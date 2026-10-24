Beretta, najstarszy producent broni palnej, świętuje 500 lat nieprzerwanej działalności, od zamówienia dla Wenecji w 1526 roku.

Od zakładu rusznikarskiego do globalnego giganta: Beretta, wciąż w rękach tej samej rodziny, dostarcza broń armiom świata, w tym US Army.

Odkryj, jak Beretta przetrwała wieki, łącząc innowacje z tradycją, i jej wpływ na wojskowość od arkebuzów po dziś.

Większość znanych marek i koncernów przemysłowych szczyci się historią sięgającą przełomu XIX i XX wieku. W realiach dynamicznego rynku stuletnia ciągłość działania uważana jest za imponujące osiągnięcie. Istnieje jednak marka, przy której nawet najstarsi giganci rewolucji przemysłowej wyglądają na młodych graczy. Włoska firma Beretta produkuje broń palną dosłownie od wieków. Jej udokumentowana historia to 500 lat. Jej produkty towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w historii wojskowości, od epoki nowożytnej, przez obie wojny światowe, aż po współczesne operacje sił specjalnych i sił zbrojnych NATO.

185 luf dla Wenecji - tak się zaczęło

Oficjalny początek udokumentowanej historii koncernu datuje się dokładnie na 3 października 1526 roku. To właśnie wtedy Mistrz Bartolomeo Beretta z miejscowości Gardone Val Trompia otrzymał kwotę 296 dukatów od Arsenału w Wenecji za realizację zamówienia na 185 luf do arkebuzów. Archiwalny rachunek zachował się do dziś i stanowi najstarszy na świecie istniejący dowód pisemny ciągłej działalności produkcyjnej tej samej rodziny w tej samej branży.

Lokalizacja przedsiębiorstwa nie była dziełem przypadku. Dolina Val Trompia, położona w północno-włoskiej prowincji Brescia, dysponowała bogatymi złożami rudy żelaza, gęstymi lasami dostarczającymi drewna oraz górskimi rzekami dającymi energię do napędzania pierwszych kuźni. W tym unikalnym ekosystemie wyrosło pokoleniowe rzemiosło, które pod szyldem rodziny Beretta szybko przekształciło się z lokalnego warsztatu w kluczowego dostawcę uzbrojenia dla Republiki Weneckiej. A skoro w 1526 roku rusznikaż Bartolomeo Beretta otrzynał zamówienie na niemal 200 luf, to z pewnością nie była to jego pierwsza umowa. Musiał mieć już wyrobioną dobrą markę i sporą historię zamówień.

Od rzemieślniczej kuźni do przemysłowej potęgi

Przez pierwsze wieki Beretta specjalizowała się głównie w wytwarzaniu wysokiej jakości luf, jednego z najbardziej wymagających w produkcji elementów broni palnej. Przełom przyniosła epoka XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. To wówczas Pietro Antonio Beretta formalnie zarejestrował firmę pod nazwą Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, inwestując w nowe technologie i przemysłowe procesy technologiczne. Z kolei jego syn, Giuseppe Antonio Beretta, otworzył przedsiębiorstwo na rynki międzynarodowe, budując rozległą sieć handlową i przekształcając zakład w nowoczesny koncern przemysłowy.

W XX wieku Beretta stała się fundamentem uzbrojenia włoskiej armii. Podczas I wojny światowej zrewolucjonizowała walkę na krótkich dystansach, wprowadzając do służby pistolet maszynowy Beretta M1918. Trzy lata wcześniej do służby wszedł model Beretta M1915 – półautomatyczny pistolet, który zapoczątkował charakterystyczną dla marki konstrukcję z długim wycięciem w górnej części zamka. W trakcie II wojny światowej pistolety Beretta M1934 były powszechnie uznawane za jedne z najbardziej niezawodnych i precyzyjnie wykonanych konstrukcji wojskowych tamtych czasów.

Autor: Muzeum Włoskich Sił Zbrojnych w Rzymie/ Facebook Pistolet Beretta M1915

Amerykański sen i ikona M9

Ale mimo pięćsetletniej historii, większość miłośników broni kojarzy markę Beretta z wydarzeniem, które ugruntowało jej pozycję jako światowego lidera w produkcji pistoletów. W 1985 roku, zmodyfikowany pistolet Beretta Model 92FS został oficjalnie przyjęty do uzbrojenia US Army jako pistolet M9. Co istotne, po wygraniu wieloetapowego, niezwykle rygorystycznego przetargu, włoska broń zastąpiła w amerykańskich siłach zbrojnych legendarny pistolet Colt M1911A1.

Beretta M9 stała się podstawową bronią boczną żołnierzy US Army, US Navy, US Air Force oraz US Marine Corps na ponad trzy dekady. Wygranie kontraktu dla Pentagonu wymagało nie tylko wysokiej jakości konstrukcyjnej, ale również uruchomienia produkcji na terytorium USA – w zakładach w Accokeek w stanie Maryland, a później w Gallatin w stanie Tennessee. Produkcja setek tysięcy egzemplarzy dla amerykańskiej armii udowodniła, że włoska tradycja potrafi sprostać najbardziej rygorystycznym kryteriom masowej produkcji.

Był to również bilet do znacznie większej popularności na największym na świecie, amerykańskim rynku broni palnej. Beretta to nie tylko broń wojskowa, ale też ogromna oferta dla myśliwych, służb mundurowych, strzelców sportowych i innych użytkowników. Wszystko, od solidnej broni służbowej po eleganckie egzemplarze myśliwskich sztucerów czy pistoletów grawerowanych i platerowanych metalami szlachetnymi.

Autor: US Air Force/ Materiały prasowe

Nowoczesność: Robotyka i Grupa Beretta

Współczesna Fabbrica d'Armi Pietro Beretta to ultranowoczesne przedsiębiorstwo, w którym tradycyjna kontrola rusznikarska łączy się z zaawansowaną robotyką, obróbką numeryczną CNC oraz projektowaniem komputerowym CAD/CAM. Firma wykracza daleko poza broń krótką. W ofercie dla sektora wojskowego i policyjnego znajdują się m.in. pistolety maszynowe z rodziny PM12 i PMX, pistolety APX, a także karabinki szturmowe ARX160 i ARX200, używane przez włoskie siły zbrojne, ale też polską Służbę Więzienną.

Co więcej, Beretta przekształciła się w potężny holding kapitałowy – Beretta Holding – skupiający w swoich rękach renomowane marki zbrojeniowe i optyczne z całego świata, w tym Sako, Tikka, Benelli, Steiner Optics czy SwissP Defence. Dzięki temu grupa jest w stanie dostarczać kompleksowe systemy uzbrojenia i wyposażenia.

Mimo upływu niemal pół tysiąca lat od podpisania historycznego dokumentu przez Bartolomeo Berettę w 1526 roku, firma do dziś pozostaje w rękach tej samej rodziny. Zarządzana przez potomków pierwszego rusznikarza, stanowi ewenement w historii światowego przemysłu.