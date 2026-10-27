W Ołeszkach doszło do zawieszenia broni. Rozpoczęto ewakuację cywilów

• Rozejm wszedł w życie o godz. 3:00 czasu kijowskiego / 4:00 czasu moskiewskiego (godz. 2:00 w Polsce)

• Przerwanie ognia ma umożliwić dostarczenie żywności i wody oraz ewakuację około 2 tys. cywilów.

• Sytuację cywilów komplikują zaminowane trasy wyjazdowe oraz stała obecność rosyjskich dronów nad drogami dojazdowymi.

Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec potwierdził, że strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń o zawieszeniu broni na wyznaczonych obszarach okupowanego przez Rosję miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim.

„Ołeszki: rozpoczęło się zawieszenie broni, strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń. Dziś o godz. 3.00 czasu kijowskiego i 4.00 czasu moskiewskiego na wyznaczonych obszarach związanych z prowadzeniem misji humanitarnej wprowadzono zawieszenie broni” – napisał Łubinec w komunikatorze Telegram.

Wyjaśnił, że misja humanitarna to wynik działań prowadzonych przez stronę ukraińską wspólnie z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej, Janą Łantratową oraz za pośrednictwem i przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

„Strony przestrzegają ustaleń, które osiągnęliśmy z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Łantratową jako szefowie zespołów negocjacyjnych. Będę nadal informował opinię publiczną o rozwoju sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludności cywilnej w Ołeszkach oraz realizację przyjętych ustaleń”.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Garda: Schrony na Ukrainie

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w związku z rozpoczęciem obowiązywania zawieszenia broni w Ołeszkach, wstrzymało ataki na Chersoń.

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że we wtorek o godz. 3. nad ranem (2. czasu polskiego) w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim władze w Kijowie wprowadzają zawieszenie broni w celu „dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek”.

W piątek (23 października) Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom przekazał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump. Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. Ołeszki zostały zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony.

Oleshky: ceasefire and assistance to civilians As a reminder, from 03:00 Kyiv time on 27 October, Ukraine is introducing a ceasefire in a designated area to conduct a humanitarian operation in the temporarily occupied town of Oleshky, Kherson Oblast. The ceasefire is established exclusively for the humanitarian operation: delivering aid to residents currently in the town and preparing for the free movement of civilians out of Oleshky. During this period, we urge everyone to be especially careful about the information they receive and share. Use official sources of information. Do not trust unverified reports, and do not spread rumours about the routes, timing or locations of civilian movements and humanitarian convoys. The Defence Forces of Ukraine are doing everything possible to assist the residents of Oleshky and will ensure the implementation of the relevant decisions to guarantee the safety and rescue of our fellow citizens.— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 26, 2026