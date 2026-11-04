Saab wprowadza CB90 CX. Rewolucja w operacjach morskich z trzema kluczowymi zdolnościami

W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa morskiego, marynarki wojenne na całym świecie poszukują platform, które nie tylko transportują żołnierzy, ale również aktywnie uczestniczą w działaniach bojowych i rozpoznawczych. Nowy kuter Saab Combat Boat 90 Capability X (CB90 CX) wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując zaawansowane rozwiązania, które wykraczają poza tradycyjne role. Jednostka została zaprojektowana tak, aby wcześniej wykrywać zagrożenia, szybciej dzielić się informacjami oraz prowadzić działania z rozproszonych pozycji, co jest kluczowe w nowoczesnych konfliktach. Dzięki zwiększonej ładowności i kompleksowo zmodernizowanym systemom pokładowym, CB90 CX sprawdzi się w szerszym zakresie warunków na morzu, gwarantując niezawodność i skuteczność operacyjną.

Jedną z przełomowych cech CB90 CX jest możliwość operowania z opcjonalną załogą, co jest możliwe dzięki zastosowaniu systemu Autonomous Ocean Core firmy Saab. Ta technologia pozwala na elastyczne zarządzanie jednostką, zarówno w trybie załogowym, jak i bezzałogowym, co otwiera nowe perspektywy dla misji o wysokim ryzyku lub wymagających długotrwałej obecności. Mimo tych innowacji, CB90 CX zachowuje cenione cechy swoich poprzedników służących do transportu żołnierzy, jednocześnie integrując szerszy zakres zdolności bojowych. To sprawia, że CB90 CX staje się wszechstronnym narzędziem w rękach marynarek wojennych, zdolnym do adaptacji do różnorodnych scenariuszy operacyjnych.

Trzy konfiguracje CB90 CX: Od rozpoznania po obronę powietrzną

Saab Combat Boat 90 Capability X (CB90 CX) wyróżnia się trzema konfiguracjami, które zostały zaprojektowane z myślą o odrębnych rolach operacyjnych, tworząc kompleksowy system obrony i ataku. Pierwsza z nich, konfiguracja ISR (wywiad, nadzór i rozpoznanie), koncentruje się na wielodomenowej świadomości sytuacyjnej. Wykorzystuje ona zaawansowany radar Giraffe 1X firmy Saab, który umożliwia precyzyjne monitorowanie obszaru działań, zbieranie danych wywiadowczych oraz szybkie przekazywanie informacji do dowództwa. Ta zdolność jest niezwykle istotna dla wczesnego wykrywania zagrożeń i podejmowania strategicznych decyzji.

Druga konfiguracja to wariant do zwalczania okrętów, który zapewnia zdolność uderzeniową ponad horyzontem przeciwko okrętom nawodnym. Dzięki tej opcji, CB90 CX może stać się groźną platformą ofensywną, zdolną do neutralizowania jednostek wroga na znacznym dystansie. To rozszerza rolę kutra poza obronę i rozpoznanie, czyniąc go aktywnym uczestnikiem działań bojowych. Ostatnia, ale równie ważna, jest konfiguracja SHORAD (obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu). Wykorzystuje ona przeciwlotnicze działo automatyczne do skutecznej obrony powietrznej, co jest kluczowe w czasach, gdy coraz powszechniejsze stają się bezzałogowe systemy powietrzne (UAS). Zdolność do obrony przed dronami i innymi zagrożeniami powietrznymi znacząco zwiększa przeżywalność jednostki i chroni inne aktywa morskie. Wspólne działanie tych trzech konfiguracji zapewnia marynarzom wojennym uzupełniające się zdolności, które zwiększają ich łączną skuteczność operacyjną i stanowią część szerszego zestawu sił połączonych.

Saab na czele innowacji: Przyszłość operacji morskich

Jak podkreśla Anders Hellman, szef jednostki biznesowej Docksta firmy Saab, przyszłość operacji morskich nie polega wyłącznie na posiadaniu większej liczby platform, ale przede wszystkim na rozłożeniu większego potencjału bojowego w ramach sił zbrojnych. „Wraz ze zmianami realiów operacyjnych zmienia się również CB90. CB90 CX odzwierciedla tę ewolucję, wykraczając poza transport żołnierzy w kierunku łączenia czujników i uzbrojenia oraz zapewniania zdolności bojowych bezpośrednio z pokładu łodzi, niezależnie od tego, czy jest ona załogowa, czy bezzałogowa” – zaznacza Anders Hellman.

Produkcja CB90 CX jest już w toku, a pierwszym klientem, który otrzyma te zaawansowane kutry desantowo-szturmowe, jest Szwecja. Nowa jednostka będzie współistnieć obok istniejącego, mniejszego modelu CB90 NG. Rodzina CB90 cieszy się globalnym uznaniem, służąc w dziewięciu marynarkach wojennych na całym świecie – od Europy, przez Bliski Wschód, Afrykę, region Azji i Pacyfiku, aż po Amerykę.

Na podstawie komunikatu prasowego Saab