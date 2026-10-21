Agencja Uzbrojenia 2.0. Szykuje się zmiana w zakupach sprzętu dla wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada rewolucyjną reformę sposobu pozyskiwania sprzętu dla wojska, tworząc koncepcję "Agencji Uzbrojenia 2.0".

Nowa instytucja ma przejąć pełną kontrolę nad cyklem życia uzbrojenia – od prac badawczych, przez zakupy, po eksploatację, co ma przynieść znaczące oszczędności i wsparcie dla polskiego przemysłu.

Kiedy możemy spodziewać się kluczowych decyzji w tej sprawie?

"Zabezpieczenie kilkuset miliardów złotych na rozwój polskiego przemysłu obronnego - dowiezione. Co dalej? Kolejnym celem jest stworzenie Agencji Uzbrojenia 2.0., która będzie umiejętnie łączyła cały cykl życia produktu zbrojeniowego, od badań, przez zakupy, po eksploatację sprzętu. Projekt ustawy przedstawimy na początku 2027 roku. O tym i o innych kwestiach dotyczących budżetu na 2027 r. rozmawialiśmy dzisiaj na sejmowej podkomisji ds. budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP. Kolejne posiedzenie już w czwartek" - przekazała wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na platformie X.

Od zakupów do całego cyklu życia sprzętu

Zapowiedziana reforma ma zmienić rolę Agencji Uzbrojenia, która obecnie odpowiada przede wszystkim za zakupy dla wojska. „Agencja Uzbrojenia 2.0” miałaby nadzorować także badania i rozwój, eksploatację oraz utrzymanie systemów uzbrojenia przez cały okres ich służby. Wiceministra Sobkowiak-Czarnecka wskazywała wcześniej, że cena zakupu sprzętu to zwykle około 30 procent jego całkowitych kosztów, a pozostałe 70 procent pochłania utrzymanie w cyklu życia. Jej zdaniem nadzór nad tymi obszarami powinna sprawować jedna instytucja, co ma ułatwić zarządzanie wydatkami i reagowanie na zmiany technologiczne.

Projekt ustawy przekształcającej Agencję Uzbrojenia ma zostać przedstawiony na początku 2027 roku. Deklaracja padła podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP, obradującej nad projektem budżetu na 2027 rok. Kolejne posiedzenie zaplanowano na czwartek, 22 października br.

Wcześniejsze zapowiedzi MON wskazywały, że zreformowana agencja ma też współpracować z przemysłem i środowiskiem naukowym oraz wspierać eksport polskiego uzbrojenia. Resort podkreślał, że instytucja nie powinna ograniczać się do roli kupującego, lecz testować technologie i zajmować się późniejszym utrzymaniem sprzętu.

Zabezpieczenie kilkuset miliardów złotych na rozwój polskiego przemysłu obronnego - dowiezione. Co dalej? Kolejnym celem jest https://t.co/WqzDKiytaC. stworzenie Agencji Uzbrojenia 2.0., która będzie umiejętnie łączyła cały cykl życia produktu zbrojeniowego, od badań, przez zakupy, po eksploatację sprzętu. Projekt ustawy przedstawimy na początku 2027 roku. O tym i o innych kwestiach dotyczących budżetu na 2027 r. rozmawialiśmy dzisiaj na sejmowej podkomisji ds. budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP. Kolejne posiedzenie już w czwartek.— Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) October 20, 2026

Agencja Uzbrojenia 2.0.

O planach związanych z utworzeniem Agencji Uzbrojenia 2.0. w rozmowie z Portalem Obronnym opowiadał gen. dyw. dr Artur Kuptel podczas podpisania umowy ramowej na dostawę PPZR Piorun w ramach programu SAFE pod koniec sierpnia 2026 roku. „Pamiętajmy, czasami skupiamy się tylko na umowach, na dostawy, a będzie wiele przedsięwzięć, które wiążą się z nieco szerszym niż do tej pory zakresem działalności Agencji Uzbrojenia. Bo do niedawna Agencja Uzbrojenia głównie pilnowała polskiego przemysłu, żeby dostawy były terminowe. W tej chwili agencja poprzez umiejętną współpracę z polskim przemysłem po pierwsze oferuje to innym krajom. To jest pierwszy fakt. Po drugie, współuczestniczy również w transferze technologii” - mówił wówczas.

„Wiele przedsięwzięć związanych z transferem technologii, porozumieniami pomiędzy poszczególnymi biznesami zagranicznymi i polskimi, będziemy również w tym asystowali, bo czasami agencja jest licencjobiorcą, natomiast tu licencjujemy różne podmioty naszego przemysłu obronnego. I to pokazuje, że agencja z tego modelu 1.0 wchodzi w tej chwili w strukturę 2.0” - dodał szef Agencji Uzbrojenia.