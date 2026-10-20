Finlandia kupuje milion min przeciwpiechotnych. Uszczelnia granicę z Rosją

Finlandia radykalnie wzmacnia obronę wzdłuż granicy z Rosją, zamawiając milion nowoczesnych min przeciwpiechotnych.

To zaawansowane technologicznie systemy z samolikwidacją i zdalnym sterowaniem, które mają stać się nieprzeniknioną barierą, budując fińską "twierdzę".

Odkryj, jak ta strategiczna decyzja zmienia krajobraz bezpieczeństwa regionu i dlaczego inne kraje NATO podążają tą samą drogą

Jak deklarują władze w Helsinkach, decyzja o gigantycznym zamówieniu uzbrojenia zapór inżynieryjnych stanowi bezpośrednią konsekwencję dynamicznej zmiany sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wniosków wyciągniętych z walk w Ukrainie. Doświadczenia z wojny obronnej pokazały, że klasyczne, dobrze przygotowane pola minowe pozostają jednymi z najbardziej efektywnych środków spowalniających natarcie przeważających sił przeciwnika i uniemożliwiających szybkie przełamanie linii obronnych.

Usunięcie barier prawnych i 100 mln euro

Realizacja tak masowego zakupu wymagała uprzedniego przełamania barier prawnych. Finlandia, podobnie jak wiele innych państw europejskich, przez lata związana była ustaleniami traktatów ograniczających stosowanie min przeciwpiechotnych (m.in. Konwencji Ottawskiej). Jednak bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę wpłynęła na zmianę tej decyzji.

Helsinki podjęły stanowcze kroki w celu wycofania się z ograniczeń traktatowych. Oficjalne wycofanie się Finlandii z Konwencji Ottawskiej (traktatu o zakazie min przeciwpiechotnych) weszło w życie 10 stycznia 2026 roku. Otworzyło to siłom zbrojnym drogę do natychmiastowego rozpoczęcia procedur zakupowych. Na sfinansowanie tego ogromnego przedsięwzięcia do końca 2028 roku zaplanowano budżet sięgający 100 milionów euro.

Krajowy przemysł w pierwszej kolejności

Zamówienia zostaną skierowane w pierwszej kolejności do rodzimego przemysłu zbrojeniowego. Lokalne firmy mają dostarczyć zaawansowane, nowoczesne wzory uzbrojenia, które spełniają współczesne wymogi bezpieczeństwa, stabilności magazynowania oraz niezawodności operacyjnej. Przed komisją parlamentarną ds. obrony gotowość do rozpoczęcia produkcji min przeciwpiechotnych zgłosiły trzy duże fińskie firmy zbrojeniowe:

Nammo Lapua: Znany fiński producent (część skandynawskiej grupy Nammo), specjalizujacy się w amunicji, od broni strzeleckiej po artylerię i rakiety.

Znany fiński producent (część skandynawskiej grupy Nammo), specjalizujacy się w amunicji, od broni strzeleckiej po artylerię i rakiety. Raikka Oy: Fińskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe specjalizujące się w produkcji komponentów do amunicji oraz systemów broni.

Fińskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe specjalizujące się w produkcji komponentów do amunicji oraz systemów broni. Forcit Defence: Najmocniejszy kandydat z całej trójki. Jeden z najważniejszych producentów materiałów wybuchowych w regionie nordyckim. Firma produkuje nowoczesne systemy minowe (m.in. przeciwpancerne i morskie, ładunki wydłużone czy miny kierunkowe) i zadeklarowała gotowość do rozmów z fińskim wojskiem na temat rozwoju nowej generacji min przeciwpiechotnych

Lokalna produkcja miliona takich ładunków pozwoli nie tylko stworzyć pokaźne rezerwy magazynowe, ale również znacząco stymulować fiński sektor obronny, budując suwerenność technologiczną państwa. Wraz z samymi minami rozwijane będą z pewnością systemy ich rozmieszczania, w tym minowania narzutowego i amunicji minującej, oraz taktyka ich użycia i łączenia z innymi środkami inżynieryjnymi.

Przemysł, miny i nowoczesne technologie

Współczesne miny przeciwpiechotne drastycznie różnią się od swoich historycznych odpowiedników z czasów zimnej wojny. Proponowane dla fińskiej armii rozwiązania to zaawansowane systemy inżynieryjne, zaprojektowane nie tylko z myślą o rażeniu siły żywej przeciwnika i utrudnieniu rozminowania. Nowoczesne miny mają zapewniać bezpieczeństwo i minimalizować ryzyka dla ludności cywilnej po zakończeniu ewentualnego konfliktu.

Nowoczesne konstrukcje wyposażane są w inteligente zapalniki oraz programowalne układy samolikwidacji lub samodezaktywacji po upływie określonego czasu. Pozwala to na elastyczne zarządzanie przestrzenią operacyjną. Co to oznacza realnie:

Innowacyjne sterowanie: Możliwość zdalnego uzbrajania i rozbrajania konkretnych sektorów zapory, co umożliwia np. przejście własnych wojsk czy aktywację pola minowego gdy przeciwnik jest w jego głębi.

Możliwość zdalnego uzbrajania i rozbrajania konkretnych sektorów zapory, co umożliwia np. przejście własnych wojsk czy aktywację pola minowego gdy przeciwnik jest w jego głębi. Integracja z systemami rozpoznania: Zabezpieczenia współpracujące z czujnikami sejsmicznymi, akustycznymi i optycznymi, eliminujące ryzyko przypadkowej detonacji, ale też utrudniające rozbrojenie przed wyznaczonym czasem.

Zabezpieczenia współpracujące z czujnikami sejsmicznymi, akustycznymi i optycznymi, eliminujące ryzyko przypadkowej detonacji, ale też utrudniające rozbrojenie przed wyznaczonym czasem. Wysoka odporność na WRE: Zastosowanie układów odpornych na przeciwdziałanie radioelektroniczne ze strony przeciwnika.

Zastosowanie układów odpornych na przeciwdziałanie radioelektroniczne ze strony przeciwnika. Obowiązkowe systemy samolikwidacji lub samodezaktywacji: Okres ten można ustawić na dni, miesiące czy lata. Po wskazanym czasie mina wybucha lub jej zapalniki dezaktywują się i może zostać „zebrana”.

Twierdza Finlandia: Łączenie zapór z nowoczesną doktryną NATO

Zakup miliona min wpisuje się w szerszy, wielowarstwowy plan uszczelniania granicy państwowej. Finlandia, stanowiąca kluczowe ogniwo północnej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, inwestuje równolegle w nowoczesną infrastrukturę graniczną, systemy nadzoru elektronicznego oraz rozwój artylerii i wojsk rakietowych.

Gęsta sieć pól minowych w trudnym, leśno-bagiennym terenie Karelii i północnych rejonów kraju utworzy barierę niezwykle trudną do pokonania. Rosjanie, chcąc sforsować tak przygotowane pasy przeszkód, musieliby zaangażować się w czasochłonne i łatwe do wykrycia operacje rozminowania, co wystawiałoby ich na precyzyjne uderzenia fińskiej artylerii oraz lotnictwa. Finlandia i Rosja mają już za sobą doświadczenia Wojny Zimowej 1939 roku, a nowoczesna technologia znacznie bardziej premiuje w tych warunkach obrońcę niż agresora.

Decyzja Finlandii wpisuje się w nowy standard w podejściu do obrony terytorialnej w regionie Morza Bałtyckiego. Podobne rozwiązania analityczne i sprzętowe wdrażają pozostałe kraje skandynawskie oraz państwa bałtyckie, tworząc spójny i nieprzenikniony system powstrzymywania na wschodniej granicy NATO. Warto zaznaczyć, że Polska również wyszła z Konwencji Ottawskiej, a decyzja ta weszła w życie w lutym 2026 roku.

Miny przeciwpiechotne mają stanowić jeden z istotnych elementów Tarczy Wschód, spowalniając i kanalizując ewentualne ruchy przeciwnika.Dlatego 29 kwietnia 2026 roku, między Agencją Uzbrojenia a należąca do PGZ spółką Belma, zawarto umowę o wartości 3,4 mld zł. Dotczy ona dostawy w latach 2027–2029 różnego typu min, systemów minowania oraz innych środków bojowych, majacych spowalniać przeciwnika. Sa wśród nich systemy minowania narzutowego Baobab wraz z setkami tysięcy min, mina przeciwburtowa SPPŁW oraz system spowalniania ruchów wroga Jarzębina-S.