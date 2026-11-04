Karabinek Grot A3 dla Wojska Polskiego. Nowa dostawa 17 tys. sztuk wzmocni armię jeszcze w tym roku

Już w tym roku Wojsko Polskie ma otrzymać 17 tysięcy karabinków Grot A3, co stanowi znaczące wzmocnienie potencjału obronnego kraju. Pierwsze 6 tysięcy sztuk tej zaawansowanej broni zostało już wyprodukowanych w Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu. Jak wskazał wiceszef resortu obrony, Cezary Tomczyk, nowe karabinki zasilą szeregi m.in. 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Cezary Tomczyk został również zapytany o przyszłość wcześniejszych wariantów broni i ewentualną ich modernizację do najnowszego standardu A3. Wiceszef MON przedstawił dwie możliwe ścieżki: „Możliwości są oczywiście dwie. Możemy dokonywać modernizacji wersji A2 albo starać się, żeby wersja A2 trafiła na zapas, na stan głębokich magazynów i starać się, żeby wersja A3 wypełniła Wojsko Polskie”. Dodał, że praktyka w kolejnych miesiącach pokaże, która opcja okaże się bardziej optymalna. Niemniej jednak, Tomczyk wyraził swoje osobiste przekonanie, stawiając na nowe egzemplarze: „Osobiście uważam, że trzeba przystąpić do tego, żeby to były nowe karabiny. Jakaś część pewnie będzie modernizowana, ale co do zasady, żeby nowe karabiny wersji A3 trafiały na wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego”.

Pistolet MPS: Nowa broń krótka dla żołnierzy

Poza dynamicznymi dostawami karabinków Grot A3, Wojsko Polskie może wkrótce wzbogacić się o kolejny element uzbrojenia – pistolet MPS. Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował o pomyślnym zakończeniu testów tej nowej broni krótkiej. „Polski pistolet MPS w tej najnowszej wersji wczoraj przeszedł testy, który były organizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Wczoraj te testy się zakończyły. Jestem przekonany, że w przyszłości MPS trafi również na wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego” – zaznaczył Tomczyk. Sukces tych testów otwiera drogę do wdrożenia pistoletu MPS na wyposażenie żołnierzy, co będzie kolejnym krokiem w modernizacji indywidualnego uzbrojenia w Wojsku Polskim.

Fabryka Broni „Łucznik”: Potencjał produkcyjny i stabilność

Zdolności produkcyjne Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu oraz ich gotowość do realizacji potrzeb armii zostały potwierdzone przez prezesa zarządu, Seweryna Figurskiego. Prezes z dumą podkreślił międzynarodowy poziom osiągnięty przez zakład: „Jesteśmy zakładem, który osiągnął zdolności produkcyjne na poziomie światowym. Jesteśmy w stanie wyprodukować dziesiątki tysięcy jednostek broni w ciągu roku”.

Seweryn Figurski przypomniał również, że radomski zakład realizuje już obecnie umowy na dostawę karabinka Grot w wersji A3, które obowiązują aż do 2029 roku. Wśród nich znajduje się kontrakt na dostawę 46 tysięcy sztuk broni. Warto podkreślić, że „6 tys. karabinów już jest wyprodukowanych z pierwszej partii. To jest wszystko możliwe dzięki takim mechanizmom jak SAFE czy dzięki dużym nakładom na obronność” – wyjaśnił Figurski. Te zamówienia, jak ocenił prezes, zapewniają stabilność zakładowi, który zatrudnia obecnie ponad 600 osób, co ma również pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy i rozwój regionu.

Program SAFE i przyszłe kontrakty: Jak Polska zbroi swoje wojsko?

Istotnym elementem działalności radomskiej spółki w 2026 roku była realizacja programu SAFE. W jego ramach podpisano aneks do umowy z 2020 roku, dotyczącej dostaw MSBS GROT w wersji A2. Zdaniem radomskiej spółki, zmiana źródła finansowania i sposobu rozliczenia w ramach programu SAFE pozwoliła na refinansowanie części wydatków i uwolnienie środków w budżecie MON. Te uwolnione środki zostały następnie przeznaczone na kolejne priorytetowe zakupy uzbrojenia, co świadczy o elastyczności i strategicznym zarządzaniu zasobami.

Jednym z konkretnych przykładów wykorzystania uwolnionych środków przez Skarb Państwa jest podpisanie umowy na dostawę blisko 46 tysięcy karabinków MSBS Grot C14 A3 dla Sił Zbrojnych RP. Ten kontrakt, o wartości około 600 milionów złotych, obejmuje dostawy realizowane w latach 2026–2027. Do tej pory Wojsko Polskie otrzymało blisko 237 tysięcy sztuk tej broni, która znajduje się na wyposażeniu różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Równolegle realizowana jest także wcześniejsza umowa, w ramach której dostawy zaplanowano do 2029 roku, co zapewnia ciągłość modernizacji i utrzymanie wysokiego poziomu gotowości bojowej polskiej armii.

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