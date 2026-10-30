Dronowa rewolucja w Wojsku Polskim. Szef MON zapowiada pierwszy polski dron tej klasy

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-10-30 18:11

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, kiedy do kraju trafi pierwszy z trzech zamówionych systemów MQ-9B SkyGuardian. Będą to największe bezzałogowce w Siłach Zbrojnych RP.

Wizyta szefa MON w Mirosławcu stała się okazją do przedstawienia skokowej zmiany w podejściu do nowoczesnych technologii na polu walki i zapowiedzi rewolucji.

„Gdy w 2023 roku rozpoczynałem swoją funkcję ministra obrony narodowej, to około 100 milionów rocznie wydawaliśmy na systemy bezzałogowe. Rok 2026 to jest 26 miliardów złotych. To jest największa inwestycja w systemy dronowe, antydronowe, różnego rodzaju platformy rozpoznawcze, uderzeniowe[...] Inwestujemy bardzo mocno w sprzęt dronowy. To jest wynik naszych doświadczeń z Ukrainy. To jest wynik tego, jak implementujemy, czyli wdrażamy do polskiej armii nowoczesne rozwiązania na polu walki” – podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Mirosławiec sercem polskich sił bezzałogowych

Minister Obron Narodowej podsumował dotychczasowe prace infrastrukturalne realizowane w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Jednostka podlegająca 1 Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego odpowiada za prowadzenie rozpoznania obrazowego, elektronicznego oraz wykonywanie precyzyjnych uderzeń na cele naziemne i nawodne. Tutaj stacjonują bezzałogowce taktyczne Bayraktar TB2, które wykorzystywane są m.in. do ochrony wschodniej granicy kraju.

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Szef MON wyraźnie zaznaczył, że sam zakup nowoczesnego sprzętu wojskowego stanowi dopiero początek dłuższego procesu. Jest on związany ze szkoleniem, wdrażaniem i codziennym funkcjonowaniem. Ale wymaga również inwestycji w infrastrukturę, a nie tylko zakupów platform bojowych. „ Około miliarda złotych już zainwestowano w infrastrukturę tutaj, w 12. Bazie Lotniczej” – wyjaśniał wicepremier, dziękując żołnierzom i dowódcom za terminowe, a nawet wyprzedzające harmonogram wykonanie prac.

MQ-9B SkyGuardian – technologiczny gigant w polskich barwach

„W styczniu to już chcę zaprosić wszystkich, którzy są dzisiaj obecni. Zgodnie z tym, jak meldował pan pułkownik, dowódca bazy, będziemy mieli okazję przywitać pierwszego MQ-9B SkyGuardian dla Wojska Polskiego. To największy i najdroższy bezzałogowiec, jaki będzie w dyspozycji Wojska Polskiego” – oświadczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Zapowiedziany na styczeń 2027 roku debiut pierwszego egzemplarza MQ-9B SkyGuardian, to początek realizacji dostaw na podstawie umowy podpisanej 12 grudnia 2024 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a amerykańskim koncernem General Atomics Aeronautical Systems. Kontrakt o wartości około 310 milionów dolarów obejmuje dostawę trzech bezzałogowców klasy MALE (Medium Altitude – Long Endurance) MQ-9B SkyGuardian, dwóch mobilnych naziemnych stacji kierowania (GCS) oraz trzyletniego pakietu wsparcia logistycznego. Nowe bezzałogowce zastąpią dzierżawione przez Polskę od lutego 2023 roku maszyny MQ-9A Reaper, które również stacjonują w Mirosławcu.

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MQ-9B SkyGuardian, jak łatwo się domyślić, to nowocześniejsza, osiągające lepsze parametry i wyposażona w nowoczesniejszą elektronikę wersja rozwojowa płatowców MQ-9A Reaper.

Charakteryzuje się większą rozpiętością skrzydeł, wynoszącą 24 metry, oraz możliwością przebywania w powietrzu nieprzerwanie przez ponad 40 godzin, czyli o 40% dłużej. Nowsza wersja MQ-9 może też przenosić ponad dwie tony uzbrojenia lub wyposażenia na pylonach podskrzydłowych, podczas gdy Reaper zabierał 1700 kg.

Systemy wyposażono w głowice optoelektroniczne, radary z syntetyczną aperturą (SAR) oraz stacje rozpoznania radioelektronicznego (ELINT/SIGINT). Łączność satelitarna pozwala na prowadzenie misji daleko poza bezpośrednim zasięgiem stacji naziemnej. Zapewni to Wojsku Polskiemu stałe i głębokie rozpoznanie, nie tylko na Wschodniej Flanki NATO, ale potencjalnie w każdym zakątku świata, gdzie jest w stanie dolecieć MQ-9B. Daje to ogromne możliwości, przede wszystkim w zakresie rozpoznania, wykrywania i śledzenia, choć SkyGuardian może też przenosić spory ładunek uzbrojenia, na przykład 12 pocisków przeciwpancernych Brimstone lub 16 lekkich bomb kierowanych StormBraker (SDB).

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