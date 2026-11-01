Polska przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29 i pociski Patriot. Wartość pakietu pomocy to 50 mln euro

Polska finalizuje nowy pakiet wsparcia militarnego dla Ukrainy, wart 50 milionów euro, wzmacniając jej obronę.

W jego składzie znajdą się kluczowe, lecz kontrowersyjne donacje: dwa myśliwce MiG-29 i pociski PAC-3 do systemów Patriot.

Poznaj argumenty stojące za tą decyzją, która budzi gorące dyskusje o bezpieczeństwie Polski i przyszłości wschodniej flanki NATO.

Jak przyznał Rzeczpospolitej gen. broni rez. Dariusz Łukowski, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON donacja obejmuje wsparcie obrony powietrznej w postaci rakiet Piorun oraz pocisków PAC-3 do systemów Patriot, dostarczanych w ramach inicjatywy międzynarodowej. Na Ukrainę trafiają też dwa myśliwce MiG-29, oraz amunicja do 20 mm działek samolotów F-16. Jest ona intensywnie wykorzystywana podczas zwalczania dronów dalekiego zasięgu. Tradycyjnie też, istotną część stanowi amunicja artyleryjska 155 mm i 152 mm.

Z oczywistych wzgledów największe emocje wzbudzaja samoloty i pociski przeciwlotnicze. Jeśli chodzi o MiGi-29, to zostaną przekazane dwie maszyny, z czego jedna ma już wyczerpany resurs. Oznacza to, że samolot nie powienin już latać, ale może stanowić źródło części zamiennych. Rzecz jasna tylko tych, które nadal są zdatne do eksploatacji. Drugi samolot ma być w pełni sprawny. Będzie to kolejna partia poradzieckich myśliwców z Polski – w latach 2022–2023 Warszawa przekazała ukraińskiemu lotnictwu łącznie 14 maszyn MiG-29.

Planowany transfer wpisuje się w realizowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej strategię przekazywania wycofywanego z polskiej armii uzbrojenia, które wciąż może posłużyć ukraińskim siłom zbrojnym do obrony przed rosyjską agresją.

Istotnym elementem wsparcia jest również udział Polski w międzynarodowej inicjatywie dostaw pocisków przeciwrakietowych PAC-3 MSE do zestawów Patriot, koordynowanej przez USA i NATO. Nasz kraj ma przekazać w nowym pakiecie kolejnych pięć rakiet tego typu (po dostarczeniu pierwszych pięciu sztuk na początku roku).

Jak przekonują przedstawiciele Sił Zbrojnych RP i MON, przekazywanie niewielkich, uzgodnionych partii nowocześnie amunicji nie zagraża bezpieczeństwu Polski i leży w jej bezpośrednim interesie. Przyczyniają się do niszczenia rosyjskich rakiet balistycznych daleko od granic naszefo państwa. Temat ten jednak wzbudza bardzo gorące emocje. Obecnie polskie Siły Zbrojne dysponują dwiema batermia (16 wyrzutniami) Patriot i mają zakontraktowanych około 800 pocisków PAC-3 MSE, z których dostarczono dotychczas niespełna 200 sztuk. Na dodatek kolejne dostawy będą z pewnością opóźnione, co wynika wprost z komunikatów Pentagonu, ale też informacji producenta. Zapasy amerykańskie zostały poważnie uszczuplone w wyniku działań wjennych przeciw Iranowi.

Łączna wartość polskiej pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie od początku pełnoskalowej wojny przekroczyła już kwotę 16,45 mld złotych.