Pierwsza Daglezja-S trafiła do Dęblina. Saperzy mają nowy most dla czołgów

Polska armia zyskuje strategiczne wzmocnienie: pierwszy mobilny most MS-40 Daglezja-S dotarł do 4. Pułku Saperów w Dęblinie, znacząco zwiększając zdolności inżynieryjne.

Ten zaawansowany system pozwala na błyskawiczne rozłożenie 40-metrowej przeprawy, zdolnej unieść czołgi Leopard, K2 oraz inne pojazdy o masie do 114 ton.

Dowiedz się, jak Daglezja-S usprawni pokonywanie przeszkód terenowych i wodnych oraz dlaczego jest kluczowa dla przyszłych operacji Wojska Polskiego?

Nowy sprzęt zwiększa możliwości inżynieryjne jednego z kluczowych związków taktycznych Wojsk Obrony Terytorialnej odpowiedzialnych za zabezpieczenie inżynieryjne działań. MS-40 Daglezja-S pozwala saperom szybko organizować przeprawy tam, gdzie zniszczone lub nieprzejezdne drogi i przeszkody wodne utrudniają ruch wojsk.

Kontrakt na dwa egzemplarze partii próbnej podpisano 18 grudnia 2020 roku. Zawarł go wówczas ówczesny Inspektorat Uzbrojenia MON z konsorcjum H. Cegielski-Poznań i WB Electronics. Wartość umowy wyniosła 57 mln zł brutto. Drugi z mostów MS-40 Daglezja-S ma trafić do 3. Pułku Saperów w Chełmnie w 2027 roku.

Do czego służy Daglezja-S

MS-40 Daglezja-S to mobilny most składany przewożony na podwoziu kołowym. Rozwiązanie może rozłożyć przęsło o długości 40 metrów, czyli dwukrotnie dłuższe niż stosowany już w Wojsku Polskim most MS-20 Daglezja. System może również tworzyć dwie krótsze przeprawy po 20 metrów. Most jest przeznaczony do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych. Umożliwia przeprawę pojazdów gąsienicowych klasy MLC 70, o masie do 63 ton, w tym czołgów Leopard i K2, a także pojazdów kołowych klasy MLC 110 o masie do 114 ton. Jego konstrukcja umożliwia organizowanie przepraw bez konieczności budowy stałej infrastruktury. Dzięki temu może być wykorzystywany zarówno podczas szkolenia, jak i w działaniach bojowych lub w sytuacjach kryzysowych.

Przed przyjęciem systemu 17 żołnierzy 4. Pułku Saperów przeszło 27-dniowe szkolenie. Obejmowało ono eksploatację, obsługę, konserwację, naprawy oraz samodzielne prowadzenie kolejnych szkoleń. H. Cegielski-Poznań oczekuje, że do końca 2026 roku otrzyma końcowe sprawozdanie z wojskowych testów systemu.

Do 4 Pułku Saperów w Dęblinie przekazano pierwszy egzemplarz mostu składanego MS-40 DAGLEZJA-S. Dostawa wynika z umowy podpisanej w 2020 r., dotyczącej pozyskania mobilnego mostu składanego klasy MLC 70/110, przeznaczonego do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych. Fot: 4psap— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 22, 2026

Dostawa MS-40 Daglezja-S wzmacnia możliwości inżynieryjne Wojska Polskiego w zakresie szybkiego tworzenia przepraw dla ciężkich pododdziałów zmechanizowanych i pancernych. System ma zapewnić mobilność wojsk także tam, gdzie istniejąca infrastruktura mostowa jest uszkodzona, niedostępna lub niewystarczająca.