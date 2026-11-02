Nowe drony FlyEye dla Wojska Polskiego. Kolejne zestawy trafiły do kluczowych jednostek

Zgodnie z komunikatem Agencji Uzbrojenia, opublikowanym w mediach społecznościowych, najnowsza transza dronów FlyEye to kontynuacja procesu, który rozpoczął się we wrześniu. "Tempo realizacji dostaw pokazuje, że nowoczesne systemy bezzałogowe szybko trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne" – podkreślono we wpisie.

Pod koniec września informowano o pierwszych dostawach dronów FlyEye realizowanych w ramach funduszu SAFE.

Kolejnych kilkanaście zestawów #FlyEye trafiło w ciągu zaledwie kilku tygodni do pułków rozpoznawczych oraz do Szkoły Orląt @LWojskowa. Pod koniec września informowaliśmy o pierwszych dostawach dronów FlyEye realizowanych w ramach funduszu #SAFE. Dziś możemy mówić już o kolejnej transzy sprzętu, która konsekwentnie wzmacnia zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Tempo realizacji dostaw pokazuje, że nowoczesne systemy bezzałogowe szybko trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Pododdziały rozpoznawcze na wschodniej flance systematycznie rosną w siłę. Każdy kolejny zestaw FlyEye to większy zasięg obserwacji, szybsze wykrywanie zagrożeń i krótszy czas reakcji. To także większa świadomość sytuacyjna, skuteczniejsze prowadzenie rozpoznania i mniej miejsca na zaskoczenie dla potencjalnego przeciwnika.— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 30, 2026

Jak zaznacza Agencja Uzbrojenia, "pododdziały rozpoznawcze na wschodniej flance systematycznie rosną w siłę". Każdy nowy zestaw FlyEye przekłada się na konkretne korzyści operacyjne:

Większy zasięg obserwacji.

Szybsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Skrócony czas reakcji.

Zwiększona świadomość sytuacyjna dowódców.

Dostawy te są częścią większego kontraktu z maja 2026 roku, który zakładał pozyskanie 190 zestawów (łącznie 760 dronów) dla Wojsk Operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Sprzęt jest finansowany z unijnego instrumentu SAFE, co pozwala na przyspieszoną modernizację armii.

Dostawy dronów FlyEye to element szerszej strategii modernizacji Sił Zbrojnych RP i budowy armii dronów. W 2026 roku na drony i systemy antydronowe przeznaczono rekordowe 26 mld zł. Oprócz systemów rozpoznawczych, armia inwestuje również w amunicję krążącą (np. Warmate) oraz większe bezzałogowce klasy MALE, takie jak MQ-9B SkyGuardian.

Rola FlyEye w nowoczesnym polu walki

FlyEye to bezzałogowy statek powietrzny (BSP) klasy mini, zaprojektowany i produkowany przez polską firmę Grupa WB. System ten należy do najnowocześniejszych rozwiązań w swojej klasie na świecie, a jego skuteczność została potwierdzona w najtrudniejszych warunkach m.in podczas wojny w Ukrainie. FlyEye zaprojektowano z myślą o maksymalnej efektywności i łatwości użycia w warunkach polowych. Dron startuje „z ręki”, dzięki czemu nie wymaga żadnych wyrzutni ani katapult, co znacząco obniża masę całego zestawu i umożliwia operowanie niemal z każdego terenu, w tym zurbanizowanego czy leśnego. FlyEye charakteryzuje się bardzo niskim obciążeniem logistycznym. System może być przenoszony w dwóch plecakach. FlyEye nie wymaga żadnego dodatkowego wyposażenia do startu i lądowania.

Lądowanie systemu bezzałogowego jest dwuetapowe. Najpierw zostaje zwolniony moduł zadaniowy, który bezpiecznie opada na spadochronie, nie narażając na uszkodzenie cennej głowicy obserwacyjnej. W drugim etapie, pozbawiony obciążenia bezzałogowy samolot ląduje lotem ślizgowym.

Podstawowy moduł zadaniowy wyposażony jest w ruchomą głowicę obserwacyjną z dwoma kamerami: dzienną i termowizyjną. Dostępny jest również moduł z samą kamerą termowizyjną, przeznaczony do działań w nocy.

Funkcje rozpoznawcze bezzałogowca można rozszerzyć o retransmisję sygnału, gdy moduł zostanie uzupełniony przez radiostację PERAD. Znacząco zwiększa, nawet do stu kilometrów, zasięg łączności pododdziałów wojsk lądowych wyposażonych w radiostacje osobiste, tworząc „wirtualny maszt”.

FlyEye jest motoszybowcem, wyposażonym w cichy i wydajny silnik elektryczny. Przez większość czasu misji bezzałogowiec szybuje, co zmniejsza możliwość jego wykrycia przez przeciwnika. Silnik elektryczny uruchamiany jest do zmiany wysokości oraz nagłych manewrów.

Cichy napęd elektryczny zasilany z akumulatorów sprawia, że maszyna jest trudna do wykrycia i namierzenia. System charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia i jest w stanie operować nawet przy silnym oddziaływaniu środków walki radioelektronicznej, co stanowi kluczową cechę na współczesnym polu bitwy. FlyEye jest w pełni zintegrowany z systemem zarządzania walką TOPAZ, również produkcji Grupy WB, co umożliwia precyzyjne wskazywanie celów dla artylerii, na przykład armatohaubic Krab. Parametry lotu to: masa startowa wynosi do 12 kg, rozpiętość skrzydeł 3,6 m, pułap sięga 3500 m n.p.m., a czas lotu – w zależności od wersji i warunków – od 2,5 do ponad 4,5 godziny. Zasięg łącza radiowego wynosi standardowo do 50 km, z możliwością jego zwiększenia.