Bumar-Łabędy intensywnie przygotowuje się do kluczowej, trzeciej umowy z Hyundai Rotem, aby uruchomić w Polsce produkcję czołgów K2PL.

Gigantyczne inwestycje w infrastrukturę i szkolenia personelu oznaczają strategiczną zmianę dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Kiedy pierwsze polskie K2PL opuszczą fabrykę?

Wsparcie dla inwestycji Bumaru-Łabędy stanowi część szerszego programu, w ramach którego trzy spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymały decyzje Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wsparciu. Łączna wartość tych inwestycji wynosi blisko 1,3 mld zł, z czego 386 mln zł to zwolnienia podatkowe. W przypadku Bumaru-Łabędy, otrzymane 140 mln zł wsparcia umożliwi realizację inwestycji na poziomie 711 mln zł. Te środki zostaną przeznaczone między innymi na utworzenie centrum produkcji pojazdów opancerzonych, co ma pozwolić nie tylko na produkcję czołgów K2PL, ale również innych ciężkich pojazdów opancerzonych. Prezes Kruczek podkreśliła wagę kooperacji w ramach PGZ, wskazując na już istniejącą współpracę z Hutą Stalowa Wola, dla której Bumar-Łabędy produkuje podwozia do gąsienicowych wozów dowódczo-sztabowych (WDSz) wchodzących w skład artyleryjskich modułów ogniowych Regina.

Inwestycje w polski przemysł zbrojeniowy

W Bumarze-Łabędy trwają już zaawansowane prace nad nową infrastrukturą. W ramach przygotowań do przyjęcia produkcji czołgów K2 budowana jest nowa malarnia oraz przygotowywana jest linia montażowa dla tych maszyn. Kluczowym elementem inwestycji jest również projektowanie i budowa nowej linii testowej dla czołgów K2, której uruchomienie planowane jest na styczeń 2027 roku. W tym samym czasie ma rozpocząć się budowa nowej spawalni i wydziału obróbki mechanicznej, a ich ukończenie przewidziano na 2028 rok.

Monika Kruczek zaznaczyła, że zakończenie projektu modernizacji czołgów Leopard pozwoli na uwolnienie niezbędnych przestrzeni w zakładzie, co umożliwi demontaż dotychczasowej linii i budowę nowej dla K2PL. W powstających w ramach centrum produkcji pojazdów opancerzonych spawalni i wydziale obróbki, w ramach kolejnej umowy wykonawczej, powstawać mają korpusy czołgów i wieże. Prezes spółki jasno zadeklarowała: „Czekamy na kolejną umowę wykonawczą, ale już się przygotowujemy. Potencjał i kompetencje muszą zostać utworzone przed tym, gdy ją podpiszemy. Idziemy dalej”.

🇵🇱🏭 386 MLN ZŁ NA ROZWÓJ POLSKIEJ ZBROJENIÓWKI! NOWE INWESTYCJE W RACIBORZU I GLIWICACH! 💪 Większe możliwości produkcyjne, nowoczesne technologie i nowe miejsca pracy! Dziś w Raciborzu ogłoszono decyzje umożliwiające trzem spółkom Grupy PGZ przeznaczenie łącznie do 386 mln zł na inwestycje przemysłowe w ramach mechanizmu zwolnienia z CIT. Co konkretnie mas czeka? 👇 🚛 JELCZ – trzy hale produkcyjne w Raciborzu. Docelowo ponad 500 pracowników i możliwość produkcji do 700 pojazdów rocznie! 🛡️ ROSOMAK – Centrum Produkcji Korpusów na terenie dawnego RAFAKO. To nowe kompetencje i większy udział polskiego przemysłu w produkcji pojazdów opancerzonych. ⚙️ BUMAR-ŁABĘDY – rozwój Centrum Produkcji Pojazdów Opancerzonych w Gliwicach, w tym inwestycje w infrastrukturę i technologie potrzebne do polonizacji produkcji czołgów K2. 🤝 W wydarzeniu uczestniczą Minister @MF_GOV_PL @Domanski_Andrz, Wiceminister @MAPGOVPL @KonradGolota, prezes PGZ @AdamLeszkiewicz, Posłanka @GabaLenartowicz oraz prezesi spółek: Mariusz Ptak (JELCZ), Cezary Dominiak (ROSOMAK) i Monika Kruczek (Bumar-Łabędy). 🇵🇱 Inwestujemy w polskie bezpieczeństwo!— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 28, 2026

Harmonogram wdrożenia produkcji czołgów K2PL

Ważnym elementem przygotowań jest szkolenie personelu. Monika Kruczek wskazała, że jeszcze w tym roku, a na pewno w przyszłym, pracownicy spółki rozpoczną szkolenia w Korei Południowej. Już teraz personel Bumaru-Łabędy szkoli się w polskich jednostkach wojskowych, gdzie wspólnie z koreańskimi specjalistami obsługuje używane czołgi K2G. „To jest bardzo duża kompetencja, bo w tej chwili poznajemy ten czołg już bardzo dobrze, wiemy jakie są usterki. To będzie bardzo pomocne, bo nie tylko będziemy je produkować, ale też testować. Ta wiedza przyda nam się w trakcie testów” – wyjaśniła prezes. Podkreśliła również, że czołgi K2 będą serwisowane w zakładowym centrum serwisowo-logistycznym, które powstało w ubiegłym roku. Zgodnie z planami, z zamówienia pierwszych czołgów K2PL w ramach drugiej umowy wykonawczej, trzy pierwsze maszyny powstaną w Korei w 2027 roku przy udziale pracowników z Gliwic. Ostatni z nich ma zostać w całości zmontowany przez polski personel.

Kluczowe kompetencje i rola modernizacji Leopardów

Prezes Bumaru-Łabędy oceniła, że kompetencyjnemu przygotowaniu do wdrożenia produkcji K2 znacząco pomógł dobiegający końca kontrakt na modernizację czołgów Leopard do wersji 2PL. „Zastosowane technologie, technologie montażu, podobne systemy: nasi pracownicy już uczestniczący w serwisach K2GF, mają dużą łatwość w naprawach i serwisowaniu z racji doświadczenia nabytego dzięki kontraktowi na Leopardy” – podkreśliła Monika Kruczek. Kontrakt ten obejmował modernizację 142 maszyn, z czego 14 zostało przekazanych Ukrainie, a 128 jest w trakcie modernizacji. Ostatnie z tych czołgów zostaną ukończone w przyszłym roku, a Bumar-Łabędy będzie kontynuował ich serwisowanie. Doświadczenie zdobyte przy modernizacji Leopardów jest nieocenione w kontekście przyszłej produkcji czołgów K2.

Przyszłość czołgów K2 w Polsce: Ile maszyn trafi do armii?

W kwietniu bieżącego roku Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z Hyundai Rotem umowę podwykonawczą, która reguluje montaż, serwisowanie i polonizację czołgów K2. Było to ostatnie z porozumień w ramach umowy wykonawczej nr 2, mającej na celu przygotowanie do produkcji czołgów K2PL. Wprowadzenie pierwszych czołgów K2PL do służby jest planowane na czwarty kwartał 2028 roku. Umowa wykonawcza nr 2 zakłada również stworzenie w Polsce europejskiego centrum produkcji i utrzymania czołgów K2 poprzez transfer technologii, montażu, produkcji oraz utrzymania, napraw i remontów pojazdów tego typu. Planowane są kolejne fazy kontraktu dotyczącego czołgów K2 w Polsce, aż do umowy wykonawczej nr 6. Łącznie polskiej armii ma zostać dostarczonych 1000 czołgów K2, z czego ponad 500 w wariancie K2PL ma zostać wyprodukowanych w Polsce. W ramach pierwszej umowy, zawartej w 2022 roku, Polska kupiła 180 czołgów podstawowych typu K2, które miały uzupełnić zdolności w związku z dostawami dla Ukrainy. 1 sierpnia 2025 roku podpisano drugą umowę na dostawy kolejnych 180 pojazdów tego typu i łącznie 81 pojazdów wsparcia. Z tej puli, 64 wozy mają powstać w wersji K2PL, z czego 61 zostanie wyprodukowanych w Polsce. Bumar-Łabędy oczekuje obecnie na podpisanie umowy wykonawczej nr 3, która ma umożliwić dalsze etapy produkcji czołgów K2 w kraju.