Wojsko Polskie dynamicznie rozbudowuje swoje zaplecze szkoleniowe, wprowadzając do służby kolejne kołowe transportery opancerzone Rosomak.

Najnowsze pojazdy, wyposażone w innowacyjne wieże ZSSW-30 z armatą 30 mm i wyrzutniami Spike, trafiły do Centrum Szkolenia w Poznaniu.

Inwestycja ma znaczenie dla podniesienia zdolności bojowych żołnierzy.

Następny etap kontraktu

Dostawa jest kolejnym etapem realizacji umowy zawartej w lipcu 2022 roku. Jej przedmiotem było pozyskanie 58 kolejnych KTO Rosomak zintegrowanych z systemem ZSSW-30 oraz wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR.

Umowa obejmuje również 70 zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 z wyrzutnią Spike-LR, a także pakiet logistyczny i szkoleniowy dla załóg. Stronami kontraktu są Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Uzbrojenia oraz konsorcjum Huty Stalowej Woli, WB Electronics, Rosomak S.A. i PGZ.

Do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu trafiły kolejne nowoczesne Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak wyposażone w bezzałogową wieżę ZSSW-30 oraz wyrzutnię SPIKE. Modernizacja armii to nie tylko dostawy uzbrojenia na wyposażenie pododdziałów liniowych. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza szkoleniowego, które pozwala przyszłym użytkownikom zdobywać praktyczne doświadczenie - przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wieża ZSSW-30 została zaprojektowana do zwalczania celów opancerzonych, obiektów i umocnień oraz wsparcia ogniowego pododdziałów. Jej główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna Mk44S Bushmaster kalibru 30 mm, zdolna prowadzić ogień w trybie automatycznym i półautomatycznym.

Na wieży znajduje się również sprzężony karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków Spike-LR/LR2. Systemy optoelektroniczne umożliwiają obserwację i prowadzenie ognia zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym w trudnych warunkach pogodowych.

Kolejne nowoczesne transportery opancerzone #ROSOMAK @PGZ_pl wyposażone w Zdalnie Sterowany System Wieżowy #ZSSW-30 @WBGroup_PL oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike trafiły do Centrum Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Poznaniu @DGeneralneRSZ. To następny etap realizacji umowy zawartej w lipcu 2022 roku, której celem jest zwiększenie zdolności bojowych i szkoleniowych Sił Zbrojnych RP. Nowe pojazdy będą wykorzystywane do szkolenia żołnierzy pododdziałów wojsk zmechanizowanych, pozwalając im zdobywać praktyczne doświadczenie na sprzęcie odpowiadającym współczesnym wymaganiom pola walki. Inwestycja w nowoczesne wyposażenie ośrodków szkoleniowych jest równie ważna jak dostawy do jednostek operacyjnych, ponieważ to właśnie tam budowane są kompetencje przyszłych użytkowników. Rosomaki z wieżą ZSSW-30 zapewniają skuteczne zwalczanie celów opancerzonych oraz wsparcie pododdziałów podczas działań bojowych. Zaawansowane systemy optoelektroniczne umożliwiają prowadzenie obserwacji i realizację zadań zarówno w dzień jak i w nocy, również w trudnych warunkach atmosferycznych. To połączenie nowoczesnej platformy, wysokiej siły ognia i zaawansowanych systemów obserwacyjnych, znacząco zwiększa możliwości Wojska Polskiego. Fot. CSWL— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 3, 2026

Szkolenie na sprzęcie bojowym

Nowe Rosomaki trafiły do Centrum Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie będą wykorzystywane do szkolenia żołnierzy pododdziałów wojsk zmechanizowanych. Zgodnie z komunikatem Agencji Uzbrojenia pojazdy mają pozwolić zdobywać praktyczne doświadczenie na sprzęcie odpowiadającym współczesnym wymaganiom pola walki.

Inwestycja w wyposażenie ośrodków szkoleniowych ma znaczenie porównywalne z dostawami do jednostek operacyjnych. To właśnie na poligonach powstają kompetencje przyszłych użytkowników Rosomaków, od obsługi wieży i systemów celowniczych po współdziałanie w ramach zmechanizowanych pododdziałów.