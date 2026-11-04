Rusza budowa fabryki pocisków dla HOMAR-K. Kluczowy element polsko-koreańskiej współpracy zbrojeniowej

Inauguracja budowy nowego zakładu produkcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną i rosnące potrzeby w zakresie obronności. Fabryka, będąca wspólnym przedsięwzięciem Grupy WB i Hanwha Aerospace, ma stać się fundamentem dla krajowych zdolności produkcyjnych w obszarze amunicji rakietowej. Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, reprezentująca wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, podkreśliła wagę tego wydarzenia. Szef MON w swoim liście zwrócił uwagę na lekcje płynące z konfliktu za wschodnią granicą.

„Współczesne bezpieczeństwo wymaga nie tylko posiadania nowoczesnego uzbrojenia, ale również zdolności do jego produkowania, utrzymywania i systematycznego uzupełniania zapasów. Doświadczenia wojny w Ukrainie jednoznacznie pokazują, jak istotne znaczenie na współczesnym polu walki mają artyleria rakietowa, precyzyjne rażenie celów oraz zapewnienie odpowiedniej ilości amunicji. Nawet najnowocześniejsze systemy uzbrojenia nie mogą w pełni realizować swoich zadań bez stabilnego i pewnego zaopatrzenia. Dlatego fabryka w Gorzowie Wielkopolskim będzie ważnym elementem budowania krajowych zdolności produkcyjnych w obszarze amunicji rakietowej do systemów Homar-K. To inwestycja, która pozwoli lepiej zabezpieczyć potrzeby Sił Zbrojnych RP, zwiększyć niezależność dostaw i wzmacniać odporność państwa na sytuacje kryzysowe” – napisał w liście Władysław Kosiniak-Kamysz.

Powstaje fabryka nowoczesnej amunicji rakietowej. To inwestycja w bezpieczeństwo na dekady - - Rozpoczęcie budowy wspólnej fabryki Grupy WB i Hanwha Aerospace w Gorzowie Wielkopolskim to ważny moment dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego i wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dzisiejsza uroczystość oznacza przejście od strategicznych decyzji do ich konkretnej realizacji. 29 grudnia ubiegłego roku podpisaliśmy umowę o wartości około 14 miliardów złotych. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap tego przedsięwzięcia - budowę zakładu, który zapewni Wojsku Polskiemu dostęp do nowoczesnej amunicji rakietowej produkowanej na terytorium naszego kraju - napisał wicepremier W. @KosiniakKamysz w liście skierowanym do uczestników uroczystości inaugurującej budowę nowego zakładu produkcyjnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. - W środę, 4 listopada br., w Gorzowie Wielkopolskim wiceminister obrony narodowej @magdasobkowiak, reprezentująca wiceprezesa Rady Ministrów, uczestniczyła w inauguracji budowy nowego zakładu produkcyjnego Hanwha WB Advanced System. Zakład będzie produkował m. in. pociski rakietowe przeznaczone do wyrzutni HOMAR-K. - Więcej: https://t.co/3huEB7WEkw— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 4, 2026

Polsko-koreańskie partnerstwo i transfer technologii

Uroczystość w Gorzowie Wielkopolskim symbolizuje kolejny etap zacieśniania polsko-koreańskiego partnerstwa strategicznego w dziedzinie obronności i zaawansowanych technologii. Jest to bezpośrednia konsekwencja umowy o wartości około 14 miliardów złotych, podpisanej 29 grudnia ubiegłego roku. Inwestycja zakłada intensywny transfer technologii oraz rozwój współpracy przemysłowej, co w efekcie doprowadzi do uruchomienia w Polsce wielkoskalowej produkcji kierowanych pocisków rakietowych. Realizacja umowy jest elementem etapowego budowania suwerennych, narodowych zdolności odstraszania i rażenia. Siły Zbrojne RP od 2023 r. posiadają wyrzutnie Homar-K, osadzone na podwoziach Jelcz, wyposażone w narodowe środki łączności i zarządzania polem walki od Grupy WB.

Jak podkreśla Agencja Uzbrojenia, dalszym etapem rozwoju programu jest domknięcie polonizacji wyrzutni rakietowych, poprzez krajową produkcję modułów, co umożliwiają podpisane dotychczas umowy, w tym ostatnia - licencyjna - z XXXIV MSPO w zakresie transferu technologii i przekazania dokumentacji technicznej.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył w swoim liście, że rozpoczęcie budowy wspólnej fabryki Grupy WB i Hanwha Aerospace to „ważny moment dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego i wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Dzisiejsza uroczystość oznacza przejście od strategicznych decyzji do ich konkretnej realizacji. (...) Dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap tego przedsięwzięcia - budowę zakładu, który zapewni Wojsku Polskiemu dostęp do nowoczesnej amunicji rakietowej produkowanej na terytorium naszego kraju.” Ta inwestycja nie tylko zaspokoi bieżące potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale również stworzy podstawy do dalszego rozwoju i innowacji w sektorze zbrojeniowym.

Wpływ fabryki na rozwój regionu i gospodarki

Budowa zakładu w Gorzowie Wielkopolskim ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale również dla lokalnej gospodarki i społeczności. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego powinna być katalizatorem dla rozwoju krajowego przemysłu obronnego. „Chcemy, aby modernizacja Wojska Polskiego była jednocześnie impulsem do rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Zależy nam, by jak największa część środków przeznaczanych na obronność wzmacniała również krajową gospodarkę, tworzyła nowe miejsca pracy, rozwijała technologie i budowała potencjał naszych przedsiębiorstw” – wskazał szef MON.

Docelowo fabryka ma zatrudnić ponad 200 osób, co stanowi znaczący impuls dla rynku pracy w regionie lubuskim. Inwestycja przyczyni się do rozwoju infrastruktury i otworzy nowe możliwości współpracy z lokalnymi firmami. Wicepremier Kosiniak-Kamysz wyraził przekonanie, że nowa fabryka „stanie się ważnym ośrodkiem rozwoju tych kompetencji, a także przestrzenią współpracy polskich inżynierów, specjalistów i przedsiębiorców. Wymiar tej inwestycji jest również istotny dla Gorzowa Wielkopolskiego i całego regionu lubuskiego. Docelowe zatrudnienie ponad 200 osób, rozwój infrastruktury oraz nowe możliwości współpracy z lokalnymi firmami sprawią, że przedsięwzięcie będzie miało znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa państwa, ale również dla gospodarki i społeczności lokalnej.”

Kluczowe znaczenie dla Sił Zbrojnych RP i potencjał eksportowy

Realizacja tej inwestycji ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa Polski poprzez budowanie krajowych zdolności w zakresie produkcji amunicji rakietowej. Pociski będą wytwarzane w Polsce przy udziale Grupy WB oraz szerokiego grona krajowych podmiotów, co zapewni kontrolę nad całym procesem produkcyjnym i uniezależni kraj od zewnętrznych dostawców. Projekt przewiduje także wspólne opracowywanie i wdrażanie amunicji nowej generacji, dostosowanej do specyficznych potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Produkowane w kraju rakiety będą przeznaczone m.in. dla systemu HOMAR-K, stanowiąc kluczowy element wzmacniania potencjału obronnego. Rozwijane w ramach przedsięwzięcia kompetencje mają służyć nie tylko zabezpieczeniu potrzeb polskich Sił Zbrojnych, ale także budowaniu potencjału eksportowego na rynki państw sojuszniczych, co dodatkowo wzmocni pozycję Polski jako znaczącego gracza w międzynarodowym przemyśle obronnym.