grupę lotniczą tworzą samoloty F-35B, śmigłowce Merlin Mk2 i Mk4, Wildcat oraz bezzałogowce Malloy. Merliny Mk2 są przeznaczone do działań zwalczania okrętów podwodnych (ASW), a Mk4 do transportu żołnierzy i wyposażenia.

Brytyjskie F-35B przećwiczyły już uderzenie na cele lądowe z użyciem ostrej amunicji, współdziałając z norweskimi wojskami lądowymi. Śmigłowiec Wildcat z HMS "Dauntless" uczestniczył natomiast we wspólnym z Norwegami zadaniu na morzu.

Załogi mają za sobą podobne doświadczenia z pierwszej fazy operacji pk. "Firecrest". Uczestniczyły wówczas (m.in.) w ćwiczeniu ASW pk. "Dynamic Mongoose" oraz manewrach pk. "Tamber Shield". Te drugie odbywały się w norweskich fiordach i obejmowały współdziałanie śmigłowców z szybkimi jednostkami nawodnymi oraz użycie uzbrojenia rakietowego.

Samoloty z HMS "Prince of Wales" wykonywały też zadania ochrony przestrzeni powietrznej nad Islandią i nad Arktyką w ramach misji Air Policing. Obecna misja stanowi więc kontynuację tegorocznych działań na północy.

Autor: MARCOM/ X (Twitter)

Atlantyckie szlaki i obrona Europy

Północny Atlantyk ma znaczenie dalece wykraczajace poza swój geograficzny zasięg. Przebiegają tędy szlaki, którymi w razie konfliktu do Europy docierałyby siły i zaopatrzenie z Ameryki Północnej. Istotną rolę odgrywa przestrzeń między Grenlandią, Islandią i Zjedoczonym Królestwem, określane skrótem GIUK (ang. Greenland–Iceland–United Kingdom).

Rosja utrzymuje na Półwyspie Kolskim bazy Floty Północnej oraz strategiczne siły jądrowe. Ochrona tych sił pozostaje jednym z głównych zadań rosyjskich sił morskich w regionie. Po stronie NATO zadania obejmują zabezpieczenie szlaków morskich i możliwości przerzutu sił oraz ochronę infrastruktury energetycznej i łączności.

Autor: Allied Joint Force Command (JFC) Brunssum/ X (Twitter)