Lockheed Martin intensywnie rozwija nową generację pocisków obrony powietrznej w odpowiedzi na rosnące zagrożenia, w tym hipersoniczne.

Wśród kluczowych projektów wyróżniają się zaawansowany PAC-3 Edge, ekonomiczny PAC-3 ACE oraz innowacyjny QuadStar, wzmacniające wielowarstwową obronę USA.

Poznaj szczegóły tych innowacji i dowiedz się, jak wpłyną na przyszłość obrony powietrznej.

Jak informuje Lockheed Martin, jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest PAC-3 Edge, rozwijany na potrzeby programu Future Interceptor prowadzonego przez amerykańską armię. 29 października 2026 roku US Army przyznała koncernowi umowę o wartości blisko 1,1 mld dolarów, dotyczącą prac nad nowym efektorem.

The @USArmy has awarded us a $1.1 billion development contract for testing and initial production of PAC-3 Edge™ under its Future Interceptor program. Building on proven PAC-3® MSE technology, PAC-3 Edge is designed to help soldiers stay ahead of evolving threats. Click below:— Lockheed Martin (@LockheedMartin) October 29, 2026

PAC-3 Edge. Nowy pocisk dla amerykańskiej armii

PAC-3 Edge ma być najbardziej zaawansowanym przedstawicielem rodziny PAC-3. Konstrukcja bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach zastosowanych w pocisku PAC-3 MSE, ale otrzyma również nowe technologie. Wśród nich producent wymienia zaawansowany układ naprowadzania opracowany przez Lockheed Martin Strigo Product Center, zmodernizowany system napędowy oraz zmiany w układzie sterowania.

Nowy interceptor ma zwalczać szerokie spektrum zagrożeń powietrznych i rakietowych, w tym pociski hipersoniczne. W porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami ma zapewniać możliwość przechwytywania celów na większych wysokościach i odległościach. Będzie przy tym uzupełnieniem arsenału PAC-3 MSE i systemu THAAD. Lockheed Martin zapowiada dalsze prace rozwojowe i testy PAC-3 Edge. Osiągnięcie wstępnej zdolności operacyjnej przewidziano na 2031 rok.

PAC-3 MSE i THAAD. Rozbudowa istniejących systemów

Równolegle koncern rozwija produkcję i możliwości pocisku PAC-3 MSE, który wykorzystuje technologię bezpośredniego niszczenia celu poprzez zderzenie (hit-to-kill). Według producenta system może zwalczać zarówno starsze typy samolotów, jak i nowoczesne pociski oraz zagrożenia hipersoniczne.

Istotnym kierunkiem rozwoju jest integracja PAC-3 MSE z kolejnymi elementami systemu dowodzenia i wykrywania celów. Podczas jednego z testów pocisk współpracował z systemem dowodzenia Integrated Battle Command System (IBCS) oraz radarem Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), skutecznie przechwytując cel powietrzny. Rozwiązanie ma przybliżyć amerykańską armię do uzyskania zdolności zwalczania zagrożeń z dowolnego kierunku.

PAC-3 MSE ma znaleźć zastosowanie również w obronie morskiej. Marynarka Wojenna USA przyznała kontrakt na integrację pocisku z systemem walki Aegis. Ważnym elementem rozwoju pozostaje także zwiększenie produkcji. Lockheed Martin informuje, że porozumienie ramowe zawarte z rządem USA zakłada potrojenie zdolności produkcyjnych PAC-3 MSE w ciągu siedmiu lat. W lipcu 2026 roku koncern otrzymał kontrakt o wartości 53,86 mld dolarów, którego celem jest znaczące zwiększenie dostaw pocisków.

Uzupełnieniem tych zdolności pozostaje system THAAD, przeznaczony do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego, średniego, a także wybranych pocisków międzykontynentalnych. Może przechwytywać cele zarówno w atmosferze, jak i poza nią. System jest rozwijany od lat 90., a jego możliwości są sukcesywnie rozszerzane, między innymi poprzez integrację z IBCS i poprawę współpracy z innymi elementami obrony przeciwrakietowej.

PAC-3 ACE. Tańszy pocisk uzupełniający system Patriot

Kolejnym projektem Lockheed Martin jest PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector). To interceptor opracowywany z myślą o obniżeniu kosztów zwalczania zagrożeń powietrznych i rakietowych. Według producenta cena pojedynczego pocisku ma wynosić mniej niż połowę kosztu PAC-3 MSE.

PAC-3 ACE wykorzystuje sprawdzone komponenty, technologie i rozwiązania konstrukcyjne z PAC-3 MSE. Dzięki temu możliwe ma być skrócenie procesu rozwoju, ograniczenie liczby testów w locie i szybsze wdrożenie nowej konstrukcji. Pocisk ma zachować niezawodność poprzednika, zapewniając jednocześnie tańszą alternatywę dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

QuadStar i IFPC. Nowe pociski krótkiego zasięgu

Lockheed Martin uczestniczy również w pracach nad następcą pocisku Stinger. W ramach programu Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI) koncern proponuje rozwiązanie QuadStar, przeznaczone do zwalczania istniejących i przyszłych zagrożeń powietrznych.

Projekt zakłada wykorzystanie zaawansowanych sensorów optycznych, szybkiego pocisku przechwytującego oraz architektury sieciocentrycznej, umożliwiającej współpracę z innymi systemami obrony powietrznej. QuadStar ma zapewniać większy zasięg i możliwości zwalczania szybkich celów w porównaniu z dotychczasowym uzbrojeniem.

Kolejnym przedsięwzięciem jest Integrated Fires Protection Capability (IFPC) 2nd Interceptor. Program ma wypełnić lukę pomiędzy systemami obrony krótkiego zasięgu a zestawami Patriot. W tym przypadku Lockheed Martin współpracuje z US Army nad rozwojem zintegrowanego rozwiązania wykorzystującego technologie dowodzenia i obrony przeciwrakietowej.