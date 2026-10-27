W Ołeszkach doszło do zawieszenia broni. Rozpoczęto ewakuację cywilów

• Rozejm wszedł w życie o godz. 3:00 czasu kijowskiego / 4:00 czasu moskiewskiego (godz. 2:00 w Polsce)
• Przerwanie ognia ma umożliwić dostarczenie żywności i wody oraz ewakuację około 2 tys. cywilów.
• Sytuację cywilów komplikują zaminowane trasy wyjazdowe oraz stała obecność rosyjskich dronów nad drogami dojazdowymi.
Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec potwierdził, że strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń o zawieszeniu broni na wyznaczonych obszarach okupowanego przez Rosję miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim.
„Ołeszki: rozpoczęło się zawieszenie broni, strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń. Dziś o godz. 3.00 czasu kijowskiego i 4.00 czasu moskiewskiego na wyznaczonych obszarach związanych z prowadzeniem misji humanitarnej wprowadzono zawieszenie broni” – napisał Łubinec w komunikatorze Telegram.
Wyjaśnił, że misja humanitarna to wynik działań prowadzonych przez stronę ukraińską wspólnie z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej, Janą Łantratową oraz za pośrednictwem i przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.
„Strony przestrzegają ustaleń, które osiągnęliśmy z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Łantratową jako szefowie zespołów negocjacyjnych. Będę nadal informował opinię publiczną o rozwoju sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludności cywilnej w Ołeszkach oraz realizację przyjętych ustaleń”.
Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w związku z rozpoczęciem obowiązywania zawieszenia broni w Ołeszkach, wstrzymało ataki na Chersoń.
Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że we wtorek o godz. 3. nad ranem (2. czasu polskiego) w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim władze w Kijowie wprowadzają zawieszenie broni w celu „dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek”.
W piątek (23 października) Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom przekazał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump. Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. Ołeszki zostały zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony.